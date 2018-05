Family Blood, la recensione dell'horror disponibile su Netflix

Ellie, quarantenne divorziata, si è da poco trasferita insieme ai due figli adolescenti in una nuova città. La donna, un tempo dipendente dalle droghe e in cura da anni con pastiglie antidepressive, partecipa ogni settimana a convegni in centri di recupero per persone come lei. Proprio qui fa la conoscenza del misterioso coetaneo Christopher che una sera, dopo averla pedinata, si nutre del suo sangue stringendo con lei un misterioso legame fisico e telepatico. In Family Blood Ellie comincia giorno dopo giorno a manifestare comportamenti sempre più strani e inquietanti e si ritrova attratta morbosamente dal sangue; il primogenito Kyle, accortosi del cambiamento della madre, scopre ben presto che Christopher nasconde un incredibile segreto e farà di tutto per salvare la genitrice e prendersi cura della sorella minore.

Questioni di famiglia

Dopo l'inquietante e a tratti terrorizzante horror psicologico Angoscia (2018), suo esordio dietro la macchina da presa, il produttore Sonny Mallhi torna a dirigere un altro titolo a tema provando in questo caso ad aggiornare il filone vampiresco in un'ottica più intima e moderna. Purtroppo l'operazione non possiede la forza primigenia del succitato debutto e rischia ben presto di portare alla noia in un procedere degli eventi dall'inesorabile lentezza che, pur addentrandosi marcatamente nel dramma personale vissuto dalla protagonista e nei suoi traumi passati, fallisce sia nel contesto introspettivo che in quello dichiaratamente di genere. Family Blood (disponibile su Netflix) vorrebbe ergersi quale metafora sulla spinosa questione delle dipendenze ma finisce per incastrarsi in una serie di inverosimiglianze e forzature da cui traspare un senso di disagio annacquato, lasciando alla seconda parte l'esplodere di una violenza brutale più suggerita che mostrata, tra schizzi di sangue e un tour de force di rese dei conti conducenti infine al prevedibile twist finale. Registicamente spoglio, con inquadrature spesso concentrate sullo sguardo dei personaggi e una tensione mai realmente palpabile, il film si affanna nel plasmare l'orrore in una concezione umanista ma il risultato si rivela troppo debole per suscitare la necessaria dose di paura o di relativo disagio che la premessa di partenza, pur non originalissima, avrebbe potuto garantire.