El Camino Christmas, la recensione del film con Tim Allen disponibile su Netflix

El Camino, Nevada. Il giovane Eric arriva in città alla ricerca del padre mai conosciuto ma sin da subito viene sospettato di attività illecite da un arcigno poliziotto locale. L'incontro con Larry, alcolizzato di mezz'età e reduce di guerra, complica ulteriormente la vita al ragazzo che viene accusato di possesso di sostanze stupefacenti (non sue) e condotto in carcere. Il giorno dopo viene liberato, ma l'agente che l'ha arrestato gli è ancora alle calcagna. In seguito ad un frenetico inseguimento, finito casualmente con l'utilizzo di armi da fuoco, Eric si trova barricato all'interno in un negozio di liquori insieme ad uno sparuto ed eterogeneo gruppo di involontari ostaggi.

Dentro o fuori

Un gruppo di persone di diversa estrazione sociale si trova barricata all'interno di un negozio alla vigilia di Natale in seguito a una beffarda partita ordita dal fato: El Camino Christmas, produzione originale Netflix, si muove sul sottile confine tra commedia e thriller in un mix che trova momenti graffianti ma rischia al contempo di accartocciarsi su se stesso in più occasioni. Si nota infatti ben presto come la sceneggiatura sia troppo pretenziosa nel forzare le situazioni chiave del racconto e lo stesso colpo di scena dell'ultima parte appare potenzialmente prevedibile ad un occhio attento, smorzando parzialmente il pathos che regge l'intera struttura. Un giochino facile quello imbastito dal regista David E. Talbert, che strizza l'occhio a un grottesco all'acqua di rose e si rende alquanto scontato nelle dinamiche tra i personaggi, con love story in divenire e sorprendenti rivelazioni a risvegliare la monotonia degli eventi. Sia chiaro, i novanta minuti di visione non sono certo da buttare, vuoi per una riuscita ironia di contorno vuoi per le efficaci performance del popoloso cast, con Vincent D'Onofrio e soprattutto Tim Allen a rubare la scena in più occasioni, e il divertimento per una serata a base di birra e pop corn può dirsi garantito. Ma l'impressione generale è quella di trovarsi di fronte ad una produzione sin troppo elementare nei suoi limitati spunti, incapace di scavare con la corretta profondità nelle piaghe emotive di una vicenda eternamente sospesa sulla via da seguire, lasciando una leggera amarezza allo scorrere del dolce-amaro epilogo (che mostra il futuro di tutti i protagonisti) e degli attigui titoli di coda.