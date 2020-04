Dolphin Reef, su Disney+ il documentario narrato da Natalie Portman

Il debutto italiano della nuova piattaforma streaming Disney+, avvenuto lo scorso 24 marzo, ha aperto un'autentica breccia nel panorama dell'intrattenimento casalingo. La grande D ha infatti raccolto in un unico "luogo" tutti i prodotti legati a Star Wars, alla Pixar, ai Marvel Studios, con l'ovvia aggiunta delle produzioni originali Disney e National Geographic. A proposito di natura, il colosso americano fondato da Walt Disney possiede anche un'etichetta chiamata Disneynature, che a film e serie TV di successo affianca anche degli ottimi documentari.

Fra questi, in uscita sulla piattaforma il prossimo 3 aprile, c'è Dolphin Reef, che segue da vicino le avventure del delfino Echo e dei suoi vicini di casa con cui condivide un ricco e colorato habitat: l'oceano e la Barriera Corallina. A narrare le vicende del simpatico e giovane animale, che ha tutto da scoprire attorno a sé (come del resto lo spettatore seduto in poltrona), troviamo l'attrice Natalie Portman, nome di peso che non ha certo bisogno di presentazioni e che va a impreziosire ulteriormente la produzione Disneynature. Si salpa dunque, destinazione mare aperto.



Nuotare fra i delfini

Così come il titolo del documentario ci suggerisce, la star dell'intero film (che dura circa 78 minuti) è proprio il delfino Echo, giovanissimo esemplare che inizia la sua avventura incollato alla madre. Da lei ha da imparare ogni cosa sull'oceano, le gioie che può riservare, i giochi che nasconde fra le increspature, ma prima di ogni altra cosa i pericoli. Parliamo infatti di un ambiente colorato e ospitale che può però trasformarsi in un luogo estremamente pericoloso. Fra i suoi abitanti troviamo infatti moltissimi predatori che possono mettere a repentaglio la normale tranquillità, bisogna dunque esser bravi a muoversi e a capire i meccanismi di quel meraviglioso habitat naturale chiamato Barriera Corallina.



L'opera diretta Keith Scholey, in passato già autore di Bears per Disneynature, è pensata per essere un vero e proprio racconto, una storia da ascoltare e ammirare a bocca aperta, con ogni vicenda legata da un invisibile filo rosso. Ovviamente si torna sempre con le telecamere su Echo, di tanto in tanto però ci si distacca e si va a esplorare fondali marini, a conoscere storie secondarie di altri abitanti della Barriera, a volte simpatici e teneri, altre spietati e incredibilmente tattici nel catturare le loro prede. Da piccoli e feroci predatori ai più grandi e calcolatori squali, passando per creaturine molto più graziose e curiose: tutto attorno a Echo si basa su equilibri (e una catena alimentare) secolari, ai quali bisogna sottostare a tutti i costi, è in pratica la legge non scritta della natura, dalla quale non si può sfuggire.



Gioie e dolori dell'oceano

Natalie Portman narra costantemente tutte le vicende del film con piglio divertente e divertito, con alcune deliziose sortite per sottolineare i comportamenti più curiosi e strambi degli animali ripresi. Inoltre una corposa colonna sonora aggiunge minuto dopo minuto nuove sfumature alla storia, caratterizzando i passaggi più leggeri come quelli più drammatici - fra questi il momento in cui Echo perde la madre in piena notte, il momento peggiore per affrontare l'oceano.



Un viaggio davvero interessante che ci fa scoprire non solo come i delfini vivano il mare, fra gioie e pericoli sempre dietro l'angolo, anche tutti quei piccoli meccanismi che regolano la Barriera Corallina, che può vantare abitanti davvero unici nel loro genere. Certamente un valore aggiunto all'abbonamento Disney+, che oltre alle produzioni di finzione offre diversi contenuti di carattere documentaristico, adatti a tutta la famiglia. A tal proposito sempre il 3 aprile arriva Elephant, altro documentario Disneynature narrato da Megan Markle.