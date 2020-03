Digitalife: la recensione del documentario sulla trasformazione digitale

Che la vita sia cambiata, da circa una decina d'anni, con l'avvento di smartphone e social media, è sotto gli occhi di tutti. Meno evidente, nello specifico, quali siano le reali implicazioni quotidiane delle nuove tecnologie. È un gran bel prologo quello di Digitalife, il docufilm di Francesco Raganato, che dopo il tour nei cinema dello scorso anno approda online grazie a #iorestoacasa, l'iniziativa che in questi giorni difficili ha spinto molte produzioni a concedere gratuitamente la visione dei propri contenuti. Prima dei titoli di testa, vediamo la schermata di un acquisto digitale di una certa qualità di pane (con zoom sul tipo di lievitazione), poi la macchina da presa documenta il processo di lavorazione dalla farina all'impasto fino a quando il titolo del film compare sovrastando una pagnotta appena sfornata.

Fin dall'inizio, appare chiaro come l'intento dell'autore sia quello di partire dalle storie quotidiane e dalla realtà fisica delle persone. Poi, attraverso il racconto della propria vita, il lavoro, le buone e le cattive esperienze legate ai nuovi media ribadiscono la centralità dell'essere umano.



L'Internet quotidiano

Ambiente, lavoro, turismo, app, sport, città e mobilità: questi i macro-temi di un lungo lavoro di montaggio che ha assemblato i contributi di oltre cinquanta utenti. Si parte dagli anni Novanta, quando i primi che sperimentavano le potenzialità della rete erano considerati dei veri e propri pionieri visionari. È il racconto dei primi internet point, che col passare dei giorni sono diventati delle redazioni giornalistiche al passo coi tempi e punto di riferimento per la comunità. E ancora di tecnici informatici che con l'obiettivo di colmare il digital divide della provincia e dei piccoli centri hanno costruito una rete di provider che oggi dà lavoro a migliaia di cittadini.



A parlare sono coloro che, in un modo o nell'altro, ringraziano l'avvento del web per avergli permesso una piena realizzazione. Le esperienze sono le più disparate, dalla travel blogger che documenta i suoi viaggi allo youtuber contattato da Google, dall'artista che ha impiegato anni a costruire una fanbase al vignettista che dopo aver perso il lavoro ha saputo restare a galla grazie ai tablet.

Alle storie totalmente positive, come quelle di un allevatore che ormai ha digitalizzato completamente gli strumenti del mestiere, fanno da contraltare le ombre di chi è costretto a fare i conti con una malattia o un lutto, resi in qualche modo sopportabili grazie alla funzione di megafono dei social.



Luci e ombre

Attraverso le testimonianze dirette, ascoltiamo anche gli effetti negativi dell'accesso a Internet, a volte indiscriminato, come quelli subiti da una ragazza che ha perso il compagno nell'attentato terroristico di Barcellona del 2017. La stampa, grazie alle informazioni della coppia caricate sui social, risalì all'indirizzo della sua abitazione violandone pesantemente la privacy. E ancora, fenomeni quali il cyberbullismo e la questione degli hikikomori, i ragazzi che rifiutano i rapporti sociali preferendo restare chiusi in camera notte e giorno. Siamo, tuttavia, di fronte a un'opera che celebra incondizionatamente la trasformazione digitale del nostro Paese, e allora ecco spiegato che Internet non è la causa dell'isolamento patologico ma l'unica valvola di sfogo. Chi, poi, per anni è stato vittima di prese in giro devastanti, sempre grazie alla rete è successivamente riuscito a ricrearsi un proprio spazio vitale e gratificante fatto di amicizie e condivisione. La ragazza rimasta vedova per colpa dell'Isis, infine, è riuscita grazie al crowdfunding a risollevarsi economicamente e a creare una fondazione che aiuterà le vittime del terrorismo.

Disponibile sul sito di Rai Cinema, prima ancora di tessere le lodi della new economy, Digitalife è un documentario che invita a non arrendersi e a ripartire dopo un periodo difficile, dunque particolarmente adatto ai tempi complicati che stiamo vivendo, con uno sguardo rivolto a tutta la famiglia.