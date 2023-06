Fidanzata in affitto recensione: una commedia ribelle con Jennifer Lawrence

Fra le tante cose interessanti offerte da Fidanzata in affitto (No Hard Feelings in lingua originale), il nuovo film di Gene Stupnitsky arrivato nei cinema italiani il 21 giugno 2023, spicca sicuramente l'esuberanza ribelle del ruolo interpretato da Jennifer Lawrence. Nel corso della sua carriera, quest'attrice ha più volte dimostrato il proprio valore sul grande schermo, regalandoci interpretazioni complesse e allo stesso tempo memorabili. Questa volta, però, abbiamo la possibilità di vederla cimentarsi in un ruolo estremamente sui generis e sopra le righe, figlio di una serie di commedie precedenti che, volenti o nolenti, hanno plasmato le generazioni passate gettando alcuni modelli ancora oggi riconoscibili (una cosa molto simile l'abbiamo trovata anche nella nostra recensione di Un matrimonio esplosivo)



Fidanzata in affitto è una pellicola molto semplice dal punto di vista strutturale e tematico, ed è nella sua esecuzione che risiede il valore intrinseco del progetto e, soprattutto, nel peso di alcune scelte prese in corso d'opera. L'intera narrazione è pervasa da una particolare nostalgia cinematografica che adesso si evolve, arrivando a delineare una commedia che entra in contatto direttamente con la realtà dei giorni nostri, estrapolandone alcune dinamiche estremamente familiari, per poi plasmarle attraverso una voce coraggiosa, irriverente e sfrontata fino in fondo.



Un annuncio inaspettato

La trama di Fidanzata in affitto è tanto leggera quanto surreale. Maddie (Jennifer Lawrence), a causa di alcuni pagamenti arretrati, è alla ricerca di un nuovo lavoro che le consenta di saldare i suoi debiti il più presto possibile. Un giorno si imbatte in un particolarissimo annuncio su Craigslist in cui, in cambio di compagnia per un adolescente un po' chiuso, una famiglia facoltosa promette una bella macchina.

Essendo che la ragazza lavora anche come autista Uber, e che il suo mezzo è sotto sequestro, decide di tentare questa folle strada rispondendo personalmente all'annuncio in questione e presentandosi sul posto per parlare con la famiglia che lo ha pubblicato. Da questo momento in poi inizierà il suo sconclusionato ed esagerato corteggiamento di Percy (Andrew Barth Feldman), un diciannovenne estremamente chiuso, timido, impacciato e parecchio asociale.



Surreale e reale

Pur sembrando forzato e molto surreale, è bene precisare che il regista di Fidanzata in affitto e lo sceneggiatore John Phillips hanno tratto questa idea da un reale annuncio in cui si sono imbattuti in corso d'opera, riuscendo a costruire una sceneggiatura che sa mescolare il presente e il passato della commedia tipicamente americana.

Alla base di una ricerca del genere, ovviamente, troviamo l'amore morboso di due genitori estremamente facoltosi e fin troppo interessati alla crescita del proprio bambino, al punto di investire il loro denaro anche in questo senso.Nelle premesse della pellicola troviamo già una delle sue riflessioni più interessanti, pronta a mettere in dubbio lo stesso amore di una famiglia che non sembra conoscere alcun limite in termini di crescita e tempistiche di maturazione personali. Percy non è un bambino problematico o disadattato, infatti, ma un normale adolescente che preferisce anteporre alcuni hobby e interessi all'approccio con l'altro sesso o alla mondanità spensierata e festaiola che abbiamo visto in molti altri teen movie americani. Nella tranquillità della sua spensieratezza, però, i genitori concentrano le preoccupazioni (quasi patologiche) nei suoi confronti, canalizzandole attraverso il personaggio di Maddie, una ragazza molto attraente che viene coinvolta in un gioco che riguarda sentimenti e tanto altro, per ragioni prettamente personali.



In ciò Fidanzata in affitto è estremamente pungente, alternando una riflessione di questo tipo a una narrazione estremamente leggera e dalle tonalità ribelli. Non aspettatevi soltanto una commedia facile, ma una storia dai tratti coraggiosi e continuamente imprevedibili, con trovate che sanno alternare momenti completamente fuori di testa a una sensibilità da non sottovalutare affatto (avevamo sottolineato tratti simili anche nella recensione di Don't look up)



Andare oltre

Non solo irriverenza e sentimenti, ma anche una certa attenzione nel delineare il contesto in cui si muovono i protagonisti della trama. La lettura più "politica" della trama risiede proprio nel presente e nel passato di una Maddie in crisi e alla ricerca di un modo per salvare la casa della madre. La sua è una scelta quasi obbligata, da affrontare in un contesto estivo che fonde insieme il menefreghismo dei turisti benestanti e la spietatezza della burocrazia americana che le sta sempre addosso.

La realtà di questa ragazza si divide tra ciò che sceglie di fare per sopravvivere e un passato dai tratti difficili, prodotto anch'esso in circostanze legate al luogo in cui vive e alla noncuranza dei ricchi americani che tendono a frequentarlo durante il periodo estivo. Così la demenzialità generale si accompagna a una caratterizzazione di fondo che, seppur minima, risulta sempre incisiva e coerente sia con quello che vediamo, che con gli stessi lineamenti emotivi dei personaggi coinvolti.



Il cuore pulsante di Fidanzata in affitto, però, resta sempre e comunque l'interpretazione di Jennifer Lawrence che, sebbene affiancata da un Andrew Barth Feldman funzionale al racconto, gli ruba continuamente la scena giocando con uno spettro di emozioni in movimento che rapisce di continuo. Dalla seduzione alla rabbia viscerale, alla delicatezza di una persona che deve affrontare ciò che ha dentro, l'intero fascino di questa pellicola si regge sul lavoro dell'attrice che qui si mette totalmente in gioco, mostrando una presenza scenica del tutto inedita nei modi riuscendo a risultare fresca e profonda dall'inizio alla fine, imprevedibile.