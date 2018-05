Escobar - Il fascino del male, la recensione: quando il talento non basta

Il regista spagnolo Fernando León de Aranoa torna a collaborare con la maggiore star iberica del cinema contemporaneo, Javier Bardem, nel ritratto su grande schermo dell'iconico e mefistofelico narcotrafficante per antonomasia, Pablo Escobar. Presentato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, Escobar - Il fascino del male si sofferma in particolare sul rapporto fra il criminale e la giornalista Virginia Vallejo (Penelope Cruz). I due ebbero una tormentata relazione che mise in pericolo la vita stessa della donna ma pose vulnerabile anche la posizione del narcotrafficante colombiano. Sul personaggio di Pablo Escobar si sono scritte migliaia di pagine, si sono sprecati gli speciali TV così come i dibattiti e i miti su una figura malvagia e così potente, tanto da vivere anche una breve carriera politica. Raggiunse lo status di ricco signore del male, di re della cocaina, conquistato crescendo nella polvere delle strade di Medellin fra furtarelli e raggiri e arrivando a scalare le gerarchie del Dio denaro. Era ossessionato dall'immagine, Pablo. Così tanto dall'impegnarsi nella costruzione di opere pubbliche, nel moltiplicare le sue azioni benefiche per manipolare la visione che l'opinione pubblica e il popolo stesso si costruivano di lui. Fernando León de Aranoa tenta di raccontare l'uomo, quel Pablo Escobar che sta oltre lo sguardo cagnesco e indemoniato che l'ha reso famoso, oltre la spietatezza negli affari e la violenza più recondita.



Monotona biografia

Purtroppo il risultato che ne esce non è per nulla soddisfacente. Il ritratto che de Aranoa tratteggia è fin troppo schematico per creare una qualsiasi forma d'interesse per la narrazione che non vada oltre la pura presa di coscienza dei fatti raccontati. La solida interpretazione di Javier Bardem, in un corpo deforme e scimmiesco, non contribuisce in maniera decisiva ad ampliare la visione del film in direzione di territori più intriganti e strutturati. L'evoluzione della trama si concentra semplicemente sull'effetto sensazionalistico delle vicende raccontate, senza mai approfondire dinamiche che probabilmente avrebbero potuto regalare qualcosa di più entusiasmante. Il profilo di Pablo Escobar è quello di un personaggio multiforme e complesso, ben oltre il fascino del male espresso dal titolo, seppur tuttavia, di quel fascino, nel film non vi sia traccia alcuna. De Aranoa si limita a svolgere un compitino discretamente orchestrato ma pur sempre inutile e monotono, che non aggiunge nulla di nuovo alla semplice biografia che già conosciamo. Ogni evoluzione narrativa proposta è sfilacciata e poco funzionale, abbozzata e quasi mai espressione di un racconto sentito.



Il rapporto tra Pablo e Virginia

Il filone principale dell'opera si dipana soprattutto nel binomio Pablo/Virginia. Quest'ultima (Penelope Cruz) è una giornalista che diventa amante di Escobar e intorno alla quale si snodano le dinamiche decisive del racconto. Grazie alla sua testimonianza, Virginia Vallejo contribuisce alla cattura del trafficante Pablo, tradendo ciò che lei stessa ha ammesso di amare: l'uomo Escobar. La scrittura però si mostra sempre troppo superficiale per poter descrivere con efficacia l'implicazione decisiva che questo rapporto ha avuto nella storia umana e criminale di Pablo Escobar. Inoltre Penelope Cruz non mette di certo a segno la performance migliore della sua carriera, incastrata in un ruolo che la vede spaesata e poco convincente. Tutto ciò si traduce in un film che racconta poco, che espone solo in apparenza la storia di Pablo Escobar, signore della droga.