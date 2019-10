Nell'erba alta Recensione: Stephen King ritorna su Netflix

Cal e Becky Demuth, fratello e sorella, sono in viaggio in macchina con destinazione San Diego. La ragazza è incinta ma il padre del nascituro è scomparso nel nulla, costringendola a prendere una difficile decisione. Durante un momento di affaticamento i due si fermano sul ciglio di una provinciale nei pressi di una piccola chiesa, circondata da un enorme campo d'erba del quale non si intravede la fine.



In Nell'erba alta i consanguinei odono proprio dal fitto verde la richiesta d'aiuto di un bambino di nome Tobin, il quale sostiene di essere imprigionato lì dentro da giorni senza essere riuscito a trovare una via d'uscita. Becky e Cal entrano senza esitazione per cercare di trovare il piccolo, ma appena messo piede nell'erba finiscono per perdersi anche loro. Le ore trascorrono e i due, separati, non riescono né a ricongiungersi né a tornare sulla strada e l'incontro con il misterioso Ross, padre di Tobin, getta ulteriori inquietanti interrogativi. Nel frattempo Travis, il fidanzato di Becky, si mette sulle tracce dei dispersi.

Erba rosso sangue

Dopo Grano rosso sangue (1984), primo film di una saga dalle alterne fortune ispirata al racconto I figli del grano, un'altra opera di Stephen King (l'omonima storia breve scritta insieme al figlio Joe Hill) inerente luoghi tipici delle campagne americane trova adattamento sul grande schermo. Nell'erba alta mette in quest'occasione al centro dell'azione filmica un campo d'erba all'interno del quale dominano logiche sovrannaturali, con un misterioso monolite dalle origini sconosciute che diventa il centro catalizzante che lega i destini degli sfortunati personaggi coinvolti e tira fuori il peggio dell'essere umano messo davanti a situazioni estreme.



In questa nuova produzione originale Netflix, battente bandiera canadese e diretta da quel Vincenzo Natali che sul finire dello scorso secolo aveva realizzato un cult del calibro di Cube - Il cubo (1997), la monotonia è il rischio peggiore nel corso dei cento minuti di visione, con situazioni che rischiano di ripetersi e alcuni espedienti narrativi che giocano proprio su una voluta reiterazione dall'intento spiazzante.

Tempo e spazio

Perché Nell'erba alta già nella sua forma originaria sparigliava le carte a più riprese, tra paradossi logistici e temporali che richiedono una cieca fede verso quanto si sta leggendo/assistendo, visto che le stesse risoluzioni fanno comunque affidamento su dinamiche irrazionali che bisogna accettare per apprezzare in pieno gli sviluppi, epilogo in primis. La formula ha i suoi punti di forza nella gestione dell'atmosfera, sfiancante e paradossalmente claustrofobica già dai primi minuti, con la tensione che cresce progressivamente con lo scorrere dei minuti proponendo anche un discreto scavo psicologico delle varie figure coinvolte, interpretate da un cast che, pur senza eccellere, si rivela adatto ai rispettivi ruoli.



Natali, da sempre maestro nell'affrontare ambientazioni dalle quali non si trova una via d'uscita, è abile proprio nel creare una sorta di "tutti contro tutti", situazione che rimanda proprio al suo titolo più famoso nominato poco sopra, e il contesto mystery gli permette di dar vita a scene madri dal notevole approccio visionario che risultano tra i punti più positivi dell'intera operazione. E tra indizi e suggerimenti che indirizzano salvo poi sviare le proprie premesse, il film acquista fascino pur al netto di alcuni evidenti limiti strutturali che lo rendono tanto godibile quanto imperfetto.