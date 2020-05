Favolacce, la recensione: la fiaba nera dei fratelli d'Innocenzo

Dalla periferia romana de La Terra dell'Abbastanza, con il loro nuovo film i fratelli d'Innocenzo passano alla provincia laziale. È un modo per tornare a respirare e allontanare il loro cinema da loro stessi, prendere distanza dall'opera che deve camminare sempre un passo avanti - se non di più - rispetto all'artista.

La voce fuoricampo di Max Tortora irrompe su schermo con tono da narratore pacato: racconta una storia. Anzi, una favola. Non c'è bisogno di arrivare con la fantasia in posti magici o incantati, comunque, perché la realtà basta e avanza per immaginare una fiaba nera comune, quella che vivono in molti. Le musiche e l'appeal garroniano filtrano le immagini di un sobborgo moderno installato con prepotenza nel verde della campagna. Spuntano villette a schiera abitate da famiglie piccolo borghesi: almeno un buono stipendio, uno o due figli, un giardino e questa necessità innata di ostentare sempre qualcosa, che sia ricchezza, intelligenza o una mascolinità estremamente tossica.



Sembrano felici ma non lo sono. Ostentano anche questo. C'è un profondo senso di invidia da parte dei grandi, sedimentato però sotto tonnellate di astuzia relazionale. Un malessere che dai padri - soprattutto - arriva allo spettatore attraverso i figli, vittime ignare, esseri anestetizzati a quella nenia di vuoto esistenzialismo provinciale che aspetta solo di vederli trasmutati nei loro genitori, che sono poi quello che non vogliono diventare. Finti fuori, deserti dentro. Privi di stimoli e affettuosi solo a modo loro, come se l'emozione possa quasi essere letta come una colpa. Ma nelle favole esiste sempre un lieto fine e c'è anche nelle Favolacce dei Gemelli d'Innocenzo, solo inteso in senso relativo, nichilista e distorto. Una di quelli che non si dimenticano facilmente.



La metastasi dell'abitudine

Registi e autori sopraffini, questi due artisti romani prima fotografi, poi poeti e ora cineasti. Artisti a tutto tondo, per giunta autodidatti, che sono cresciuti "nella Oxford Romana" - come la chiamano loro -, un focolare domestico fatto di letteratura, televisione, cinema e quant'altro. La loro opera prima metteva al centro del racconto l'amicizia viscerale tra due ragazzi della periferia capitolina, comunque drammatica e violenta, esplicita e crudele, tra un Caligari e un Garrone, mai dalle parti di Sollima. Non piace neanche ai d'Innocenzo parlare di cifra stilistica, perché non gli sembra di averne ancora raggiunta una, eppure con Favolacce appaiono più maturi, più consapevoli e brillanti, il che rende le loro parole fin troppo modeste.

A colpire di questa opera seconda, notoriamente la più difficile nella carriera di un autore, è il fil rouge esistenzialista che la ricollega al precedente lavoro, da cui al contempo si distanzia con decisione. Non si raggiungono mai vette precise di realismo magico eppure c'è una forte tensione verso quella direzione, asintotica e più intenzionale che concreta. Si parla di famiglie comuni che si riuniscono la sera sul divano davanti alla tv, che cenano insieme in giardino, che fanno comunione con amici e vicini e che sembrano all'apparenza del tutto normali.



E la verità è che lo sono, normali, assuefatti a usi e consuetudini tipiche dell'animale sociale, con lavori da svolgere, bollette da pagare e figli da crescere. Quello che spinge verso un'atmosfera di brutale incanto è la lordura che si forma a causa dell'abitudine, un cancro dell'anima che fa presto metastasi e modella non solo il carattere dei "malati" ma anche l'ambiente che li circonda.

Non c'è felicità, per chi non vuole vederla. Si dà tutto per scontato e si vive come narcotizzati da un benessere che non basta mai, che deve essere sempre di più, sempre meglio. Questi esseri umani e genitori vengono descritti con naturalezza nella loro fredda quotidianità, alcuni persino incapaci di mostrare i loro sentimenti, spaventati da un semplice pianto e da un richiamo interiore all'amore.



