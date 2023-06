Emily Recensione: il biopic con Emma Mackey è troppo convenzionale?

È lecito chiedersi se sia più semplice scrivere e realizzare prodotti audiovisivi creando identità ad hoc oppure basandoli sulla vita di individui realmente esistiti, specie se di notevole rilievo storico-culturale. Le due strade, apparentemente parallele, talvolta hanno la possibilità di incrociarsi, toccarsi anche solo per qualche istante, come nel caso di personaggi la cui biografia risulta sfuggente e le informazioni riguardo ad essa scarseggiano. Sovente, in questi casi, entra in gioco la libertà dell'autore, mezzo attraverso il quale poter reinterpretare, aggiungere e indirizzare a proprio piacimento i caratteri e gli eventi.



Questo è ciò che l'attrice di lunga data Frances O'Connor (A.I. Intelligenza Artificiale), al suo esordio alla regia di un lungometraggio, prova a realizzare con Emily - tra i film in sala a giugno 2023 - in cui Emma Mackey (presto al fianco di Margot Robbie, qui il nuovo trailer di Barbie) interpreta la scrittrice Emily Brontë, autrice dell'immortale Cime Tempestose, unico romanzo scritto prima della precoce dipartita a soli trent'anni.



Reinterpretare la vita attraverso l'arte

L'assenza di chiare informazioni su una delle autrici che ha più sconvolto e cambiato la letteratura in epoca vittoriana (le poche fonti, come la sorella Charlotte, non andrebbero prese come portatrici di verità assolute) può agevolmente prestarsi alla possibilità di reinterpretazione, speculazione e contorsione degli eventi al fine di offrire punti di vista inediti e dal taglio contemporaneo.

Quello che poteva rivelarsi il vero asso nella manica in Emily è invece ciò che tira i freni al film, perché tra tutte le vie esplorabili quelle che prevalgono sono le meno incisive, le vie più sicure e convenzionali. La regista e sceneggiatrice sembra anzitutto poco interessata alla sua protagonista, che difatti inizia gradualmente a perdere di vista, mentre con il passare dei minuti (e lo si poteva comprendere dal tragico incipit che fa partire retrospettivamente la narrazione) il focus appare più la realizzazione dell'opera letteraria, i turbamenti e gli stimoli (immaginari o reali che siano, è poco rilevante) che portarono a quel lavoro. E per O'Connor questo meccanismo ruota prevalentemente attorno alla tumultuosa relazione nella quale ingabbia la sua Brontë e lo sviluppo delle sue emozioni, facendo gravitare attorno ad essa buona parte di quelli che invece appaiono come i reali aspetti centrali, oltre che più interessanti, dell'intreccio - tra tutti, i legami familiari, tra gelosie e senso del dovere - marginalizzandoli e trascurandoli strada facendo. Ciò che lascia l'amaro è vedere come tante buone idee in teoria non riescano a trovare un loro equilibrio e bilanciamento all'atto pratico, frenate in parte da una gestione del ritmo incostante - ad una prima metà scoppiettante seguono frammenti zoppicanti - e dalla mancanza di personalità visuale.



Indipendentemente dalla veridicità della storia d'amore clandestina e dal suo reale coinvolgimento nella realizzazione del romanzo l'obbiettivo sembra quello, post-moderno, di voler riflettere lo stesso Cime tempestose nella vita di Emily Brontë, contaminando e fondendo biografia e letteratura, sintetizzandole, riuscendoci però solo in parte, risultando godibile ma privo di guizzi significativi - forse, solo la scena della maschera - stretto e nei limiti di un buon compitino autolimitato.



Trovarsi la propria dimensione nella natura



Anche in quest'ibrido che, capita però fugacemente che O'Connor riesca a comprendere quale sia la direzione più adatta pere per questa storia. Così come da titolo del romanzo (e soprattutto da ciò che evoca tra le sue pagine), i brevi, troppo brevi, ma intensi intermezzi naturalistici, nel quale emerge un legame quasi panico con l'ambiente e le sensazioni che esso trasmette, risultano l'arma in più - sfruttata però al minimo sindacale, più da contorno che attivamente.- grazie soprattutto al lavoro sul sound design ambientale e sul montaggio.

A render meno amaro il boccone un'ottima Emma Mackey - sorprendente soprattutto in francese - capace di delineare il ritratto di una Brontë provocatoria e inquieta, irriverente e tragica, molto più di quanto non riesca a fare una scrittura bloccata e meno disperata della sua protagonista, nonché di Cime Tempestose. Scrittura che alla lunga mette parzialmente i bastoni tra le ruote anche alla buona performance, che nella prima parte riusciva a sfumare con scioltezza sorrisi accennati e paure represse. E se solo Emily avesse davvero riversato sulla sua protagonista il clima e la gravitas tragica del romanzo (oltre alle rimarcate analogie nelle vicende dei personaggi) avrebbe avuto altro e di meglio da dire e da esplorare.