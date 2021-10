Distanza di sicurezza, la recensione: uno straziante film originale Netflix

La distanza di sicurezza è un filo invisibile che unisce una madre al proprio figlio. La donna calcola la sua lunghezza in ogni momento, assillata da una preoccupazione subdola e a volte inutile, sentendolo tirare quando il bambino si allontana troppo, richiamandola ai suoi doveri protettivi.



L'ultimo film di Claudia Llosa, disponibile in pochi cinema selezionati e distribuito in esclusiva da Netflix per le piattaforme streaming, è un racconto misterioso e terribile che accompagna le paure di una madre e descrive gli atti estremi verso i quali è capace di spingersi. Un'opera che ricerca l'intimità sottolineando gesti piccoli ma importanti, che utilizza due sole donne per dipingere il tema della maternità nelle sue sfaccettature più oscure.



Distanza di sicurezza: la migrazione dell'anima

Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Samanta Schweblin, che ha partecipato anche alla sceneggiatura insieme alla regista Claudia Llosa (candidata all'Oscar nel 2010 per Il canto di Paloma, se non lo conoscete qui trovate la nostra recensione de Il canto di Paloma).

Una visione al femminile che ha creato il racconto di Amanda, appena arrivata nella sua nuova casa in campagna, e della sua vicina Carola. Tra le donne si crea subito un legame molto forte essendo le uniche due persone adulte nel raggio di chilometri, fatta eccezione per il marito di Carola, al quale viene data pochissima importanza in primis dalla moglie, che lo nomina a stento.

Durante una delle assolate mattine che le due passeranno insieme, Carola si lascia andare a confessioni scomode, cercando di liberarsi di un peso che ha nel cuore, ora che può finalmente parlare con un'altra madre come lei. Carola mette in guardia Amanda dal figlio David, raccontandole la storia della sua malattia e del rito mistico che l'ha salvato spezzandogli l'anima. Amanda la ascolta senza interferire, ma la storia è troppo assurda e non le crede, permettendo al piccolo di avvicinarsi e giocare con la figlia Nina. La situazione è destinata a precipitare e metterà alla prova l'amore di Amanda per la sua bambina, lottando con le ossessioni di Carola e l'anima spezzata di David.



L'importanza dei particolari

Il film viene narrato da due voci fuori campo, quelle di Amanda e del piccolo David, che scavano nei giorni passati nella casa in campagna cercando il momento cruciale che determinerà la storia della donna e di sua figlia. Amanda non ha memoria di alcun evento specifico, ma il bambino le ricorda di porre attenzione sui particolari, che nascondono indizi importanti nonostante possano passare inosservati.

La regia di Claudia Llosa è concentrata su questa ricerca, attraverso molti primi piani sui volti delle due protagoniste, mettendo in luce le loro espressioni e i loro gesti all'interno di inquadrature intime e personali. Le improvvise panoramiche sulla campagna in fiore, con i suoi colori accesi tendenti al giallo e al verde, lasciano uno strano senso di solitudine e sconforto che viene guarito dagli interni curati e accoglienti.



La forza dei legami materni è sottolineata dalla scarsità di personaggi di contorno e dalla completa assenza di figure maschili, fatta eccezione per la fase iniziale che racconta la storia di Carola nella quale, brevemente, compare suo marito Omar. L'unica cosa che ha importanza è il filo che unisce Amanda e sua figlia Nina, la distanza di sicurezza che si allunga pericolosamente in questa storia che utilizza il realismo magico caro alla letteratura sudamericana. Eventi e persone sono comprensibili e contribuiscono a creare empatia con lo spettatore, così che anche l'assurdo insinuatosi nella trama possa apparire reale.



Il fardello della madre

La qualità della sceneggiatura è provata dalla capacità dell'intreccio di colpire entrambi i sessi, nonostante la trama segua le vicende di due donne.

Un racconto al femminile che era scontato, essendo donne sia la regista che l'autrice del romanzo, ma ampio e dettagliato a sufficienza da non essere comprensibile solo alle madri. Una visione di amore materno con sprazzi di magia e fantastico, dove le migliori intenzioni si trasformano in ossessioni e gelosia seguendo una spirale che arriva a toccare il thriller. Le protagoniste Amanda (Maria Valverde, al centro di Eravamo canzoni, qui trovate la nostra recensione di Eravamo canzoni) e Carola (Dolores Fonzi) ritraggono le due fasi dell'attaccamento materno, prima e dopo che una tragedia costringa all'allontanamento dell'anima dal corpo, sconvolgendo le emozioni e l'amore.



Un film suggestivo che gode di una fotografia evocativa dedicata ai dettagli, contenuta e intima ma anche ampia e terribile quando serve. Un racconto assurdo e plausibile al tempo stesso che sa stupire e preoccupare, attraverso un film che riesce a prendere per mano lo spettatore per poi lasciarlo andare col fiato sospeso proprio alla fine, quando viene reciso il filo della distanza di sicurezza e scorrono i titoli di coda.