Estranei Recensione: Andrew Scott e un film sublime sull'isolamento

"Kelsey, in questo mondo spaventoso, ciò che resta sono solo i legami che creiamo..." diceva Bojack Horseman, nella serie TV animata omonima su Netflix, durante una delle sue più grandi epifanie da adulto. Il peso di una frase del genere risuona, intimamente, anche nei meandri narrativi di Estranei (All of Us Strangers, in originale), il film diretto da Andrew Haigh e liberamente tratto dal libro con lo stesso titolo scritto da Taichi Yamada nel 1987. Sul grande schermo, questo specifico concetto diventa la forza trainante di una storia estremamente sottile, delicata e complessa, capace di riflettere sia in maniera molto ampia che, e soprattutto, specificamente personale (lo si poteva evincere fin dai trailer dedicati a Estranei).



Disponibile nei cinema italiani dal 29 febbraio 2024, Estranei si propone l'obiettivo di raccontare qualcosa di universale e sfaccettato, servendosi della vita del suo protagonista. Nell'incontro tra il privato e il collettivo, la pellicola trova una voce che differisce e si muove di pari passo con quella del romanzo stesso, scegliendo di traslarne le tematiche in una scrittura impregnata dall'attualità sociale e oltre. Davanti all'obiettivo della macchina da presa, si svolge un racconto per immagini che oscilla continuamente tra realtà e immaginazione, permeando le inquadrature con qualcosa di sincero e allo stesso tempo intricato.



Mi lascerai entrare?

In un nuovo palazzo/condominio nei pressi di Londra facciamo la conoscenza di Adam (interpretato da Andrew Scott), uno scrittore che vive da solo, totalmente concentrato sul proprio lavoro al punto di dedicarvi gran parte del tempo. Estranei ci introduce a lui e alla sua storia a partire dal silenzio ordinato nel suo piccolo appartamento, uno dei pochi nella struttura in vetro e cemento ad essere illuminato e vissuto da una persona.

Al centro di questo piccolo mondo personale c'è la scrittura di una sceneggiatura che, a quanto pare, coinvolge in prima persona i suoi ricordi d'infanzia e il rapporto con i genitori, fondamentali in un'analisi dal retaggio nostalgico e allo stesso tempo tangibile per lui (l'elemento drammatico e familiare sfruttato per indagare lo specifico umano l'avevamo trovato anche nella recensione di The Warrior). Nel silenzio assordante di una struttura che attende di riempirsi di vita, Adam pare trovarsi perfettamente a suo agio, concentrato sul proprio privato, sia vicinissimo al caos cittadino che al tempo stesso distante, in qualche modo, continuamente distratto dai suoi progetti in una bolla apparentemente irraggiungibile. Una notte casuale, però, la visita del tutto inaspettata di un vicino di casa alticcio, Harry (Paul Mescal), sconvolgerà la routine di Adam, cercando di fare breccia nella solitudine sia confortevole che alienante della sua esistenza quotidiana.



La totale concentrazione sul proprio lavoro, però, spingerà il protagonista di Estranei a dare poco peso a quel vicino piuttosto invadente e diretto, descrivendo fin da subito la sua attitudine apparentemente asociale e spingendo la narrazione in una direzione inaspettata, in cui passato e presente percepito si muovono di pari passo, plasmando un'esperienza che non fatica a superare i limiti stessi del grande schermo.



Essere o non essere

Trattandosi di un racconto incentrato principalmente sullo stesso Adam, Estranei canalizza immediatamente la propria narrazione passando continuamente attraverso il suo specifico sguardo. La scelta di soggettivizzare la lettura degli eventi risulta vincente fin dall'inizio, traslando la routine di un uomo qualsiasi attraverso la sua stessa fantasia di scrittore. Questo risulta essere un passaggio fondamentale nella lettura generale della pellicola, lavorando subito a un approccio espositivo degli eventi in corso sfaccettato e aperto a una serie di interpretazioni deviate continuamente dagli stati d'animo e dalle letture stesse del personaggio principale.



Adam è uno scrittore e l'immaginazione è il suo pane quotidiano in questo senso. Cercando di dare forma a ciò che vive, prova e sente attraverso le parole che si trascina dentro. Nel processo creativo e mentalmente immaginifico dell'artista risiede il percorso di un uomo che si ritrova faccia a faccia con la propria storia passata, senza tenere troppo in considerazione lo scorrere del tempo presente. Il contrasto e il rapporto fra la realtà effettiva e la realtà percepita di Adam nutrono lo svilupparsi di Estranei, ponendo continuamente l'accento sulle sue sensazioni e sentimenti al livello più intimo e personale possibile.

È proprio attraverso un processo del genere che Adam riesce a entrare in contatto con i suoi genitori (interpretati dai perfetti Claire Foy e Jaime Bell), interagendo direttamente con una parte di sé che custodisce nel profondo da sempre, fino a realizzare un confronto di matrice psicologicamente complessa e sentimentalmente fondamentale per il proprio percorso di essere umano. Così Estranei si impegna a tratteggiare la realtà specifica di un uomo che ha fatto della propria solitudine sia una comfort zone sospesa nel tempo, che una vera e propria barriera molto difficile da superare. Nel suo incedere narrativo, però, una tematica così complicata riesce ben presto a superare sé stessa, diventando qualcosa su cui riflettere a un livello più universale.



L'isolamento di Adam è comune anche all'ambiente (la palazzina del suo appartamento, ad esempio) e a quello che vive oltre la dimensione della sua creatività letteraria, ponendo l'accento su questa Londra fuori dalla finestra, su questa gigantesca e fredda metropoli che pare voglia inglobare ogni cosa, smontandone le caratteristiche specifiche e individuali in favore di un'alienazione facilmente condivisibile. L'essere umano in relazione alla grande città e ai suoi rumori e indifferenza quindi; seguendo una serie di ragionamenti in questo senso, Estranei vuole parlare direttamente col pubblico in sala, sfruttando la dimensione surreale e privata di Adam per relazionarsi con la stessa e possibile alienazione che tutti noi potremmo provare in un contesto urbano del genere, o in una società che cerca di inglobarci ed etichettarci fin da bambini.



Soffocamento mentale

Diversamente dal romanzo da cui è stato tratto, Estranei si avvale del tocco di un regista perfettamente consapevole riguardo a quello che vuole raccontare e al come farlo al meglio. La regia di Andrew Haigh, infatti, si muove di pari passo con le sensazioni contrastanti dello stesso Adam, cercando di catturare quel senso di claustrofobia interiore ed esteriore da lui provato, in un lavoro che alterna momenti più statici con questi campi medi capaci di incorniciare e al tempo stesso rimpicciolire l'essenza dei personaggi in gioco, muovendone la presenza con un montaggio impegnato a seguire la giostra emotivo-onirica fondamentale nello sciogliersi degli eventi, incorniciata perfettamente dalla colonna sonora.

La freddezza di una solitudine difficile da definire, inoltre, viene nutrita e ulteriormente evidenziata dalla fotografia di un Jamie D. Ramsay che fonde fin da subito le tonalità cromatico-figurative a schermo con le sensazioni preminenti in corso. Anche nel lavoro più formale, Estranei riesce a trovare la propria voce, ma è nella narrazione più sentimentale e sfaccettata che risiede l'impronta distintiva di una pellicola che parla di amore, di sogno e di limiti personali, tratteggiando il ritratto, sia singolo che di universale lettura, di un uomo che deve innanzitutto fare i conti con sé stesso per poi trovare un modo di "ritornare" nel mondo di tutti.