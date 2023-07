L'estate più calda Recensione: la rom-com improbabile su Amazon Prime Video

In un paesino della provincia di Ragusa tutto è pronto per l'arrivo del nuovo prete, ma la piccola comunità non sa ancora che il prescelto è l'affascinante don Nicola, un ragazzo romano pronto a far breccia nel cuore delle fedeli. A cominciare proprio da quello della giovane Valentina, che chiede alla sorella maggiore Lucia di aiutarla a conquistare il cuore del bel reverendo in divenire: manca ancora qualche settimana infatti affinché questi prenda effettivamente i voti.



Come scopriranno gli spettatori di L'estate più calda, disponibile nel catalogo Amazon Prime Video di luglio 2023, Lucia svolge infatti attività di volontariato presso la parrocchia locale e ha modo di trascorrere diverso tempo con don Nicola, arrivando a conoscerlo meglio. Ma le speranze di Valentina rischiano di andare contro a qualcosa di imprevisto: il prete comincia infatti a provare, ricambiati, dei sentimenti proprio per Lucia, con una crisi spirituale che potrebbe mettere totalmente in discussione il suo futuro religioso.



L'estate più calda: amori impossibili

Come sottolineato dai notiziari in sottofondo a inizio visione la storia è ambientata in un'estate dalle temperature record, situazione che ormai da qualche anno a questa parte si verifica ciclicamente per via del cambiamento climatico. Ma la stagione qui è bollente per ben altri motivi e il titolo fa ovviamente riferimento alla compromettente relazione che si sviluppa tra i due protagonisti, alle prese con un amore proibito che tira in ballo sacro e profano.

Un Uccelli di rovo (1983) in salsa nostrana e contemporanea, con tutte le conseguenze del caso: il problema principale di un'operazione come L'estate più calda è quello di riproporre un'italietta folkloristica, dove domina l'antitesi tra una componente clericale e bigotta e una gioventù allo sbaraglio. La sceneggiatura non ha la premura di tratteggiare le vie di mezzo e così tutto vive sul contrasto tra stereotipi, all'insegna di una persistente banalità di fondo che non ammette sfumature di sorta.



Tra cielo e terra

Un film costantemente indeciso tra il suo apparente tentativo di scioccare il pubblico con una love-story ambigua e pericolosa e un richiamarsi a quelle linee guida a prova di pubblico televisivo, con tanto di rassicurante figura religiosa affidata a Nino Frassica, che per il ruolo del prete avrà sicuramente chiesto consigli a Don Matteo / Terence Hill, suo collega per tanti anni sul set della serie Rai1.

Un racconto che vive di forzature fin dall'incipit, con il personaggio "terzo incomodo" di Valentina che si mette in testa, senza un reale perché, di volere un fidanzato a tutti i costi e la sua scelta ricade ovviamente sull'uomo impossibile, tanto aitante quanto indeciso su che svolta dare alla propria vita. Scene scult, tra spogliarelli fuori campo nella speranza di sedurre l'oggetto del desiderio all'incendio provocato dalla figura di una Stefania Sandrelli sui generis, caratterizzano novanta minuti di visione che guardano a rom-com ben più ispirate senza una particolare idea di dove voler andare a parare, affondando pregiudizi e preconcetti in uno Stivale involontariamente caricaturale nel suo eccessivo macchiettismo, specchio sì di una certa realtà ma qui adombrato dalle logiche di un entertainment fine a se stesso. In ogni caso, vi consigliamo di dare un occhio al trailer di L'estate più calda.