Diciassette, la recensione del film originale Netflix

Il diciassettenne Hector è un ragazzo sbandato con problemi comportamentali seri, che gli impediscono di approcciarsi correttamente con gli altri e di trovare una completa visione del mondo. Il ragazzo, orfano di entrambi i genitori, è stato cresciuto dal fratello maggiore Ismael e ha un'anziana nonna colpita da ictus e ricoverata in ospizio.

La sua difficile condizione familiare e il suo particolare tipo di autismo lo hanno portato su una brutta strada, rendendogli difficile separare giusto e sbagliato: dedito a piccoli furti, si fa arrestare per l'ennesima volta dopo aver rubato un termosifone per l'anziana donna.



In Diciassette Hector, "denunciato" da Ismael (nella speranza che questi riconosca finalmente i suoi errori), viene condannato a un periodo di detenzione di due anni in un centro per minori, dove studia a fondo il codice civile. Il suo carattere ribelle e antisociale lo porta a diversi tentativi di fuga, tutti destinati a una rapida cattura da parte degli addetti alla sicurezza. Le cose sembrano poter cambiare quando, in collaborazione col canile locale, il centro organizza ogni sabato dei pomeriggi da trascorrere insieme a cani abbandonati.

Hector si affeziona con il passare delle visite a un quadrupede di nome Pecora, un giorno però questi viene adottato, incrinando nuovamente il già fragile equilibrio emotivo del ragazzo. Il quale, riuscito finalmente a fuggire dal centro, si mette in viaggio con Ismael e la nonna alla ricerca dell'amico a quattro zampe.

Mondo cane

Il rapporto tra protagonisti umani e animali domestici su grande schermo è stato spesso al centro di divertenti commedie, basti pensare al franchise di Beethoveen col simpatico esemplare di San Bernardo, o di titoli più strappalacrime come il più recente e ruffiano Io e Marley (2008), senza andare a tirare in ballo prototipi arcaici del calibro di Lassie e Rin Tin Tin. Questo recentissimo film spagnolo, uscito al cinema in patria a inizio ottobre e ora disponibile per il mercato estero nel catalogo di Netflix come originale, opta per la via del road-movie di formazione, mettendo al centro della vicenda un ragazzo alla ricerca del proprio posto del mondo.



A dispetto di quanto locandina e trailer potevano suggerire, la relazione con il miglior amico dell'uomo è si fondante ai fini degli sviluppi narrativi ma non totalizzante come si potrebbe inizialmente pensare. Perché in Diciassette, pur recante un importante e sempre condivisibile messaggio contro l'abbandono, a contare è soprattutto il coming-of-age del giovane Hector, il cui viaggio lo condurrà su sentieri inaspettati di scoperta e consapevolezza.

Un viaggio indimenticabile

Il regista madrileno Daniel Sánchez Arévalo, autore di discreti successi autoctoni inediti da noi come Azuloscurocasinegro (2006) e Primos (2011), co-sceneggia e dirige un film che possiede un certo equilibrio nelle varie anime del racconto, sempre sospeso tra dramma e ironia in una tipica commedia della vita ricca di situazioni paradossali, scorrevole e leggera in egual misura dopo una prima parte più lenta, a scopo introduttivo.

Non sempre si empatizza appieno coi personaggi, ma nel corso dei novanta minuti di visione si nota una progressiva e credibile crescita reciproca dei due fratelli, che rinsaldano il loro affetto anche nel prendersi cura dell'anziana nonna malata, in uno scambio di differenti sensibilità che si rivelerà salutare per entrambi.



Diciassette non sfugge completamente ai pericoli della retorica, e alcuni passaggi sono parzialmente appesanti da una certa prevedibilità, ma l'insieme si fa apprezzare per una semplicità d'intenti che segue un tracciato corretto, smosso qua e là da qualche colpo di scena, fino a un epilogo che punta a una rapida ma incisiva commozione. Il cast principale ridotto a tre personaggi e l'altrettanto esiguo parterre di figure secondarie, caratterizzate al punto giusto, immerge ancor più in una storia che bada dritta al sodo e che mette il proprio cuore nella sfera delle relazioni, siano queste tra figure su due o quattro zampe.