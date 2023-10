L'Esorcista - Il Credente Recensione: due possessioni sono meglio di una?

Il Diavolo si è risvegliato ne L'Esorcista - Il Credente, sequel ufficiale e canonico del capolavoro originale di William Friedkin del 1973. Il nuovo film infatti cancella del tutto le restanti pellicole della saga, proponendo un'operazione identica alla recente trilogia di Halloween: un seguito che recupera lo spirito e i personaggi dell'opera originaria, che peraltro vede in cabina di regia proprio David Gordon Green - che ha già diretto Halloween, Halloween Kills e Halloweeen Ends, a tal proposito recuperate la nostra recensione di Halloween Ends.



Il risultato è un lungometraggio horror dallo spirito citazionista e nostalgico, che non riesce ad eguagliare il capostipite del franchise a causa di svariati problemi di scrittura, ma capace comunque di regalare un paio d'ore di sano intrattenimento a base di possessioni ed esorcismi.



Sulla scia di Friedkin e oltre

Che L'Esorcista - Il Credente abbia un debito - narrativo e stilistico - con il capolavoro di Friedkin lo dimostra già un prologo dal sapore esotico, che anticipa le origini di un male in qualche modo già prestabilito. Il film si apre ad Haiti e ci mostra una coppia di giovani sposi che si gode un viaggio di piacere. Una tragedia immane però segna per sempre la neo-famiglia, e tredici anni dopo ritroviamo Tanner alle prese con una vita difficile: dopo aver perso la moglie nel terremoto di Haiti, si occupa della piccola Angela, la quale d'altro canto sente l'assenza di una madre che non ha mai conosciuto.

Un giorno la ragazza si avventura insieme alla compagna di scuola Katherine in un bosco e le due spariscono per tre giorni, seminando il panico nella loro comunità. Quando ricompaiono, le giovani sembrano drasticamente cambiate pur non mostrando segni di violenza esterna. E già nelle ore successive mostrano i segni di comportamenti inquietanti e fuori dalla norma: a Tanner e ai genitori di Katherin basta poco tempo per capire che uno spirito sovrannaturale e misterioso ha preso possesso delle due adolescenti, e pur rifiutando di accettare la realtà dei fatti alla fine decidono di combattere il demone praticando un rito di esorcismo.



Ma non sarà facile: la Chiesa sceglie di non intervenire lasciandoli soli, ragion per cui i protagonisti dovranno mettere insieme una squadra improvvisata di credenti per salvare le due bambine dalla perdizione.

Sono diversi gli elementi che rimandano al primo e storico film della saga: come già detto, un prologo ambientato in un luogo molto lontano dalla Georgia in cui si ambienta la storia, scelte registiche che strizzano l'occhio a quelle di Friedkin - il film si apre con gli stessi frame del capostipite, inscenando una lotta furiosa tra due cani randagi - le prime manifestazioni del demone. Da un punto di vista narrativo, L'Esorcista - Il Credente viaggia a metà tra remake spirituale e nuova identità, esplorando tematiche anche diverse dall'opera originaria: una diversa concezione della fede, vissuta dagli occhi di chi per vari motivi l'ha in qualche modo persa, un esorcismo più complesso (il diavolo stavolta si è impossessato di due bambine) e la questione del dualismo, che entro l'epilogo della storia chiama i personaggi principali a compiere una scelta tanto telefonata quanto dolorosa.



Credere non basta

Purtroppo i punti di contatto tra Il Credente e l'originale Esorcista si fermano ad uno schema squisitamente narrativo e in parte formale, perché il sequel firmato da David Gordon Green non riesce a raggiungere le vette del cult di Friedkin. È colpa soprattutto di una scrittura sui personaggi a tratti troppo scialba, con una divisione di ruoli che richiamano quelli del film del '73 ma che non ricevono il giusto approfondimento.

Anche il coinvolgimento di Ellen Burstyn, la Chris MacNeil de L'Esorcista, non ha lo stesso sapore del ritorno di Jamie Lee Curtis nella nuova saga di Halloween: lo scarso minutaggio concesso all'iconica protagonista del cult, unito ad un efficace riarrangiamento musicale della OST classica, sono le poche luci di una trama che non lascia totalmente il segno, riuscendo a colpire soltanto (e per fortuna!) sul finale, con un colpo di scena prevedibile ma emozionante.



Chiaramente non è tutto un disastro, e alcuni elementi di spicco permettono a L'Esorcista - Il Credente quanto meno a raggiungere una sufficienza: la caratterizzazione di Tanner (Leslie Odom Jr.) funziona a dovere e l'interpretazione di Lidya Jewett e Olivia O'Neill (rispettivamente Angela e Katherine, le due possedute) è ottima, avvalorata da un eccellente lavoro di make-up che richiama quello di Linda Blair nell'opera di Friedkin.

Sappiamo inoltre che la storica attrice di Regan MacNeil era presente sul set per fornire consigli alle due adolescenti. Il risultato è piuttosto soddisfacente e contribuisce ad ammantare la pellicola di un piacevole effetto nostalgia. Che purtroppo non ripagherà gli spettatori più esigenti e appassionati al classico degli anni Settanta, ma può rivelarsi di piacevole intrattenimento grazie alla direzione orrorifica di David Gordon Green, che dà il meglio di sé soprattutto nel segmento centrale del film.