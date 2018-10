Disorder - La guardia del corpo, la recensione del film con Diane Kruger

Vincent Loreau è un soldato delle forze speciale francesi da poco tornato da una missione in Afghanistan. L'uomo soffre da tempo di PTSD, ossia del disturbo da stress post-traumatico del quale sono spesso vittima coloro che hanno subito eventi tragici o operato sul campo in zone di guerra.

In Disorder - La guardia del corpo, impossibilitato a tornare tra i ranghi per le sue precarie condizioni psicologiche, Vincent lavora saltuariamente come bodyguard o addetto alla security e il suo ultimo incarico lo porta a prestare servizio alla facoltosa festa, ricca di personalità politiche nazionali, organizzata da un rispettato uomo d'affari d'origine libanese.

Proprio questi lo assolda per il weekend successivo, in cui sarà assente per impegni all'estero, affinché si prenda cura della giovane e bella moglie e del figlio piccolo. Un lavoro apparentemente semplice e dal facile guadagno che però si complica ben presto più del previsto...

Mind invasion

Solo un anno fa si vociferava di un remake hollywoodiano, con tanto di James Mangold dietro la macchina da presa e il pluripremiato regista/sceneggiatore Taylor Sheridan ad aggiornare lo script originale per il mercato americano e dar vita ad un potenziale franchise. Sussurri fortunatamente, a oggi, caduti nel dimenticatoio, con entrambi i nominati già impegnati su altri progetti e questo film franco-belga destinato con molta probabilità a restare un unicum. Difficile immaginare infatti una versione pensata per il grande pubblico di un titolo così atipico e straniante, abile nel concentrare tutta la tensione sul versante psicologico lasciando solo all'ultima parte, pura e dura apoteosi dell'home invasion, un guizzo di azione sobria e brutale.

Perché in Disorder - La guardia del corpo il pericolo si nasconde, prima ancora che nei potenziali assalitori, nella complessa personalità del protagonista, i cui traumi mentali dovuti al suo periodo sotto le armi in Afghanistan rischiano di scatenare in più occasioni una furia incontrollabile, magistralmente trattenuta dalla sontuosa performance di Matthias Schoenaerts, vero e proprio alpha e omega dell'ora e mezza di visione.

Ordine nel caos

Alice Winocour, alla sua seconda prova dietro la macchina da presa dopo il dramma storico Augustine (2012), opta per una narrazione volutamente spigolosa, dando il via a un crescendo di profondo e inquieto disagio nello slancio anti-empatico verso il personaggio di Vincent, basando le coordinate del racconto su uno stagnante e opprimente senso d'attesa che lascia con il fiato sospeso in più occasioni, ripagando infine con un epilogo tanto ambiguo quanto affascinante.

Disorder - La guardia del corpo si (sor)regge sui dettagli, costruisce chirurgicamente il complesso rapporto tra il protagonista e la moglie infelice di una splendida Diane Kruger, sfrutta al meglio la limitata varietà ambientale, con la quasi totalità del minutaggio avente luogo tra le quattro mura (e immenso giardino annesso) dove la donna e il bambino vivono in attesa del ritorno del marito. Un film-paranoia che disorienta fin dalle particolari soluzioni sonore, con le rimbombanti e ripetitive note del dj techno Gesaffelstein a rappresentare in musica il caos che regna nella mente sempre più ossessionata del soldato/bodyguard, e dallo stile di ripresa, con soggettive concentrate sui dettagli (spesso sulla gambe femminili), che continua a insistere con veemenza sulla suddetta instabile psiche, aprendo il racconto a più vie percorribili dotate in egual modo di una suspense pressante, elemento respingente e accattivante al contempo.