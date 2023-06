Una famiglia mostruosa Recensione: una comedy horror improbabile

In quella chiosa sul finale che cita addirittura l'incipit di Anna Karenina in chiave (in)volontariamente grottesca, ovvero quando il personaggio di Lillo sentenzia che "ogni famiglia è un po' mostruosa a modo suo", si racchiude il significato intrinseco di un film che di significati non ne ha poi molti, limitandosi ad una serie di sketch e battute che parodiano in maniera più o meno consistente oltre un secolo di cinema horror, ripercorrendone in lungo e in largo l'intero immaginario.



Naturalmente è La famiglia Addams, sia ciò che concerne le diverse versioni in carne e ossa che le recenti disavventure animate - leggete qui la nostra recensione de La famiglia Addams 2 (2021) - a fungere da maggiore ispirazione nella caratterizzazione dei personaggi, con tetro castello immerso nella nebbia a far da lugubre ambientazione per i rocamboleschi eventi che caratterizzano l'ora e mezzo di visione di Una famiglia mostruosa, un titolo che è già tutto un programma, e di cui vi parliamo in occasione della trasmissione televisiva, stasera in prima serata su Rai2.



Una famiglia mostruosa: segreti e bugie

La storia vede per protagonisti i personaggi di Luna e Adalberto che dopo un colpo di fulmine sono infine andati a convivere, salvo scoprire dopo qualche tempo di essere prossimi a diventare genitori: la ragazza è infatti incinta e questo getta Adalberto nel panico più totale. Perché lui infatti non è individuo come tutti gli altri e anche il nascituro potrebbe sviluppare una condizione mostruosa simile alla sua, ovvero la licantropia.

Luna ignora che la famiglia del compagno sia composta esclusivamente da creature più affini a leggende che al mondo reale. Il padre Vladimiro è un vampiro, la madre Brunilde una strega, la sorellina Salmetta è anche una piccola succhiasangue eterna dodicenne e lo zio Nanni è una sorta di mostro di Frankenstein.Su insistenza della fidanzata, Adalberto decide di portarla nel maniero dove è nato e cresciuta per presentarla allo scomodo parentame e fin da subito Brunilde cova un profondo astio verso la futura nuora, cercando in ogni modo di portare la coppia alla rottura. Ma la situazione prende una piega ulteriormente imprevista quando al castello si presentano i genitori di Luna, i burini Nando e Stella, in compagnia del fratellino Ivano e del nonno Paride...



Un mix poco coeso

La prima mezzora, pur al netto di alcune ingenuità di fondo, possedeva anche alcune carte parzialmente originali, con la scelta di affidare il racconto ad un lungo flashback nel quale Nando resoconta per filo e per segno il primo incontro tra questi due nuclei agli antipodi.

La fase di presentazione delle varie figure mostruose cita numerosi cliché a tema con un buon ritmo, andando a volte segno e altre meno ma possedendo comunque qualche discreta idea. Peccato che al termine di questo passaggio introduttivo Una famiglia mostruosa scada progressivamente in una ricerca esasperata di quel trash che da troppo tempo ammorba il cinema leggero e popolare nostrano, con cadute di stile e situazioni imbarazzanti che si affidano a personaggi sopra le righe. Lo stacco è netto dopo l'entrata in scena di Nando e Stella, con Lillo che si prende la scena in maniera fin troppo irruenta, per di più con una figura eccessivamente caricata sugli stereotipi dell'italiano medio: anche le soluzioni parzialmente interessanti, come la presenza da terza incomoda della Donna Invisibile quale ex fidanzata di Adalberto, finiscono in secondo piano rispetto alla carica pseudo-demenziale che prende il sopravvento, tra riferimenti fallici e sottotrame romantiche inutili e fine a loro stesse, sempre e comunque tutte declinato a quel quadro generale dove il lieto fine è ovviamente d'obbligo.



Gli effetti speciali non brillano ma neanche deludono, comunque limitati a qualche lievitazione o giochetto estetico, e anche il comparto di "trucco e parrucco" fa il suo senza infamia e senza lode. Il cast risulta nella maggior parte dei casi poco ispirato e se abbiamo già detto di Lillo, meglio non fanno un Massimo Ghini irriconoscibile nei panni del vampiro e Lucia Ocone in quelli di strega / suocera sui generis, per non parlare di un Pippo Franco scult nelle vesti rimbambite di nonno Paride.

Tanto che l'elemento più brillante risulta la giovanissima Sara Ciocca - se volete sapere dove l'avete già vista, riscoprite la nostra recensione di Io sono l'abisso (2022) - nella panni di vampirella, pre-adolescente da oltre due secoli. Tutti, o quasi, pronti a ritornare nel sequel Un matrimonio mostruoso (2023), in uscita nelle sale proprio questa settimana.