Dungeons & Dragons L'onore dei Ladri Recensione: una quest da incorniciare

La formula vincente per adattare al meglio un franchise come Dungeons & Dragons e consegnalo al grande pubblico è non prendersi sul serio. E sembra averlo capito appieno Paramount Pictures: Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri fa sua la formula vincente dei film Marvel, vero metro di paragone dei film di consumo, confezionando un Blockbuster d'azione ironico e dissacrante, che nel suo non prendersi costantemente sul serio dona nuova linfa al fantasy cinematografico. Un'operazione che, lo diciamo sin da subito, potrebbe non piacere a tutti, soprattutto a chi cercava un adattamento più serioso e solenne, eppure brillante e convincente, con un risultato finale che riesce a sorprendere.



Un party sgangherato

Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri è un progetto ambizioso a partire dai nomi che compongono il cast. Dal protagonista Chris Pine, mattatore assoluto di un'avventura demenziale e sopra le righe, nonché produttore esecutivo del film, a Michelle Rodriguez, nei panni della guerriera Holga Kilgore, fino ad un insospettabile Hugh Grant, passando per Regé-Jean Page, Daisy Head, Justin Smith e Sophia Lillis.

Un roster di volti che danno spessore, personalità e carisma ad un party di personaggi che rappresenta la vera forza di questo adattamento cinematografico, che sin dall'inizio non fa sconti nel mostrare la propria natura fondamentalmente parodistica. Eppure inizia tutto da un dramma, quello del bardo Edgin Darvis, fuggito di prigione insieme alla compagna Holga dopo una lunga reclusione a causa dei suoi misfatti pregressi con l'obiettivo di ricongiungersi con la figlia perduta, ciò orfana di madre e accudita dal ladro Forge Witzwilliam. Ma una volta giunti a Neverwinter, città cosmopolita e centro nevralgico della regione del Faerun, i protagonisti scoprono di essere vittime di un grande inganno, e che il Regno si trova sotto il giogo di una tremenda invasione demoniaca. Costretto a fuggire con la coda tra le gambe, Edgin (Chris Pine) dovrà mettere insieme una squadra per compiere un viaggio che lo porterà ad ottenere gli strumenti necessari per compiere la sua missione: salvare sua figlia e recuperare un‘antica reliquia che potrebbe riportare in vita la sua defunta moglie.



Una grande avventura che porterà i nostri ad attraversare pericolosi dungeon, ad affrontare draghi sovrappeso e a confrontarsi con creature di ogni tipo per salvare la pelle e vendicare un tradimento, in un racconto che segue gli stessi binari di una Campagna di D&D: una serie di quest da portare a termine, oggetti da ottenere, alleanze da stringere.



D&D al cinema: quest superata?

Il primo, grande pregio di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri è che riesce a rispettare lo spirito, le atmosfere e la mitologia di riferimento: non senza qualche piacevole sorpresa e cameo inaspettati, il film riserva una dose di citazionismo francamente impressionante, con riferimenti ed easter egg che faranno balzare dalla poltrona i fan più irriducibili del franchise di origine e intrigheranno il pubblico più cinefilo e meno avvezzo ai giochi di ruolo.

Non serve in ogni caso essere esperti di D&D per cogliere le numerose strizzate d'occhio che la pellicola di Jonathan Goldstein e John Francis Daley sfodera in una passerella di citazioni sfrenate e riconoscibili: d'altronde è proprio grazie al cinema, alla letteratura di genere e ai videogiochi se la Lore di Dungeons & Dragons è entrata di diritto nell'Olimpo della cultura pop, e la facile fruizione di questa trasposizione cinematografica non può che confermarne l'accessibilità (avevamo già sperimentato questa sensazione nella nostra recensione di The Legend of Vox Machina). Ciò in cui Honor Among Thieves risulta pienamente riuscito è proprio il tono demenziale e scanzonato, nel senso più positivo del termine: una formula narrativa che segue perfettamente la lezione del Marvel Cinematic Universe, imbrigliando nella propria formula stilistica tutto il meglio del cinema supereroistico di consumo, da Guardiani della Galassia al primo Ant-Man. Un impasto che, nonostante le chiare muse ispiratrici di un nuovo e potenziale franchise cinematografico, sa di freschezza e novità, come già suggeriva l'ultimo trailer di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri. Merito indubbiamente dell'ambientazione, che riporta al cinema un fantasy classico che tuttavia prende in giro i suoi stessi stereotipi, ma soprattutto di un cast di protagonisti d'eccezione, che a partire dall'ottimo Chris Pine si compone di una gang sgangherata ma comunque affiatata, accomunata dal sempreverde tema della famiglia acquisita e costruendo un gruppo carismatico.



Un mix vincente e convincente, quello tra personaggi e stile narrativo, che sembra incarnare il mood di un'allegra Campagna ruolistica tra amici, e che non potrà non divertire chi in questi anni ha giocato D&D all'insegna di un piacevole e spensierato non-sense. Proprio per questo è doveroso sottolineare, anche in chiusura, quanto questa operazione potrebbe non soddisfare i giocatori della "prima ora", quelli per cui Dungeons & Dragons è "una cosa seria".

Sembra chiaro che Paramount sia intenzionata a percorrere l'idea di una saga cinematografica pensata in continuity e sulla sia del MCU. Se c'è un franchise che, al pari di quello fumettistico, può rappresentare una fonte inesauribile di materiale, storie e personaggi differenti, d'altronde, si tratta proprio di Dungeons & Dragons. L'onore dei Ladri potrebbe insomma rappresentare l'inizio di qualcosa, perché siamo sicuri che il risultato finale saprà affascinare il grande pubblico anche grazie ad una messinscena più che dignitosa. Un amalgama che, tra effetti speciali e regia scolastica ma ad ampio respiro (e ottima, peraltro, nelle sequenze di combattimento), compone un quadro molto piacevole per gli occhi, al netto tuttavia di una colonna sonora che forse avrebbe potuto essere più incisiva.