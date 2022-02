Dalla mia finestra recensione: una storia d'amore hot su Netflix

Si sta diffondendo sempre di più in tutto il mondo, ponendosi anche come potenziale trampolino di lancio per scrittori emergenti che, per paura di veder rifiutati i loro manoscritti, decidono di pubblicarli direttamente online. Stiamo parlando di Wattpad, social network fondato nel 2006 e sul quale si ritrovano firme più o meno giovani che decidono di rendere disponibili gratuitamente i loro scritti, di qualsiasi argomento o genere questi parlino.



Questa breve premessa è necessaria per spiegare il clamoroso successo di Dalla mia finestra, romanzo di Ariana Godoy - pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer - che ha ottenuto online oltre duecento milioni di letture, una cifra incredibile che ha trasformato poi il tutto in un best-seller su scala mondiale. Il fenomeno non poteva essere ignorato dalle piattaforme di streaming ed è stata Netflix ad essersene accaparrata i diritti in esclusiva (a proposito, conoscete le migliori 10 serie tv Netflix tratte da libri?), portando alla realizzazione di quest'omonimo adattamento diretto da Marçal Forés, al suo terzo lungometraggio dopo gli inediti Animals (2012) e Amor eterno (2014). Vi consigliamo anche di non perdere gli altri film Netflix di febbraio 2022.



Dalla mia finestra: amore che viene, amore che va

La giovane Raquel è ossessionata dal suo vicino di casa, l'aitante Ares Hidalgo, rampollo di una ricca famiglia dove il padre è un importante uomo d'affari. Secondo di tre fratelli, il ragazzo le si presenta in maniera inaspettata, annunciandole di averle rubato la sua password del wi-fi. Da quel momento tra i due si sviluppa un rapporto sempre più morboso, dove lei perde completamente la testa per lui ed è pronta a tutto affinché il sentimento diventi reciproco.

Peccato che Ares, traumatizzato da un evento avvenuto nella propria infanzia e che ha portato al divorzio dei genitori, rinneghi ad ogni costo i propri sentimenti per evitare di soffrire. La relazione tra i due procede così tra alti e bassi e la presenza di Yoshi, il miglior amico di Raquel che nasconde un segreto, rischia di complicare ulteriormente le cose. Riuscirà l'amore a superare ogni ostacolo?



A qualcuno piace caldo

La risposta alla domanda, per quanto prevedibile, arriva dopo due estenuanti ore di visione. Estenuanti in quanto la narrazione avrebbe potuto essere condensata in un minutaggio notevolmente inferiore e il racconto è vittima di una certa monotonia, con eventi spesso simili e un continuo tira e molla che alla lunga rischia di stancare anche il principale target di riferimento.

Target composto per la maggior parte da un pubblico femminile di età adolescenziale, pronto a emozionarsi non solo per le vicende sentimentali ma anche per il torbido e sovente gratuito erotismo che caratterizza alcune delle scene clou: niente di eccessivamente hot, ma quanto suggerito è figlio di un gusto per lo scandalo che esaspera i vizi delle moderne generazioni, dove il sesso ormai non è più un tabù.

Dalla mia finestra si affida a colpi di scena scontati e prevedibili, con il romanticismo 2.0 costruito su luoghi comuni e con una morale discutibile che determina le logiche sia della love-story principali che di alcuni risvolti secondari. Julio Peña e Clara Galle, entrambi al loro debutto dopo esperienze per il piccolo schermo o in video musicali, sono aderenti ai rispettivi personaggi ma mentre la prima riesce a bucare lo schermo con una certa personalità, il secondo non è altrettanto convincente nei panni del "bello e maledetto" della situazione.