Fenomenas - Indagini occulte Recensione: una horror-comedy improbabile

Tre donne di mezz'età - chi più, chi meno - un coraggioso prete anticonvenzionale (per altri uomini di Chiesa che lottano contro forze maligne ecco il trailer ufficiale de L'esorcista del papa) e spiritelli più o meno arrabbiati che seminano il panico nel mondo dei viventi. Se sulla carta Fenomenas - Indagini occulte potrebbe apparire al grande pubblico una sorta di versione spagnola delle (dis)avventure sovrannaturali dei coniugi Warren, in realtà ci troviamo di fronte a qualcosa di molto leggero, pur animato da passaggi più inquieti che risultano nel complesso fuori luogo. Ma andiamo con ordine: i personaggi alla base del racconto sono infatti anch'essi realmente esistiti e il gruppo Hepta continua ad operare anche ai giorni nostri.



Fondata nel 1987 da Padre Pilón, l'associazione si occupa di indagare su casi non convenzionali nel tentativo di liberare cose e persone da presenze indesiderate. Il team unisce esperti di vari settori al fine di ottenere un quadro più completo possibile alle indagini, tanto che la sua fama si è allargata notevolmente all'interno dei confini nazionali. Non è un caso quindi il passaggio in forma cinematografica, con Fenomenas - Indagini occulte che sbarca direttamente nel catalogo Netflix come original.



Fenomenas - Indagini occulte: sacro e profano

Sul finire degli anni Ottanta tre donne di mezz'età hanno deciso di fondare un gruppo specializzato nel comunicare con l'aldilà: sono Sagrario, Paz e Gloria. Sotto la guida spirituale di padre Girón, un sacerdote anticonvenzionale, le arzille protagoniste accettano casi di presunte attività paranormali, ognuna con un diverso obiettivo: tra di loro vi è anche chi spera di poter prima o poi comunicare con il marito scomparso.

In Fenomenas - Indagini occulte queste improvvisate indagatrici del mistero si trovano alle prese con una missione complessa: un antiquario ha infatti richiesto la loro esperienza nel tentativo di comprendere cosa stia accadendo in un appartamento pieno di oggetti antichi. Al loro arrivo le Nostre si troveranno ad affrontare un qualcosa di imprevisto, che metterà a repentaglio le loro vite nonché a dura prova le rispettive certezze.



Identità perduta

Dimenticate la new-wave dell'horror spagnolo che all'inizio del nuovo millennio era stata capace di terrorizzare un pubblico globale con pellicole affascinanti e/o disturbanti, dove alle pure dinamiche di genere si accompagnava spesso una tensione primigenia. In Fenomenas - Indagini occulte ci troviamo davanti ad un improbabile ibrido senza arte ne parte, che rischia di scadere di sovente nel ridicolo involontario, in particolar modo nel concitato finale - tra baci saffici e possessioni demoniache che sembrano rivolgersi ad un audience più matura e "sgamata", in totale contrasto con quanto visto nell'ora e mezzo precedente.

Perché con le dovute proporzioni non è del tutto errato asserire come la storia sia una specie di sessione investigativa di Jessica Fletcher in chiave ultraterrena, data anche la peculiarità delle protagoniste coinvolte, semplici donne che affrontano con incoscienza un qualcosa di molto più grande di loro, salvo ritrovarsi coinvolte in una situazione pericolosa. Il problema è che il film non sa mai trovare un suo equilibrio e non sa gestire la dissonanza di atmosfere in esso presenti: un'operazione difforme, troppo fragile nella sua anima da commedia sui generis e anonima quanto non improponibile nei sussulti horror, tra poltergeist e gente posseduta che si rifanno ad un immaginario classico, inclusi armadi che cigolano, luci che saltano, specchi che si rompono nonché le immancabili tavolette ouija. Il tutto uniformato in maniera così affrettata e imprecisa dà il via ad un risultato grottesco che lascia il tempo che trova, non capendo soprattutto il pubblico a cui rivolgersi...e il pubblico stesso lo capirà ancora meno.



