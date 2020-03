Earthstorm, la recensione dello sci-fi catastrofico

L'impatto di un gigantesco asteroide sulla superficie lunare, che ha mandato in frantumi una parte del nostro satellite provocando una profonda crepa, sta causando una pioggia di detriti sul suolo terrestre, con diverse città americane vittima di devastanti collisioni. Gli studi scientifici portano alla conclusione che la Luna sia attualmente instabile, una circostanza che potrebbe causare l'estinzione della vita sulla Terra. In una vera e propria corsa contro il tempo, gli esperti convengono come l'unica soluzione sia di minare la fenditura del satellite tramite un'esplosione di ordigni nucleari che devono essere installati in loco.

La dottoressa Lana Gale convince i suoi superiori a ingaggiare per la missione John Redding, un esperto di demolizioni, che insieme a un team di astronauti scelti si rivelerà essere l'ultima speranza per l'umanità.

Un pianeta da salvare

Titolo per il piccolo schermo prodotto con fondi americani e canadesi, Earthstorm "scimmiotta" le omologhe produzioni Asylum e si indirizza su quel filone mockbuster che affolla spesso il mercato televisivo con film destinati ai cestoni del supermercato. La pellicola, datata 2006 e disponibile anche nel catalogo di Amazon Prime Video, prende quale principale fonte d'ispirazione un grande classico del filone fantascientifico/catastrofico quale Armageddon - Giudizio finale (1998). Il protagonista, esperto demolitore, è una sorta di parodica copia del trivellatore interpretato nel film di Michael Bay da Bruce Willis. Questa volta non è un semplice asteroide la meta del pericoloso viaggio, ma addirittura la Luna. Le coordinate base della trama rimangono però le stesse, solo qui smussate di ogni logica (già scarsa nel prototipo, ma almeno più omogenea e avvincente). La partenza di Redding, che si avventura nello spazio privo di alcun tipo di preparazione o analisi medica, è organizzata in fretta e furia e senza un approccio verosimile, pareggiando così a livello narrativo i già evidentissimi limiti della messa in scena.

Mancanze evidenti

Il budget risicato emerge in ogni frangente, dalla stazione di comando equipaggiata con appena una manciata di computer agli effetti speciali realizzati con una CGI affine a quella utilizzata negli anni '90 nei videogiochi. Le sequenze che sulla carta avrebbero dovuto risultare spettacolari sono involontariamente trash, oltretutto non supportate da alcuna logica scientifica. Quest'ultimo dettaglio sarebbe stato il minore dei mali in una rappresentazione degna di tal nome, ma Earthstorm ci ricorda in ogni suo elemento la pochezza dell'insieme, con la mancanza totale di auto-ironia a rimarcarne ulteriormente i palesi difetti di fondo. E tra finti telegiornali e risvolti umani risibili, tra manager senza scrupoli e love-story di sottofondo, il povero Stephen Baldwin - sempre più imbolsito - si muove come un pesce fuor d'acqua alle prese con un personaggio catapultato tra cielo e terra in un batter d'occhio quale unico possibile salvatore dell'intera razza umana.