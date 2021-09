Escape Room 2 - Gioco mortale Recensione, un sequel che intrattiene

Il fenomeno delle cosiddette escape room si è sempre più diffuso anche nel nostro Paese, con centinaia di appassionati che si ritrovano per trascorrere insieme qualche ora di sana tensione. Una tensione ovviamente scevra da pericoli e complicazioni di sorta, che però è in grado di mettere alla prova l'intelligenza e l'arguzia di chi vi partecipa: i concorrenti, richiusi all'interno di una stanza, devono infatti risolvere enigmi per poter uscire entro un determinato tempo, pena la sconfitta.



Il tutto è naturalmente solo un gioco e si conclude a fin di bene, ma cosa succede se applichiamo queste dinamiche a un contesto horror? Negli ultimi anni il cinema ci ha raccontato quest'eventualità in diverse produzioni a tema, molte dal titolo omonimo, delle quali la più famosa è sbarcata anche nelle sale italiane nel marzo di due anni fa.



Escape Room è stato un successo insperato al botteghino in tutto il mondo (leggete qui la nostra recensione di Escape Room), soprattutto nella patria a stelle e strisce, tanto che ne è stato subito messo in cantiere un sequel con la regia nuovamente affidata ad Adam Robitel, ora al cinema in Italia, che ha garantito anche in questo caso buoni incassi.



Escape Room 2 - Gioco mortale: chi non muore si rivede

In questo seguito per due dei protagonisti del capostipite l'incubo non è finito: Zoey Davis e Ben Miller, sopravvissuti alla precedente escape room, sono infatti intenzionati a porre fine per sempre a quel folle gioco e si dirigono a New York per sgominare l'organizzazione dietro a questa macchina di morte.



Ma la loro missione si complica fin da subito giacché vengono rintracciati e scoperti dalla suddetta e costretti a prendere parte a un una nuova partita contro la morte. Insieme a loro altri quattro individui, passeggeri di una metropolitana, che rimangono bloccati sul mezzo e posti di fronte a un nuovo enigma.

Sarà soltanto il primo di molti puzzle che metteranno a repentaglio la sopravvivenza dei malcapitati concorrenti, che dovranno unire le proprie forze per cercare di uscirne vivi e sgominare per sempre la mente che sta dietro al macabro progetto.



Formula che vince non si cambia

Certamente la formula dell'originale, rivelatasi vincente, era ispirata dalle citate escape room del titolo ma in ambito prettamente cinematografico la più grande fonte di ispirazione, palese a chi sia un minimo appassionato del filone, è la saga di Cube, inaugurata nel 1997 da Vincenzo Natali (leggete la nostra recensione di Cube Il cubo).

Un gruppo di sconosciuti, di diversa estrazione sociale, credo o colore della pelle, che si ritrova intrappolato all'interno di un contesto di pura sopravvivenza, dove ogni singolo sbaglio può determinare la vita o la morte. Nel caso di Escape Room 2 - Gioco mortale, che d'altronde segue le linee guida del primo episodio, viene esasperato l'accento sugli enigmi da risolvere per farla franca e proprio questi diabolici puzzle mentali e fisici sono tra gli elementi più riusciti dell'operazione. Lo spettatore è spinto a un gioco cerebrale, tanto breve - per la rapidità con cui i personaggi sono obbligati a sbrogliarli, pena la dipartita - quanto accattivante, in grado di far passare in secondo piano i limiti di una sceneggiatura che nel suo schema base è volutamente poco verosimile, per quanto applicata alle logiche di genere, come confermato anche dall'epilogo che apre le porte a un ulteriore capitolo del franchise.



Il cast, come spesso in questi casi, è formato da attori non molto conosciuti, che interpretano però con la giusta convinzione figure destinate al solito a essere carne da macello, chi più e chi meno.