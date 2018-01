Drunken Master II, la recensione del film con Jackie Chan

In Drunken Master II Wong Fei-Hung si trova alla stazione col padre e il servitore di famiglia per far ritorno a casa; intenzionato a non pagare la tassa per il ginseng medicinale utile al genitore, dottore e maestro di arti marziali, decide di nasconderlo nella valigia del console inglese e di recuperarlo durante il viaggio in treno. Ma le cose non vanno come previsto e nella carrozza dei bagagli riservata ai passeggeri di prima classe Fei-Hung si imbatte in un ufficiale dell'esercito della Manciuria intento a rubare un pacchetto. Dopo uno scontro tra i due, il caso vuole che le due confezioni vengano scambiate, con il Nostro che ora si trova in possesso involontario di un'antica statuetta di giada che doveva essere contrabbandata Oltreoceano. Rintracciato dagli uomini del politico straniero Fei-Hung dovrà spolverare il leggendario stile dell'ubriaco, ma questo sarà solo l'inizio di una serie di disavventure che daranno il via ad una vera e propria rivolta popolare contro l'invasore.

Ancora un goccio

Forse l'alcool non fa poi così male, a giudicare almeno dalle spericolate acrobazie che il qui protagonista Jackie Chan compie in stato di ebrezza; anche vero che in una delle scene più drammatiche dei cento minuti di visione la relativa alterazione gli costa il momentaneo ripudio paterno. Considerato tra i migliori film di arti marziali di tutti i tempi, Drunken Master II (disponibile anche su Netflix) vede il ritorno della popolare star cinese, in quella metà anni '90 precedente al suo sbarco hollywoodiano, al personaggio già interpretato nell'altrettanto cult, di ben sedici anni precedente, Drunken Master (1978): non ci troviamo in quest'occasione però dinanzi ad un vero e proprio sequel, quanto ad una sorta di reboot che pone nuove basi per la saga e offre modo di raccontare una storia ricca di sfaccettature politiche e sociali in un contesto in costume, ambientando la storia agli inizi del ventesimo secolo con la Cina ancora sotto l'influenza di diverse potenze europee. Qui è il governo inglese, nelle vesti del suo ambasciatore dedito al contrabbando, il nemico n. 1 e nonostante Fei-Hung e i suoi amici si trovino ad affrontare in scontri aperti soltanto avversari connazionali la minaccia dell'invasore è ben costante all'interno del racconto. Racconto che ha il gran merito di coniugare con equilibrio una comicità ai limiti del demenziale con sequenze coreografiche (curate dallo stesso Chan) di assoluto livello, regalando risate in serie nei cento minuti di visione. Grazie al fondamentale supporto della compianta e mai troppo citata Anita Mui, assolutamente irresistibile nelle vesti di madre bugiarda e combattiva, il ritmo e la verve delle gag strappano sempre risate a scena aperta, in particolare nelle due situazioni inerenti la sparizione del ginseng, costruite con una perfetta dinamica tra tutti i personaggi in causa. Al resto ci pensa il lato puramente di genere e Chan si presta come non mai a quel mix inimitabile di mimica slapstick e abilità fisica, basti vedere il combattimento in cui il Nostro sfida quattro avversari sotto gli effetti di bottiglie di vino gentilmente lanciate dalla madre, con lo sguardo via via sempre più perso nel vuoto durante le spettacolari mosse aventi luogo. E ancora la resa dei conti finale, un'apoteosi marziale lunga oltre dieci minuti dove il funambolo dà vita a movenze che vanno oltre le leggi della fisica in una lotta serrata e avvincente oltre misura, con tanto di caduta nel carbone ardente (scena girata anche questa senza controfigure), che è un vero e proprio sogno ad occhi aperti per tutti gli appassionati.