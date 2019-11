Doom: Annihilation, la recensione del reboot live-action

In una base della United Aerospace Corporation (UAC) costruita su Fobos, il maggiore dei satelliti naturali di Marte, il dottor Betruger sta supervisionando un esperimento inerente l'uso del teletrasporto. Da un laboratorio segreto nel Nevada un volontario è prossimo ad attraversare un antico congegno interdimensionale che dovrebbe condurlo per l'appunto sul suolo alieno. Il tentativo sembra andare nel migliore dei modi, ma l'individuo teletrasportato inizia a subire una veloce e mostruosa mutazione.

In Doom: Annihilation nel frattempo su una navicella della UAC un gruppo di marine si risveglia dal sonno criogenico durato quattro mesi. Il compito dei militari è quello di recarsi proprio su Fobos per difenderla da potenziali attacchi: tra di loro vi sono il tenente Joan Dark, degradata dopo aver disubbidito agli ordini in una precedente missione, e lo scienziato Bennett Stone, l'ex fidanzato della donna. Alla base intanto, nonostante il primo fallimento, il dottor Betruger è intenzionato a riprovarci, offrendosi direttamente come volontario, ma qualcosa va nuovamente storto.



Al loro arrivo i marine devono scoprire cos'è successo agli occupanti, con la struttura che appare completamente deserta e con le riserve di energia scese a un punto di non ritorno, effetto che potrebbe causare l'autodistruzione dell'intero complesso nell'arco di novanta minuti. E mentre si aggirano tra i corridoi, Joan e i suoi compagni scopriranno ben presto come la maggior parte del personale sia stato vittima di orribili mutazioni, con un oscuro e pericoloso nemico intenzionato a trovare un modo per giungere sul nostro pianeta.

Di male in peggio

Dopo il tiepido riscontro, di pubblico e di critica, della prima incursione su grande schermo datata 2005, il franchise di Doom sembrava destinato a una fine prematura - in forma filmica ovviamente. Ma il recente successo dell'incarnazione videoludica ha convinto i dirigenti Universal a tentare nuovamente la carta del live-action e a produrre il progetto che Tony Giglio, qui regista e sceneggiatore, aveva loro proposto già nel 2015. L'impressione che qualcosa non sarebbe andata per il verso giusto anche in quest'occasione era già intuibile dalla destinazione direct-to-video dell'operazione, e a conti fatti sono non pochi i motivi per rimpiangere il pur imperfetto titolo con Dwayne Johnson e Karl Urban.



Con Doom: Annihilation ci troviamo infatti davanti a un'operazione di stampo semi-amatoriale, sia per ciò che concerne la fase narrativa che per l'effettiva messa in scena: novanta minuti di una pochezza tecnica e stilistica imbarazzanti, che non rendono giustizia alla controparte originaria.

Se i diritti sono quelli relativi ai videogame originali, e non quindi riguardanti le ultime versioni made in Bethesda (la compagnia ha, intelligentemente, declinato qualsiasi tipo di partnership), la trama è figlia di un minimalismo incomprensibile, viste anche le alte aspettative dal gran numero di appassionati del franchise.

Il buio si avvicina

Lo script ripesca spunti sia dal primo film che dal sottovalutato Pandorum - L'universo parallelo (2009), citando poi a più riprese classici intramontabili del calibro di Alien (1979) e Terminator, a cominciare dalla caratterizzazione della principale protagonista: Joan Dark (nome ispirato in forma grottesca a Giovanna d'Arco) è infatti un anonimo mix tra Ellen Ripley e Sarah Connor, l'eroina per tutte le stagioni sempre pronta a fare la cosa giusta. La trama è risicata all'osso, con un paio di forzati colpi di scena e solo un finale dal taglio apocalittico a cercare di infondere quel pizzico di verve a un'atmosfera altrimenti stagnante.

E proprio nel suddetto tassello conclusivo gli effetti speciali provano a mostrare leggermente i muscoli, con un paio di sequenze discretamente suggestive che però non possono far dimenticare a quanto assistito in precedenza.



Doom: Annihilation sembra uno zombie-movie low budget ambientato in una struttura impostata su monotoni corridoi, una sorta di gioco dell'oca al buio nel quale i malcapitati e improvvisati marine (al grado zero di personalità, semplice carne da macello in stile slasher) si trovano a lottare per la sopravvivenza. La pessima gestione del make-up, con sussulti splatter all'acqua di rose, e le scelte a dir poco suicide dei vari personaggi coinvolti (tra inutili gesta di sacrificio e prevedibili tradimenti) traghettano l'intero insieme sui territori del ridicolo involontario, per una pellicola che è meglio dimenticare in fretta facendo finta non sia mai esistita.