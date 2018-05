Evil Nanny - Una famiglia in pericolo, la recensione del thriller made in Asylum

Fay e Tim, felicemente sposati e con due figli piccoli, hanno da poco ereditato una villa di campagna di proprietà della nonna di lei. Entrambi impegnati professionalmente sono costretti ad assumere una babysitter che badi alla prole durante le loro numerose assenze e la scelta ricade sulla giovane Jen, spigliata ragazza bionda che sembra possedere tutte le qualità necessarie al compito - inclusa la richiesta di una bassa paga in cambio di vitto e alloggio. La coppia non sa però che la ragazza è in realtà una psicopatica che, dopo aver dato alle fiamme cinque anni prima la precedente casa famiglia in cui viveva, ha assunto una nuova identità e ben presto la sua permanenza all'interno delle quattro mura diventa sempre più difficile da gestire - anche dopo il licenziamento per negligenza nei relativi compiti. In Evil Nanny - Una famiglia in pericolo avrà così inizio una lunga battaglia giudiziaria durante la quale Jen vivrà, a norma di legge, in quella casa come ospite indesiderata rivelandosi giorno dopo giorno sempre più instabile e pericolosa.

Doppia identità

È ispirata a una storia vera questa atipica produzione Asylum che per l'occasione abbandona l'abitudinario stile mockbuster per dare alla luce un thriller di stampo realistico e dai toni seri. Evil Nanny - Una famiglia in pericolo mette gli spettatori in una posizione di vantaggio rispetto alla coppia di protagonisti, visto che già dal prologo scopriamo che la neo-assunta babysitter non è chi dice di essere in un invito narrativo certamente non nuovo a titoli del genere. Quando poi la bambinaia palesa la sua psiche instabile anche all'interno del presente filmico, il racconto finisce per risultare alquanto monotono e privo di reali guizzi, anche se una discreta tensione e il senso di disagio fanno capolino in alcuni passaggi. Ogni tentativo dei genitori di screditare, giustamente, la ragazza (stabilitasi per un assurdo cavillo legale all'interno delle quattro mura senza possibilità di esserne sfrattata) cade nel vuoto, tra la disposizione di videocamere nascoste in ogni angolo della casa e presunte violenze inscenate dalla stessa Jen, con la resa dei conti finale che si adagia sul più che ovvio epilogo, con tanto di breve e risolutiva indagine da parte dell'ormai esasperata Fay. Lindsay Elston nei panni della diabolica villain rischia di caricare il personaggio di troppi vezzi e faccette in un cast che comunque non brilla per convinzione.