Fair Play recensione: il film erotico Netflix che ti sorprende

Coi sentimenti è sempre bene non giocare, specialmente quando ancorati a un rapporto profondo, inserito in un contesto dalle dinamiche personali complesse. Fair Play, il nuovo film di Chloe Domont, disponibile su Netflix dal 6 ottobre 2023, mescola agli elementi di coppia più classici una serie di svolte lavorative normalissime, giocando con la percezione contemporanea del ruolo femminile all'interno di uno specifico contesto lavorativo, in relazione alle conseguenze che un determinato percorso potrebbe, o meno, ispirare, se canalizzato da atteggiamenti di matrice tossica e specificamente inadatta alla condivisione sociale.



Al centro di questa pellicola, il contesto di coppia e le dinamiche lavorative progressive di entrambi diventano gli strumenti di una riflessione più ampia in cui sopraggiungono tantissime altre problematiche realistiche, vicinissime ad alcune modalità di pensiero e discriminazione tipiche del passato e della nostra contemporaneità. Con il proseguire degli eventi, quindi, è difficile non riconoscere qualcosa di familiare nel materiale narrativo di Fair Play, qualcosa di non troppo lontano o esagerato e, soprattutto, amaro e piuttosto coerente con gli atteggiamenti più tossici che ancora oggi ci trasciniamo dietro.



Crescere e confrontarsi con se stessi

La trama di Fair Play, pur sembrando piuttosto semplice, assume ben presto una serie di caratteristiche e sviluppi sottilmente complessi, con una particolare e specifica presa concettuale prima che figurativa. Al centro di tutto troviamo la coppia composta da Luke (Alden Ehrenreich) ed Emily (Phoebe Dyvenor).

Questi due vivono insieme, e la loro passione amorosa è fortissima e motivata da un'attrazione senza limiti e precedenti, al punto che si stanno preparandosi per il passo successivo. L'unico apparente ostacolo è il loro lavoro. Entrambi lavorano per un'azienda specializzata negli investimenti e condividono da parecchio tempo lo stesso ufficio e spazio lavorativo, senza rivelare a nessuno questo rapporto d'amore. Tutto cambia quando un loro collega in una posizione più alta perde il posto, aprendo la strada a uno scatto di carriera fondamentale per entrambi che minerà dall'interno le dinamiche amorose, spingendo i due partner su una strada apparentemente senza ritorno. Questo viaggio problematicamente emotivo viene innescato nel momento stesso in cui è Emily a ottenere la promozione, cambiando i ruoli all'interno della coppia e traslando le dinamiche di potere su un piano che nessuno dei due si sarebbe aspettato. Così, un'occasione di progressione personale diventa motivo di litigio e scontro indiretto, strappando a metà l'esistenza di questi due innamorati intenti a districarsi fra scelte difficili e conseguenze dirette su se stessi e sull'altro.



Il subdolo gioco dei ruoli

Partendo da una storia del genere, le dinamiche narrative e concettuali potrebbero risultare piuttosto chiare fin dal principio. Sul piatto di Fair Play troviamo una svolta lavorativa e le sue conseguenze in un contesto che non vuole accettare l'uguaglianza dei sessi, oppresso da stereotipi che, fortunatamente, stiamo cercando di lasciarci alle spalle da tempo. La distinzione sessuale e il suo impatto emotivo sul posto di lavoro diventano il carburante principale di una storia che sfrutta la dimensione personale di due persone innamorate per costruire una riflessione che mette a nudo alcune ipocrisie profondamente tossiche ambo i lati. Se da una parte troviamo in Luke il classico esempio di orgoglio e oppressione emotiva deviante, con tanto di profonda insicurezza personale, con Emily veniamo proiettati in un percorso lavorativo in cui lei stessa sceglie di sottostare a regole e dinamiche tossiche per cercare di farsi accettare dai suoi superiori.