L'unico contrasto sociale che esiste all'interno di Favolacce viene poi da un padre single rozzo e maschilista, che vince addirittura per distacco la sfida genitoriale con gli altri protagonisti, uno interpretato da un Elio Germano accigliato, un po' rude e di evidente estrazione patriarcale.

Ma sono tutti così, anche il migliore di loro. Si interessano alle pagelle e al futuro dei figli, se ne fanno vanto o li criticano eppure del loro presente gli importa poco. Della loro felicità proprio nulla. O meglio, di quella interiore. E questo esercito di bambini vaga qua e là per il sobborgo, da casa a scuola, crescendo vittimizzato, conoscendo prima del previsto piaceri che dovrebbero essergli preclusi, verità terrorizzanti, abitudini dei grandi - appunto - che sembrano quasi dovere ma non volere imitare. È un gioco al massacro psicologico vestito di normalità, tanto consueto e usuale da rendere ognuno dei personaggi (ma persino gli spettatori) martire e colpevole, losco e insospettabile.



Bisogna morire

Tramite un uso della telecamera molto più fissa rispetto a La Terra dell'Abbastanza, alla costante ricerca dell'immagine bella ma soprattutto funzionale, i Gemelli d'Innocenzo confezionano così la loro Favolaccia moderna, uno spaccato crudo e sconvolgente che lascia attoniti e soddisfatti.

C'è una cura differente in questo film, un distinguo formale e stilistico che trova corpo e ragione nell'interesse concettuale e narrativo dei due cineasti, interessati a creare un clima di estrema tensione anche nel piccolo, soffermarsi certo nei dettagli ma soprattutto nell'insieme.

Per questo allargano di più il campo di ripresa e scelgono un cast particolarmente corale, in cui si fatica a capire inizialmente a chi dare più attenzione, perché non veniamo aiutati nella ricerca. Solo alla lunga si intuisce come ci siano tre parti che però convergono verso la stessa direzione. È un processo lento e calibrato in cui sembra che tutto possa accadere o che possa essere già successo, intinto in una scomoda e spesso viscida tensione sessuale che non sfocia mai nell'atto concreto, mitigata solo dall'ingenuità dei piccoli protagonisti con cui i d'Innocenzo sperimentano un curioso tracciato coming of age.



Il paradosso nell'avere un'atmosfera al contempo magica ma pesante, asfissiante, è che la violenza o presunti disagi o abusi vengono sempre posti in secondo piano, mai evidenziati o esplicitati ma utilizzati con preciso scopo riflessivo e speculativo. I registi hanno la capacità di creare immagini che non esistono scegliendo la strada di uno sguardo, di un silenzio, di un solo gesto.

Il malessere messo in scena è quello della vita nella sua vacuità ed è soprattutto mediante i bambini, anfore vuote senechiane, che veniamo calati in questo profondo abisso di atarassia, che sperimentiamo l'insofferenza dell'esistenza, la tristezza di una monotonia che spaventa. Il tono incantato è poi sospinto musicalmente da note fiabesche che intercettano ed elaborano una certa malinconia di fondo che non lascia spazio a gioia o divertimento, che se presenti sono evidentemente rarefatti o subito rimossi da altre sensazioni.

Favolacce è uno di quei titoli coraggiosi che evidenziano e fanno esplodere l'ambizione dell'autore, in questo caso declinate al plurale. In quello che è un racconto intenso e catartico, capace di portare a sincere riflessioni interiori e generare un certo grado di sconforto - tutto questo senza mai dare giudizi -, c'è tutto il coraggio di "condannare" le storia più brutte, pessimisti e tristi, di non salvare l'insalvabile. Uno dei rari tentativi del cinema italiano di non mascherare angosce reali con sorrisi finti ma di attenersi a una verità che è meglio nascondere con un sorriso da fiaba nera sotto anguste espressioni. Che è poi l'audacia dei migliori narratori.