Fast X Recensione: l'ultima corsa di Fast & Furious ha inizio

La saga di Fast & Furious ha vissuto gli ultimi vent'anni un quarto di miglio alla volta. Un po' come Dominic Toretto, il suo inossidabile protagonista. Perché è un franchise che nell'arco della sua vita ha cambiato più volte formula e identità, trasformandosi da fiero B-Movie tutto motori e curve ad action thriller spionistico marchiato a pelle sui muscoli testosteronici dei suoi improbabili eroi. Ma come la alzi l'asticella dopo anni di derapate impossibili, paracadutismo in automobile ed esoscheletri da supersoldato? Ma è ovvio: con società super segrete, esplosioni in vaticano e un Jason Momoa che così pazzo non l'avete mai visto. Il tutto, ovviamente, adatto a chi è disposto a vivere un'esperienza così con il giusto spirito.



Una famiglia spezzata

Ecco, se già non bastava il precedente capitolo (sfrecciate verso la nostra recensione di Fast & Furious 9) a gonfiare le ambizioni del franchise, ecco che arriva il progetto che apre all'ipotetica - ma sarà vero? - chiusura dell'intera saga, con questo Fast X che sembra già voler sfidare l'operazione Infinity War/Endgame dei Marvel Studios.

Ebbene sì, perché non soltanto Vin Diesel ha svelato che Fast X è l'inizio di una trilogia, ma questo episodio - per la prima volta nella storia del brand - pone davvero le basi per una macrostoria che non si esaurisce nell'arco di un solo film. Senza rovinarvi il piacere di scoprire fin dove si spingeranno le ambizioni narrative di questo capitolo, vi basti sapere che Fast X termina con un cliffhanger, perché stavolta la minaccia per Dom Toretto e la Famiglia sembra davvero troppo grande: nessun boss criminale irraggiungibile, nessuna agenzia segreta, solo un individuo molto, ma molto arrabbiato con Toretto a causa di un torto passato, e per questo intenzionato a colpire Dom dove fa più male. Al cuore. In questo, in effetti, Fast X segue gli stessi binari del nono lungometraggio, con una storia che si innesca agendo retroattivamente sul passato della saga.



Dante Reyes (Jason Momoa) è il figlio di Hernan Reyes, villain di Fast Five del 2011 che Dom i suoi sconfissero distruggendo il suo impero malavitoso a Rio De Janeiro, con quella indimenticabile corsa in auto trascinando un'intera cassaforte. Quello che la Famiglia non sa è che Dante, sopravvissuto quel giorno alla morte del padre, ha trascorso gli ultimi 12 anni bramando vendetta e ordendo un piano volto a demolire completamente il mondo di Dominic, disperdendo il gruppo e portandolo in giro per il mondo per esporlo a terribili trappole.Insomma, un'avventura sì corale ma suddivisa in più storyline, con Toretto diviso dai suoi cari e costretto ad inseguire la sua nuova nemesi per proteggere la Family.

Una scelta che da un lato dona nuova linfa a Fast & Furious, dall'altro non risolve alcuni classici problemi di stampo squisitamente narrativo. Un difetto che possiamo definire tranquillamente relativo, giacché la Fast Saga si guarda per tutto fuorché la trama, e anzi in tal senso possiamo dire che il decimo capitolo sembra aver comunque tratto insegnamento da qualche errore del passato.



Su tutti, quello di non doversi (finalmente!) prendere sul serio. Un tono più scanzonato nella scrittura sorretto principalmente dalle new entry del cast: a partire dal Jakob di un John Cena finalmente più libero di essere se stesso - letteralmente, come capirete guardando una precisa scena d'azione - fino al villain interpretato da un Jason Momoa totalmente scatenato. Dante Reyes è un antagonista sopra le righe, ispirato al Joker e per questo molto caricaturale. Ma in fin dei conti funziona proprio grazie alla performance divertita e leggera di Momoa, che gioca con gli stereotipi e porta a casa uno dei migliori cattivi di tutto il franchise.



Correre o morire

Certo, il contraltare di tutto ciò rimane il gruppo storico di protagonisti, a partire da un Vin Diesel sempre molto coinvolto e incline a prendersi sul serio laddove tutto ciò che servirebbe è una derapata tra proiettili e marmitte infuocate. Su questo fronte comunque Fast X continua a non deludere, con un impianto scenico come sempre esagerato e scene d'azione sempre più estreme. Tra bombe in fiamme che devastano Roma, infiltrazioni, fughe da bunker super segreti sepolti sotto l'Antartide e rocamboleschi inseguimenti che coinvolgono auto collegate a elicotteri da guerra, il decimo appuntamento con la famiglia Toretto regala le solite, catartiche e "colpevoli" due ore di piacere sul grande schermo, e al di là di una scrittura non pervenuta c'è quanto meno la voglia di continuare a stupire e divertire sul versante visivo.

I fan storici del brand, inoltre, saranno felici di sapere che le corse in auto (clandestine e non) tornano ad essere più presenti nel corso del film, con una sequenza in particolare che ricorderà con piacere le atmosfere dei primi capitoli della saga. In definitiva, Fast X è un film che rispetta le regole del brand, abbracciando sia la filosofia dei Fast & Furious più recenti, sia quella dei classici, con un'ambizione narrativa che alza l'asticella ponendo le basi per un macro-racconto diviso in più parti. Il tutto, con un John Cena da applausi e un Jason Momoa in più.