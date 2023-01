Me contro Te - Il film: Missione Giungla: recensione del caso al box office

È il titolo del momento: Me contro Te Missione Giungla domina al box office italiano. Uscito in sala tra i film di gennaio 2023, il prodotto - perché è bene così definirlo - dei famosissimi youtubers è stato addirittura in grado di superare un successo come Avatar - La via dell'acqua, sorpassandolo e impressionando per quelle presenze che continua a richiamare, cambiando la prospettiva dell'approccio alla sala. Un risultato, quello di Me Contro Te - Il Film: Missione Giungla, che, sotto una luce industriale e ricettiva, non può che vedere nella coppia Luì e Sofì dei salvatori del botteghino nostrano. Quei film che è inutile odiare o sbeffeggiare, perché sanno fare un gran respiro al portafogli del paese, sapendo perfettamente a chi parlare.



Dal successo alle tematiche di Missione Giungla

Non è infatti al pubblico del cinema di nicchia che i Me contro Te si sono mai rivolti, soprattutto col loro approdo alla sala, ma nemmeno a quello più generalista che potrebbe comprendere un bacino ampio e variegato di spettatori, che si ritrovano interessati o incuriositi a osservare il fenomeno di cui tutti stanno parlando. Insomma, non è l'effetto Zalone quello che la coppia si attende o a cui i loro lavori hanno mai auspicato. Un sapere infatti benissimo di star parlando al pubblico infantile che è senz'altro il più assiduo e affezionato, che non solo li segue con attenzione, ma costringe i genitori ad andare al cinema con loro.

Il linguaggio espressivo delle loro pellicole è perciò chiaro e immutabile, seppur si sia adattato nel tempo a un medium differente da quello dei device digitali, declinandosi dunque al grande schermo, ma mantenendo la stessa leggerezza che appartiene ai contenuti per bambini che Sofì e Luì hanno allungato al cinema, arrivando a circa un'ora di durata così da portare il pubblico nelle sale. Le canzoni sono ancora presenti in Me contro Te - Il film: Missione Giungla, i personaggi tornano a far parte di un mondo in continua espansione e il divertimento è riservato a quei piccoli spettatori che possono trarre dal racconto anche degli insegnamenti che travalicano il semplice imparare a impastare i propri stessi slime come i loro beniamini gli hanno insegnato.



Colpi di scena e promesse di futuro per la saga di Luì e Sofì

Seppur in maniera superficiale, la pellicola cerca di sensibilizzare sui danni che "i cattivi" possono causare all'ambiente cercando di preservare il pianeta dalla completa desertificazione, mentre dall'altra nell'incontrare una giovane appartenente alla tribù dei Pesantoni possono far apprendere che non è solo nei muscoli che risiede la forza, ma anche nell'astuzia e nell'utilizzo della mente.

Tematiche che non vogliono essere al centro della narrazione, ma che contribuiscono a fare da collante ai basilari e semplici espedienti del racconto che servono ai protagonisti per intraprendere la propria avventura. Quella che li condurrà nei sentieri tortuosi di un luogo inospitale, dove non mancheranno di divertirsi e divertire nella loro pronunciata fanciullezza. La cosa che maggiormente colpisce di questo filone innalzato da un'idea geniale - economicamente e finanziariamente parlando - che ha messo al centro Luì e Sofì dedicando loro un intero universo cinematografico, è che anche per i Me contro Te è arrivato il momento di confrontarsi con ciò che hanno seminato e che tratteggerà il futuro della loro saga. Dotandosi dei più scaltri stratagemmi narrativi, i protagonisti di Missione Giungla chiudono il loro film con un enorme cliffhanger, nonché con una dichiarazione di guerra lanciata da tutti i nemici delle precedenti pellicole - e non solo.



Un vero e proprio "Avengers Assemble" (forse però più Spider-Man: No Way Home) per ciò che riguarda i nemici dei protagonisti, per una conclusione a cui non solo viene riservato un esplosivo colpo di scena, ma promette già un proseguimento che ha il gusto di un'autentica battaglia. Quella che vedrà Sofì e Luì dover salvare nuovamente il mondo, affrontando tutti i loro avversari in una volta sola. Una sicurezza che prospetta l'imminente futuro dei Me contro Te al cinema e che dimostra l'investimento che una parte di spettacolo riserva con fiducia al duo nato su internet. Un film su cui è inutile scontrarsi. Fatto per bambini, visto da bambini e con la fortuna di avere un carico portentoso di incassi.