La dimensione lavorativa, quindi, è fin da subito qualcosa di tangibile e manipolatorio, ponendosi come "campo da gioco", restando in tema col titolo, in cui non esiste nessuna etica umana, in favore di un oscuro oceano abitato da squali famelici in attesa della giusta occasione per mangiare o far fuori i propri simili. Il sistema stesso in cui tutto accade e si muove rimane l'ambiente più spaventoso e coercitivo dell'intera narrazione (una dinamica del genere l'abbiamo trovata anche nella nostra recensione di Depp contro Heard), spingendo entrambi i protagonisti verso baratri del tutto inaspettati e difficili da definire completamente.



In tutto ciò, però, Fair Play si premura di non prendere mai una posizione netta nei confronti di ciò che accade a schermo, impegnandosi a delineare il disfacimento di una coppia in cui non esistono valori assoluti, ma soltanto le scelte che reciprocamente impattano sull'altro. Un approccio del genere funziona molto bene, specialmente quando entra a contatto con il proprio pubblico, in questo caso mai spinto in una direzione o nell'altra, ma avvolto dalle spire di una narrazione impegnata a scavare sempre più nel profondo, lanciando sulla scena rabbia, odio animalesco, violenza psicologica e diretta, e scelte prettamente autodistruttive.

Questo ispira, ovviamente, uno scontro diretto e senza esclusione di colpi che potrebbe ricordare, per certi versi, alcuni momenti di Storia di un matrimonio (per maggiori approfondimenti recuperate la nostra recensione di Storia di un matrimonio), atto a mettere a nudo sia Emily che Luke, spogliandoli di qualsivoglia razionalità o freno emotivo di sorta, in un mondo che non ha nessun interesse nei confronti di quello che provano o potrebbero provare.



Discriminazione e voglia di emergere

Fair Play sviluppa parte del suo potenziale ragionando sulla forte discriminazione che Emily vive nel suo ufficio fin dal principio. L'ambiente in cui si muove, le persone con cui entra in contatto, le frasi davanti e dietro le sue spalle fanno emergere una realtà bigotta e maschilista fino al midollo, che non riesce mai a scindere la sua sessualità e il valore in quanto dipendente e poi superiore. In parallelo a queste dinamiche troviamo anche l'incomprensione emotiva e il dolore nel constatare che pure l'amore può essere influenzato da letture profondamente tossiche, al punto di fonderle insieme alle problematiche lavorative trascinandole direttamente nella dimensione personale.



In questo Fair Play risulta sicuramente interessante e attraente, anche se la sua narrazione non vuole vittimizzare del tutto, optando per un approccio che equilibra senza troppo approfondire. Nel gioco offerto dalla regista, ci troviamo imbrigliati nelle problematiche di due persone che non riescono mai davvero a comunicare in maniera sana, affogando le proprie difficoltà sociali in silenzi assordanti e in una freddezza che lacera in maniera subdola e codarda. Scegliendo un punto di vista del genere, ovviamente, non si riesce a empatizzare del tutto con nessuno dei due, e neanche ad approfondire alcune ragioni delle scelte che prendono, approntando un racconto dalle striature concettualmente interessanti, anche se non troppo incisive per certi versi, preferendo a una scrittura più introspettiva, la visione d'insieme trainata da quello che vediamo, senza mai andare oltre.

Il cuore pulsante di Fair Play resta quindi nelle performance di Alden Ehrenreich e Phoebe Dyvenor, su cui si regge l'intero gioco emotivo, lavorativo e sociale al centro del racconto. L'incedere personale diventa materiale concettuale quando rielaborato dalle loro possibilità sul set e da un approccio non memorabile ma comunque funzionale alle svolte soggettive che vivono entrambi. Partendo da ciò, il classico interesse amoroso diventa materiale di studio e approfondimento psicologico, mettendo in scena una partita che lascia sgomenti per la sua intensità e per la piega che prende, alimentando un dolore facilmente comprensibile da tutti, grazie alla sua intensità e coerenza con le dinamiche fuori dal piccolo schermo.