Fear Street: Parte Uno - 1994, recensione dell'innovativo horror di Netflix

Ecco il controcampo sull'horror delle grandi atmosfere da fantasy adolescenziale di Sex Education: Fear Street è l'ambizioso progetto di Netflix pensato per adattare i romanzi di R.L. Stine. Si basa su un linguaggio visivo ormai consolidato per i prodotti del servizio streaming ma lo utilizza per rimescolare la quasi totalità dell'immaginario del cinema dell'orrore dagli anni '90 in poi.

Se con Stranger Things il soggetto principale è stata la decade degli Eighties, dalle forme e dai colori ben consolidati, con Fear Street: Parte Uno - 1994 il popolare servizio di streaming on demand va a giocare nel campo minato non così facilmente classificabile degli anni '90 (che come abbiamo visto con Captain Marvel e Mid90s di Jonah Hill, non hanno la forza visiva del decennio precedente quando si parla di iconografia) e lo fa a partire dalle idee di una delle opere horror che più hanno dominato quel tempo, Scream di Wes Craven.

Ma questa è solo la prima parte: il piano editoriale di Fear Street sarà composto da una trilogia già pronta che uscirà su Netflix nelle prossime settimane, e che inizia alla grande promettendo ancora di più in arrivo. Intanto, benvenuti nel 1994.



Paure adolescenziali

Come in Scream di Wes Craven anche la sceneggiatura del regista Leigh Janiak, seguendo l'esempio di quella leggendaria di Kevin Williamson, riesce a bilanciare una grande padronanza della cultura pop (esibita appena possibile) a una caratterizzazione minuziosa e cruciale dei suoi personaggi e alle dinamiche che regolano i loro rapporti, mescolando lo slasher horror al dramma adolescenziale.

Tra l'altro, se i parallelismi non fossero abbastanza evidenti, in colonna sonora ritroviamo anche Marco Beltrami, autore delle iconiche musiche di Scream. Senza contare che Janiak ha diretto alcuni episodi della serie tv remake del franchise horror.

La storia di Parte Uno - 1994 segue un gruppo di adolescenti che si rende conto che gli eventi spaventosi che terrorizzano ormai da generazioni la loro città potrebbero essere tutti collegati, in maniera non troppo dissimile da It di Stephen King (il cui nome compare in bella mostra durante la prima scena, che parte in una libreria).

Si tratta di un incubo plurisecolare che agisce nell'ombra della sinistra Shadyside (città gemellata con la ridente e dirimpettaia Sunnyside, come le Gotham City e Metropolis che si affacciavano l'una di fronte all'altra in Batman vs Superman di Zack Snyder), la cui mitologia viene edificata in questo primo "episodio" con un world-building semplice ma efficace. Termini che ben si adattano a tutto il film nel suo complesso.

Il paragone più immediato, per quanto possa sembrare azzardato, è quello di Sex Education. Siamo sempre su Netflix del resto e quel mondo adolescenziale in cui tutto è esagerato ed evocativo, quasi partorito dalla fantasia di un ragazzino, che è alla base della popolare serie tv, qui ritorna prepotente ma virato all'horror: che si tratti di sesso, divertimento, o rappresentazione della violenza (siamo nell'ambito del rated-r, quindi aspettatevi di tutto, inclusa parecchia truculenza), Fear Street 1994 non si tira indietro ma allo stesso tempo favolizza tutto.

Del resto quello dei giovani adulti è esplicitamente il pubblico di riferimento dell'opera, resa appetibile da un linguaggio di messa in scena quanto mai televisivo e fondato su quel to be continued che sembra il fondamento del nuovo pubblico, quasi addestrato alla fidelizzazione.

E in questo senso l'esperimento alla base di Fear Street risulta quanto mai interessante: un film pensato con l'orizzontalità di una serie tv, attento alla costruzione del suo mondo e delle sue regole, che è anche il primo capitolo di una trilogia già realizzata i cui prossimi episodi saranno distribuiti a una settimana l'uno dall'altro (preparatevi infatti per Fear Street: Parte Due - 1978 e Fear Street: Parte Tre - 1666: la storia dello stesso spazio ma in tre tempi diversi).

Un piano editoriale che sembra possibile solo attraverso lo streaming e il suo biglietto strappato sotto forma di abbonamento: per scoprire se le promesse saranno rispettate dovremo aspettare le "prossime puntate", ma intanto le premesse sembrano più che buone.