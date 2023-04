Don't Let Go Recensione: su Netflix un thriller che viaggia nel tempo

Disponibile su Netflix ( avete ancora tempo per recuperare tutti i film Netflix in arrivo ad aprile 2023), in realtà il thriller Don't Let Go risale al 2019. Scritto e diretto da Jacob Estes, è una di quelle pellicole che al solo leggere le poche righe di trama online fa venire l'acquolina in bocca. Omicidi, criminalità, un mistero da risolvere e, udite udite, salti temporali. Sì, perché la particolarità di questo titolo è proprio la volontà di unire la fantascienza al thriller poliziesco. Sulla carta è una bomba, ma il risultato lo è altrettanto? Nì. Purtroppo i viaggi nel tempo sono una materia da maneggiare con cura. È un attimo strafare, come anche non riuscire a far filare la trama che, per forza di cose, diventa intricata. Purtroppo Estes inciampa più volte nella sceneggiatura, aggrovigliandola e rendendola confusionaria. L'aspetto crime e quello fantascientifico non hanno lo stesso peso e non riescono a raggiungere il giusto equilibrio. I salti temporali sembrano esserci come semplice espediente per raccontare un altro tipo di storia, la solita, quella della lotta tra il bene e il male.



Tutto si può dire di Don't Let Go, ma ineccepibili sono le performance attoriali di David Oyelowo e Storm Reid. Oyelowo è un attore elegante e di classe, volto già abbastanza noto e con una nomination ai Premi Oscar per Selma. La giovanissima Storm Reid invece si conferma una promessa del cinema, tra l'altro attualmente nelle sale italiane con il thriller Missing (che a noi è piaciuto e nella recensione di Missing vi spieghiamo il perché). Tra loro vi è una sintonia e una chimica perfetta. Trovano la giusta chiave per esprimere un ventaglio così vasto e variegato di sentimenti ed emozioni che riescono comunque a coinvolgere nella vicenda dal primo all'ultimo minuto.



Sogno o son desto?

Jack Radcliffe è un detective della squadra omicidi, ma nella vita di tutti i giorni svolge anche un altro "lavoro". È lo zio di Ashley, ma in realtà fa più da padre a questa ragazzina i cui genitori non sono certo molto presenti nella sua vita. Il loro è un legame molto forte, di reciproco aiuto e vicinanza. Un giorno Jack riceve un'improvvisa telefonata dalla nipote, ma le poche parole che riesce a sentire risultano incomprensibili. Preoccupato e sospettoso, Jack corre verso la casa di Ashley, ma la trova morta e con lei anche i suoi genitori.

La prima ipotesi è quella di omicidio-suicidio, ma mentre si stanno svolgendo le indagini, Jack riceve una telefonata che cambierà il corso degli eventi. A parlare all'altro capo del telefono è Ashley. Come è possibile? L'uomo - è proprio il caso di dirlo - comincia una corsa contro il tempo per salvare la nipote dal futuro tragico che l'aspetta. Il suo scopo è quello di cambiare il passato per salvare il futuro. Tra un salto temporale e l'altro, riuscirà nel suo intento?



Cosa fareste voi se riceveste una telefonata dall'aldilà da parte di un vostro caro che non c'è più? La reazione di Jack alla telefonata della nipote morta è condivisibile da chiunque. Non ci crede e pensa sia uno scherzo di cattivo gusto, anche perché ha assistito alla sua sepoltura e razionalmente è impossibile. Dopo lo sconcerto, subentra il pensiero che ciò che sta accadendo in qualche modo è reale e che la nipote, in un'altra linea temporale, è viva e forse può essere salvata.

La piega soprannaturale della trama di Don't Let Go subentra un po' a casaccio. In questo caso la famosa sospensione dell'incredulità deve lavorare parecchio, nonostante non sia il primo film a giocare sui paradossi temporali (Nolan, tra tutti, insegna). Il problema è che non si riesce a capire quanto peso dare alla piega fantascientifica del titolo. Il regista era davvero interessato a sperimentare una sfumatura thriller-soprannaturale o era solo un escamotage per parlare di criminalità e di cattivi mascherati da buoni? Passato e presente, le due linee narrative su cui è basata la sceneggiatura, si incontrano, si scontrano, parlano e discutono creando confusione e facendo perdere il filo degli eventi. La scrittura non è chiara ed era un requisito indispensabile, per quanto poi alla fine ci si lasci trasportare dal mistero da risolvere. Arriviamo alla fine un po' storditi e con la stessa espressione di Jack quando sente al telefono la voce della nipote morta. Il merito di condurci comunque fino al plot twist finale è tutto del cast, tra cui spicca Alfred Molina fra i personaggi secondari. La fortuna del film è che a portare tutto il peso ci sono David Oyelowo e Storm Reid che, come già detto prima, sono praticamente perfetti nei rispettivi ruoli.



Se non ci fosse la tecnologia...

Don't Let Go non è il primo film che utilizza la tecnologia come strumento per comunicare con chi non c'è più. Già nel 2000 il fantascientifico Frequency raccontava di un figlio che, riuscitosi a mettere in contatto tramite una ricetrasmittente con il padre morto, vuole cambiare il corso degli eventi e impedirne il decesso. Il film di Estes, ovviamente al passo coi tempi, utilizza lo smartphone come ponte tra passato e presente, che diventa così l'unica via di comunicazione tra il Jack del presente e la Ashley del passato.

La loro relazione, fatta di sguardi e contatto fisico, improvvisamente si sposta in un non-luogo. In quanto a dinamiche relazionali e sviluppo dei personaggi, questa è una buona variazione sul tema e permette ai due protagonisti di far venire fuori tutta la loro complicità che funziona anche a distanza. Don't Let Go poteva essere qualcosa di incredibile, ma finisce per accartocciarsi su sé stesso. Registicamente sa anche creare la giusta tensione e atmosfera da thriller, ma se la struttura portante vacilla per via di ambizioni troppo grandi, forse avrebbe reso di più come semplice film di genere e nessuno avrebbe avuto niente da ridire.