Una famiglia senza freni, la recensione della divertente commedia francese

Jan de Bont ha fatto scuola sul finire dello scorso millennio, realizzando con il primo Speed (1994) - soprassediamo volutamente sul secondo episodio - un perfetto concentrato di azione e adrenalina ad alta velocità, perfetta macchina d'intrattenimento per il grande pubblico. Da allora il mondo delle corse al cinema si è evoluto in maniera sempre più esagerata, basti pensare alle folle evoluzioni dell'infinita saga di Fast & Furious giunta al nono capitolo, e anche la scena d'Oltralpe ha detto la sua in diverse occasioni, con produzioni più o meno riuscite.



Nel caso di Una famiglia senza freni, simpatico titolo italiano adattato per l'occasione dal fra, si tenta la via della commedia e anche in questo caso, come è per l'appunto stato suggerito dalla traduzione, abbiamo a che fare con un mezzo che non riesce a fermare la propria corsa. Non vi è però un giovane Keanu Reeves ad intervenire in soccorso e per gli sfortunati protagonisti quello che doveva essere l'inizio di una vacanza si trasforma in un incubo tutto da ridere.

Una famiglia senza freni: pronti a partire

Tom è pronto a partire insieme alla propria famiglia per trascorrere un periodo di relax: con lui la moglie incinta, l'arzillo padre Ben e la scatenata prole. Nonostante qualche disavventura prima della partenza, dovute alle sbadataggini del membro più anziano e che provocheranno danni scoperti soltanto al ritorno, il viaggio ha finalmente inizio e tutto sembra procedere per il meglio.



Proprio Ben, durante la sosta ad una stazione di servizio, si propone di dare un passaggio ad una giovane punk dai capelli blu e decide di nascondere la sua presenza agli altri passeggeri, fino a quando anch'essa non viene rivelata in maniera del tutto inaspettata.

Ma le sorprese non finiscono qui, in quanto la peggiore deve ancora arrivare: all'improvviso i freni della macchina smettono di funzionare, con il mezzo lanciato a tutta velocità sull'autostrada senza la possibilità di fermarsi. Non solo la polizia è sulle loro tracce e per Tom e i suoi cari mantenere la calma e uscirne vivi diventerà la priorità assoluta...

A tutto gas lui va

La base narrativa è semplicissima e spesso proprio nella sobrietà un racconto trova la sua forza ispiratrice. Una famiglia senza freni, disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video, appartiene a questa categoria e sfrutta al meglio i limiti imposti dalla sceneggiatura, trasformando l'abitacolo della macchina in un ambiente vivo e pulsante dove innescare decine di gag e battute atte a divertire lo spettatore. Dopo il prologo infatti l'azione vera e propria si sposta nella quasi totalità all'interno della vettura e su tutto ciò che la circonda / insegue, siano questi poliziotti in motocicletta, fastidiose vespe o tipacci vendicativi.

Il regista e sceneggiatore Nicolas Benamou, già autore del dittico di Babysitting, conosce le vie della commedia e quell'humour tipicamente d'Oltralpe ha modo di scatenarsi a più riprese, tra equivoci e colpi di scena che mantengono sempre alta l'attenzione fino ai titoli di coda.



Certo l'impianto alla lunga è prevedibile e a tratti si rischia di cedere ad una parziale monotematicità, soprattutto nell'impostazione base dei relativi personaggi/macchiette, ma nel loro complesso i novanta minuti di visione non calano mai di intensità e il ritmo è sempre su alti livelli, complice uno svolgimento secco e veloce che evita tempi morti.

Buona parte della riuscita di un'operazione come questa risiede anche nelle interpretazioni del cast e in particolar modo per i ruoli maschili vi sono le facce giuste al posto giusto, con José Garcia nei panni del disperato Tom e un irresistibile - e non è una novità - André Dussollier nelle vesti di nonno sopra le righe.