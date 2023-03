Die Hart Recensione: un action disastroso con John Travolta su Amazon

Il collasso economico e sociale che ha accompagnato la pandemia ha fatto la fortuna di numerosi servizi di intrattenimento casalinghi, tra i quali troviamo Netflix ed i colossi del videogioco, ma si è anche portato via alcune piccole realtà che ancora non avevano lasciato la loro impronta sul mercato. Tra le piattaforme uccise dalla recessione troviamo Quibi, lanciato alle porte del disastro nel 2020 e chiuso dopo soltanto sei mesi di attività, pensato come un catalogo on-demand disponibile esclusivamente per cellulari su cui godere di contenuti dal minutaggio molto breve.



I diritti per alcuni dei titoli proposti dal servizio ormai dimenticato sono stati acquistati dalle major indistruttibili dello streaming, le quali stanno adesso riproponendo quelle esperienze dopo averle ripensate per il loro pubblico: Die Hart - disponibile sul catalogo Amazon Prime Video di Marzo 2022 - condensa infatti i mini-episodi della serie lanciata su Quibi per dare forma ad un'action comedy surreale, ma dall'umorismo troppo infantile nonostante i grandi nomi del suo cast.



Il duro lavoro della spalla comica

Kevin Hart è una celebrità del cinema action, riconosciuto da tutti ed ospitato nei numerosi salotti della televisione americana, ma non per motivi per cui riesce a ritenersi orgoglioso di se stesso: il pubblico lo vede infatti come una semplice spalla comica per un attore davvero adrenalinico, come nel caso di Dwayne "The Rock" Johnson, che interpreta l'eroico protagonista nella serie cinematografica in cui Hart muove la linea comica.

Stufo di non sentirsi considerato come un vero action hero soltanto perché non ha la stazza del campione - nonostante gli venga subito ricordato come tanti grandi attori non vengano giudicati per la loro altezza -, il comico coglie al volo l'opportunità di partecipare alle lezioni di una scuola segreta che da anni prepara i divi di Hollywood alle parti più pericolose del cinema.



Il suo professore è Ron Wilcox (John Travolta), uno stralunato e pericoloso stuntman che ha già mandato nella stratosfera numerose carriere, e che adesso si prepara a fare lo stesso con Kevin Hart trasformandolo da spalla comica ad attore protagonista per il nuovo film di Claude Van de Velde (Jean Reno).



Cringe e passaggi a vuoto

Figlia dell'operazione di trasferimento che ha portato una mini-serie demenziale a diventare un lungometraggio da quasi novanta minuti, la pellicola diretta da Eric Appel si configura come un ammasso di scenette comiche non supportate da una sceneggiatura a dir poco evanescente, la quale tenta di nascondere la propria mancanza di profondità in un surrealismo che funziona soltanto a tratti.

Se l'approccio meta-referenziale alla storia riesce infatti a destare la curiosità necessaria a dare un'occasione all'opera, non si rivela però sufficiente a giustificare un umorismo grossolano e semplicistico, che si muove quasi del tutto su giochi di parole infantili e qualche volgarità poco offensiva. I dubbi dell'aspirante action hero sui reali intenti del suo strano professore portano ad evoluzioni scontate e ad un finale prevedibile, finendo col deludere le già basse aspettative di un film che parodia il genere già a partire dal proprio titolo: andando oltre le giustificabili mancanze di trama, è proprio la scarsa vena comica a far pesare la propria assenza, rendendo noioso e ripetitivo un canovaccio che non propone nulla di interessante ai propri spettatori.



Action assente

Se Kevin Hart non è nuovo ad operazioni simili e non ha troppi problemi nell'interpretare se stesso (abbiamo visto una prova simile anche nella recensione di True Story), a deludere le aspettative ci pensa un John Travolta costretto al ruolo di macchietta, mentre Jean Reno è una semplice comparsa e Nathalie Emmanuel - forte dei suoi numerosi precedenti nel cinema di genere - porta in scena la classica compagna di studi già pronta per ogni missione.

Gli sparuti momenti action che intervallano la comicità del titolo si limitano a brevi e semplici scene di movimento che non alzano il fattore adrenalinico, diretti da un regista evidentemente più a suo agio nella commedia (noi italiani stiamo ancora aspettando la distribuzione del suo Weird: The Al Yankovic Story, accolto benissimo dal pubblico americano). Un accompagnamento musicale continuo ed anonimo, insieme ad una fotografia sottotono che non rende indimenticabili le semplici scenografie della pellicola, completano il quadro di un film che non era stato pensato per essere tale, e forse anche per questo non riesce a lasciare il segno.