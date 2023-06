Elemental Recensione: il fuoco e l'acqua potranno mai innamorarsi?

Nonostante non sia un periodo facile per Pixar (Elemental rischia il flop al botteghino), il nuovo film dello studio di Toy Story e Red rappresenta secondo noi un'altra piccola perla creativa basata sulle emozioni e sui legami famigliari. Elemental è diretto da Peter Sohn e arriva al cinema a partire dal 21 giugno: racconta una storia intima, sull'integrazione e sugli opposti che si attraggono, e parte da un concetto molto semplice. Cosa accadrebbe se il fuoco e l'acqua si innamorassero?



La dura vita del fuoco

Ember Lumen è una ragazza di fuoco che vive con i suoi genitori nei sobborghi di Element City. Insieme al padre Bernie e alla madre Cinder gestisce un negozio frequentato soltanto dai loro simili. La vita, infatti, non è affatto facile a Element City per chi appartiene all'elemento del fuoco: la famiglia Lumen si è trasferita in questa metropoli - plasmata a immagine di New York - quando Cinder portava Ember ancora in grembo, profughi dal loro paese natale a causa delle pericolose condizioni climatiche.

La città, però, sembra averli respinti sin dal primo giorno: Element City è infatti un idillio per gli acquatici e il vento, ma l'altissimo concentrato di specchi d'acqua e cascate mette costantemente in pericolo le fiamme che alimentano le persone focose. Ciononostante la famiglia Lumen ha cercato di prosperare nel suo piccolo costruendo Il Focolaio, un negozio in cui il vecchio Bernie ha messo tutto se stesso per dare un futuro solido a moglie e figlia. La stessa Ember, cresciuta al fianco del papà, un giorno erediterà l'attività commerciale del genitore e si dà da fare per imparare tutti i segreti del mestiere. C'è un solo problema: la protagonista ha un carattere fin troppo focoso persino per il suo elemento d'origine, perde facilmente la pazienza e non è in grado di rapportarsi ai clienti con il giusto temperamento. Tutto cambia quando un giorno ne succedono di tutti i colori: in assenza di suo padre, Ember riceve in gestione il locale, una vera e propria prova per dimostrare di essere maturata e poter diventare la proprietaria. Appare Wade, un acquatico incaricato di monitorare le tubature nei bassifondi della città, il quale purtroppo riscontra diverse irregolarità nell'edificio in cui i Lumen abitano e lavorano.



Ember farà di tutto per impedire la chiusura del negozio che rappresenta la vita di Bernie, e per questo sarà costretta ad aggirarsi nei quartieri più scintillanti di Element City per convincere i superiori di Wade a trovare una soluzione alternativa. Questa sorta di viaggio metropolitano si trasforma in una vera e propria avventura in cui la protagonista scoprirà i suoi veri sentimenti: grazie al rapporto con Wade, così diverso e distante da lei per temperamento ed estrazione sociale, Ember imparerà ad amare il diverso, ma anche a relazionarsi meglio con il prossimo grazie all'empatia e alla sensibilità del ragazzo. Nasce, tra i due, un sentimento impossibile, ostacolato non soltanto dall'irremovibile padre di Ember, ma dalla loro stessa natura. Com'è possibile che l'acqua e il fuoco si amino, si abbraccino, si tocchino? Eppure...



Sentimenti ed elementi

È proprio vero che dalle piccole storie personali possono nascere grandi racconti. È già successo con Red, simpaticissima avventura di formazione che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Red, in cui la regista Domee Shi ha riversato gran parte del proprio vissuto e delle proprie influenze. Elemental, dal canto suo, trae spunto dai trascorsi autobiografici del regista Peter Sohn, statunitense figlio di immigrati coreani, e narra per l'appunto una bellissima parabola di inclusione. Sullo sfondo, come sempre, c'è la famiglia, ma soprattutto il conflitto generazionale: un figlio non deve seguire per forza le stesse orme dei genitori, i quali spesso non si rendono conto che il peso delle proprie aspettative grava sulle spalle delle nuove generazioni come un macigno impossibile da sopportare.

Al tempo stesso, le radici familiari sono impossibili da recidere: qualunque cosa accada, qualunque sia la nostra scelta di vita, la famiglia alla fine sarà sempre lì per sostenerci, anche quando inizia un nuovo viaggio che potrebbe portarci verso orizzonti inesplorati. E in questo Elemental si conferma l'ennesima perla di rara sensibilità da parte di Studio Pixar, eccellente nel confezionare storie che parlano a grandi e piccoli.



Stavolta, ad impreziosire l'opera, c'è anche una potente storia d'amore tra due persone apparentemente incompatibili, ma che proprio grazie alla loro profonda diversità trovano la forza di ispirarsi e sostenersi l'un l'altra. Non è, insomma, uno Zootropolis in salsa Pixar, e nemmeno un Inside Out con gli elementi della natura al posto delle emozioni. C'è da dire che, al netto di valori indiscutibilmente universali, il focus sulla storia d'amore e le tematiche che ne derivano - un po' come accaduto con il messaggio di Red - potrebbero non incontrare il favore di tutti gli spettatori.

Ciò non toglie, comunque, il valore narrativo (e pure tecnico) di un film come Elemental, esplosivo ed esaltante nell'impiego di colori accesi e molto pregevole nell'animazione e nell'effettistica, con una resa digitale degli elementi (fuoco, acqua, vento, terra) che, pur mantenendo un aspetto vivace e cartoonesco nell'insieme della messinscena, restituiscono comunque un effetto di eccezionale realismo.