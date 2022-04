Downton Abbey 2 Una nuova era Recensione: la serie torna ai suoi fasti

Non sono molti i franchise che, dal medium televisivo, hanno sconfinato in quello cinematografico (o viceversa), e che soprattutto l'abbiano fatto con efficacia (a tal proposito c'è da dire che in Italia abbiamo già un fulgido esempio, come dimostra la nostra recensione de L'Immortale). Quella che ha visto Downton Abbey proseguire con un film cinematografico dopo il finale di serie della sesta stagione è stata un'operazione evidentemente riuscita. Il viaggio della famiglia Crawley alle porte delle novità travolgenti del precedente millennio continua dunque in Downton Abbey 2 - Una nuova era, al cinema dal 28 aprile (qui trovate il trailer di Downton Abbey 2). Una pellicola che surclassa di gran lunga la precedente e che, forse, riporta la saga britannica ai suoi antichi fasti.



Quali novità a Downton?

C'è aria di grandi novità nelle campagne dello Yorkshire. Il secondo matrimonio di Tom è solo l'evento di apertura di un racconto che si prepara a stravolgere ogni aspettativa: la mancanza di fondi per ristrutturare la tenuta spinge la famiglia di Grantham ad accettare suo malgrado la proposta di un rinomato produttore cinematografico, ovvero sfruttare il lussureggiante scenario di Downton Abbey per girare un film (uno dei primi che, agli albori del grande cinema, sfruttò paesaggi reali piuttosto che le riprese negli studios).

Ma la vera bomba arriva dall'anziana Violet (Maggie Smith): lady Grantham ha infatti ricevuto in eredità una lussuosa villa situata sulle coste della Francia. A farle questo dono sarebbe, in apparenza, una sua vecchia fiamma degli anni di gioventù, deceduta lasciando la sua attuale moglie più agguerrita che mai. La famiglia di Downton si divide: Robert, Cora, Tom e parte della servitù si dirigono in Francia per negoziare l'acquisizione della splendente tenuta, mentre Mary rimane nello Yorkshire per supervisionare le riprese del film. Da una parte e dall'altra, le rispettive storyline non mancheranno di riservare sorprese e colpi di scena: da un lato, il viaggio di Robert svela succosi dettagli sul passato dell'enigmatica lady Violet, dall'altro l'arrivo di una produzione cinematografica scombussola i delicatissimi equilibri di Downton, ma innesca anche interessanti dinamiche tra gli abitanti della reggia e le star coinvolte nella realizzazione del lungometraggio.



Rivoluzione in atto

La prima regola che muove i fili della sceneggiatura di Downton Abbey è: cambiamento. Vecchi e nuovi protagonisti si affacciano sulle novità di una nuova era, ed è il cinema stesso a farsi metafora delle trasformazioni che li traghettano verso il futuro. Il passaggio dal muto al sonoro, dai divi da fotoromanzi agli attori veri e propri, dal set ricostruito a quello realistico, Downton Abbey 2 racconta l'evoluzione tecnologica con piglio metatestuale, senza tuttavia dimenticare lo splendido processo di sviluppo dei propri personaggi e del proprio percorso narrativo.

In pieno stile Downton Abbey non mancano i colpi di scena e gli scandali, ma questa volta gli spunti più bollenti o drammatici della storia vengono bilanciati con una piacevole comicità, dialoghi brillanti, una scrittura dal ritmo sostanzialmente perfetto. Se già nelle iterazioni precedenti, spesso e volentieri, l'umorismo permeava il racconto senza mai prenderne il sopravvento, questa volta il dipanarsi della trama poggia principalmente sulla leggerezza.



Ciò che di straordinario c'è in Downton Abbey 2 è che tale svolta narrativa non stravolge per nulla i toni del franchise, ma al contrario potenzia e rinfresca la sua formula. Una nuova era è, insomma, a tutti gli effetti un capitolo di grandi cambiamenti per la serie, una pellicola che comunque non dimentica il DNA storico della produzione: in Downton Abbey 2 si ride e si piange, ci si diverte e ci si emoziona, soprattutto su un epilogo che non potrà non devastare i cuori di tutti i fan storici.