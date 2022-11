Enola Holmes 2 Recensione: un altro simpatico caso per Millie Bobby Brown

Dopo la nostra recensione di Enola Holmes, possiamo riconfermare con il sequel che l'operazione di ripresa e rivisitazione del personaggio della sorella minore del più famoso Sherlock continua a intrattenere pur presentando i soliti limiti che spesso si sono constatati nelle produzioni Netflix, ma che riescono a far trascorrere il tempo per una visione spensierata.



Accade infatti lo stesso con Enola Holmes 2, tra i film di novembre 2022 di Netflix, che vede ancora una volta come protagonista Millie Bobby Brown e fa presagire che quello del filone sulla giovane investigatrice ha ancora diverse frecce da riservare nella sua faretra. Facendo un salto in avanti si può infatti affermare che, probabilmente, quella che attenderà la protagonista potrebbe diventare una trilogia per la piattaforma streaming, che se col secondo capitolo va aggiungendo la figura del cattivo Moriarty, con il suo proseguimento ne permetterà una maggiore analisi oltre alla conoscenza di un caro amico, collaboratore e dottore di Sherlock Holmes.



La leggerezza di un caso tra scomparse e omicidi

Tornando però al ritorno dell'investigatrice che dal numero 221 di Baker Street fa solamente un veloce salto, quello avanzato con Enola Holmes 2 sembra un ulteriore passo verso un asciugamento degli eccessi che avevano divertito, ma appesantito un po' il film precedente e che vengono smussati al punto da rendere il sequel innocuo, ma scorrevole.

La pellicola si incentra su un caso in cui stavolta la giovane si muoverà cercando di riconfermare il ruolo che l'ha vista una volta protagonista, ossia quello di una detective dal fiuto sopraffino e dalle deduzioni impeccabili, messi a disposizione delle persone che si recano da lei in cerca d'aiuto. Quando tutto sembra perduto e per Enola è il momento di rinunciare a quello che sembra fosse stato solamente un traguardo glorioso nella sua giovane esistenza, ecco presentarsi davanti ai suoi occhi un'indagine su cui condurrà anche lo spettatore. Un inseguire le tracce e le intuizioni di una scatola cinese con un'ilarità che si addice all'animo leggero dell'opera e le concede una simpatia semplice e efficace. Quella che appartiene in primo luogo al fulcro della sua storia, a un personaggio che suscita quei sentimenti di allegria e fiducia necessari per immettersi su sentieri investigativi intricati e pericolosi, come quelli che anche questa volta vengono tirati in ballo, pur mantenendo un'aurea immacolata e edulcorata in cui far spostare personaggi e pubblico facendoli sentire al sicuro.



La partita è aperta

Nulla di originale, dunque, e privo anche di quei marcati discorsi femministi che erano stati l'incentivo che aveva spinto la protagonista a mettersi finalmente al centro di una propria avventura non rimanendo più all'ombra dei suoi fratelli maggiori, dimostrando così di non aver nulla in meno da dover invidiare loro.

Al contempo, però, Enola Holmes 2 acquista in scioltezza, in guizzi ironici, facendo ancora della questione femminile un punto fondamentale e irremovibile su cui svilupparsi, integrandolo anche e meglio al caso su cui la ragazza dovrà concentrarsi, traendo spunto da elementi della realtà. Un racconto che si snoda mettendo alla base pochi personaggi, ma ognuno posizionato affinché la detective privata riesca a giungere al colpevole, non astenendola da qualche intoppo o arresto da cui dover fuggire. E in Enola Holmes 2 non mancheranno anche danze, poesie da dover decifrare e identità segrete, che per arrivare in maniera più decisa non avevano forse bisogno di due ore e dieci di visione, le quali allungano e stirano un pelino di troppo la narrazione, riuscendo comunque a non spegnere del tutto la curiosità dello spettatore. Un'indagine che aspetta di essere aperta e un occhiolino rivolto verso la camera da presa. Alla protagonista Enola Holmes non serve altro: la partita è aperta!