La donna del fiume - Suzhou River Recensione: un noir ricco di fascino

Un operatore video, che risulta poi essere il narratore del film, comincia a raccontare della sua storia d'amore con Meimei, una ballerina in un locale notturno di Shanghai. La ragazza si esibisce spesso in un costume da sirena all'interno di una vasca, dando poi inizio ad una delle leggende raccontate nel voice-over che apre la visione.



La relazione tra lui e Meimei prosegue tra alti e bassi, con quest'ultima che scompare in diverse occasioni lasciandolo con il cuore infranto. L'io narrante di La donna del fiume - Suzhou River si concentra allora su un altra coppia di personaggi, mettendoci al corrente della love-story tra Mardar, un piccolo delinquente e corriere in moto, e Moudan, figlia di un ricco uomo d'affari. I due si conoscono proprio tramite il padre della ragazza, che ingaggia Mardar per occuparsi della figlia mentre lui è impegnato con le sue amanti. Ma quella che sembrava essere un legame tenero e sincero rischia di trasformarsi in tragedia...



La donna del fiume - Suzhou River: la forma dell'acqua

Definitivo sommariamente da più parti come un ibrido tra le atmosfere di Wong Kar-wai e contorsioni narrative di stampo hitchcockiano, La donna del fiume - Suzhou River possiede effettivamente dei punti in comune con i due succitati maestri, ma è anche molto altro. Le luci al neon, le atmosfere soffuse e lo stile di ripresa possono infatti riportare alla mente lo stile del regista di Hong Kong Express (1994) - sapete che Wong ha scritto il sequel del film con Tony Leung? - mentre i risvolti di trama, con tanto di donna dalla doppia identità rimandano ad un capolavoro di tutti i tempi come Vertigo - La donna che visse due volte (1958).

Ma il film, considerato come una delle opere simbolo della sesta generazione di cineasti cinesi, non è solo questo e mette in mostra una chiara personalità, di intenti e di messa in scena, nel corso degli ottanta minuti nei quali si protrae questa doppia storia popolata da due protagonisti - il terzo, invisibile allo sguardo della camera, è colui che osserva nelle volutamente traballanti riprese a mano che caratterizzano l'approccio visivo.



L'amore che non muore

Niente dura per sempre in una storia che si ammanta di molteplici suggestioni, con il costante voice-over che fin dai primi istanti ci accompagna in questa zona brulicante che circonda il fiume del titolo, nuovo volto di una Shanghai tesa alla modernità ma anche culla di un mondo sotterraneo dove la gente scompare senza lasciare traccia. Un luogo dove tutto accade e nulla rimane, perfetto palcoscenico per il complesso gioco di specchi impostato in fase di sceneggiatura, con colpi di scena e piacevoli inganni che traghettano verso un finale incerto e amabilmente amaro.

Un vero e proprio viaggio urbano, tra il grigio dei palazzi e i cromatismi dei night club a spezzare quella monotonia imperante, custodi di sogni a venire che sono destinati, forse, a rimanere per sempre infranti. La donna del fiume - Suzhou River viene distribuito, in versione restaurata, ad oltre ventidue anni dalla sua uscita in patria: parliamo infatti di un film del 2000, ancor oggi attualissimo e in grado di regalare le giuste emozioni ad un pubblico aperto a certe sensibilità. Una delle tante proposte di qualità che si va ad aggiungere al ricco carnet di questo mese, come potete leggere nel nostro speciale relativo alle uscite al cinema di luglio .