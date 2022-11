Fall Recensione: un survival movie che dà le vertigini

L'istinto di sopravvivenza ci permette di affrontare situazioni al limite dell'incredibile. Tentare in tutte la maniere di aggrapparsi a un briciolo di vita è la spinta primordiale che ci portiamo dietro, quella che cerca di tenerci lontani dai pericoli e di mostrare una resistenza di cui probabilmente non sapremmo neanche di essere capaci. Per questo ai survival movie viene concesso un minimo di credito quando si tratta di dover rappresentare un particolare momento di sfida nella vita dei personaggi. Una trappola da cui bisogna scappare, animali da cui non farsi mangiare, labirinti in cui la via d'uscita è pericolosa e intricata o luoghi angusti in cui si rimane bloccati.



Tutte situazioni di estremo sconforto a cui va aggiungendosi il rimanere prigionieri di un'altura insormontabile nel bel mezzo del deserto americano, condizione in cui rimangono incastrare le protagoniste di Fall, tra i film in sala in uscita a ottobre 2022 (abbiamo parlato di un altro survival movie nella recensione di Gold). Una piattaforma quasi in mezzo al cielo, senza alcuna possibilità di scendere e tanti rimorsi sul perché si ha accettato di salire. Ma anche prova che metterà il personaggio di Becky, interpretato da Grace Fulton, di fronte alla sua stessa paura, quella che dovrà cercare il modo di abbandonare e potrà farlo forse a centinaia e più metri di altezza.



Due amiche, un'avventura spericolata

Un tentativo di coraggio di fronte a cui Becky si è ritrovata dopo aver assecondato la sua amica Grace (Virginia Gardner) e il suo desiderio di addentrarsi in esperienze spericolate per girare video e ricevere quanti più like.

Le scalate ai tempi delle dirette social rendono Fall un film in cui anche la tecnologia può essere mezzo che contribuisce tanto a salvare la vita delle persone, quanto a rimanere impotenti davanti all'inevitabilità del destino. Quello con cui le amiche dovranno confrontarsi quando, dopo aver scalato la quarta costruzione più alta di tutta l'America, si ritroveranno prigioniere della sua piattaforma nel bel mezzo del cielo, quanto più distante possibile dalla terraferma. Con un bullone arrugginito di troppo e una manutenzione mancata, ecco che la scala con cui le protagoniste sono salite fino alla cima cade rovinosamente. Una sventura che le porrà a riflettere sui propri limiti, ma anche su di cosa sono capaci, oltre a portare a svolte e rivelazioni inconfessabili. La visione di Fall si basa sulla volontà del regista Scott Mann di restituire un senso di ansia e vertigini dovuto al distaccamento delle protagoniste dal suolo e dal loro aver raggiunto una tappa talmente elevata da impedirne una facile discesa. Un'opera che vuole suscitare sbigottimento nello spettatore, che cerca di scuoterlo sperando di provocargli dei giramenti di testa e facendolo sentire in caduta libera pur rimanendo aggrappato alla poltrona della sala cinematografica.



Fall: tra amicizia, problemi e vertigini

Seppur non a livelli impressionanti o pregiati, la pellicola centra il proprio intento, mostrando l'efficacia di vedere le attrici eseguire i loro stessi stunt e percependone così l'enorme impegno nel rimanere vive. E le pone in un contesto di agitazione tale da giustificarne tutte le trovate più assurde che vogliono provare, incuriosendo il pubblico su quale sarà il prossimo tentativo di mettersi in contatto con qualcuno per venire ad essere salvate.

Nel suo intento primario, dunque, Fall riesce discretamente permettendo allo spettatore un quadro di puro intrattenimento, che funziona ancora di più poiché privo del voler e dover ragionare troppo sulle svolte intraprese dalle protagoniste per cercare di tornare con i piedi attaccati al terreno. Non facendo restare certamente a mozzafiato, ma comprendendo la sensazione che il regista voleva dare, accettandone il risultato. A dover essere rimproverato a Fall c'è però dell'altro. Ossia l'aver chiesto al pubblico di sorvolare su determinate inesattezze o incongruenze tra finzione e vita reale su cui lo spettatore può accettare anche di sorvolare, ma è impossibile fare altrettanto quando si guarda ai macro-argomenti del film. Da un tradimento profondo a un discorso sulla necessità di rimettersi in carreggiata per riprovare a vivere, la pellicola si rivela troppo superficiale abbassando gradualmente quella che dovrebbe rappresentare la credibilità dell'opera. Macchie non da poco nella sceneggiatura di Fall che compensa perciò con la sua parte sulla sopravvivenza, anche questa non certo priva di alcune sbavature e qualche svista negli effetti speciali. Un film che tutto sommato porta a compimento il proprio lavoro, conoscendo a fondo la propria natura. Quella che la protagonista Becky andrà a ritrovare, coraggiosa e temeraria di fronte al pericolo.