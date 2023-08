Detective Marlowe Recensione: Liam Neeson non è abbastanza, che peccato!

Quanto meno curiosa la scelta di Liam Neeson, soprattutto in un determinato periodo della carriera nella quale si è ormai riciclato - con risultati altalenanti - nel ruolo di action hero agée. Insolito perciò ora vederlo nei panni di un detective iconico quale Philip Marlowe, un personaggio che sul grande schermo ha vissuto in molteplici incarnazioni, alcune delle quali diventate di culto e passate alla storia del cinema. Da James Caan a James Garner, da Dick Powell a Robert Mitchum e poi ancora Elliott Gould e - soprattutto - Humprey Bogart in due capolavori dissimili ma entrambi memorabili quali Il lungo addio (1973) e Il grande sonno (1946).



Nato dalla penna di Raymond Chandler negli anni Trenta, il Detective Marlowe compirà a breve un secolo e la sua fama non è certo destinata a scemare, soprattutto tra gli amanti del noir, anche per via di nuovi autori che hanno continuato a raccontarne storie, portando avanti la pesante eredità di Chandler. Tanto che proprio negli scorsi mesi è arrivata nella sale - non quelle italiane - questa versione qui oggetto di analisi, ora pronta a sbarcare come original nel catalogo SKY e Now in prima visione. Per altri titoli in uscita in questi giorni sul catalogo delle piattaforme, ecco qui la nostra rubrica sulle uscite Sky e Now di agosto 2023.



Dentro il mistero

Los Angeles, 1939. Il detective privato Philip Marlowe viene ingaggiato dall'affascinante ereditiera Clare Cavendish per rintracciare il suo amante, Nico Peterson, attrezzista dei Pacific Film Studios: è infatti scomparso nel nulla, almeno stando alla versione della donna. Marlowe viene infatti a sapere quasi subito come secondo quella ufficiale Nico sia in realtà dato per morto, dopo essersi ubriacato e finire investito da una macchina poco al di fuori dell'esclusivo Corbata Club, locale riservato esclusivamente all'alta società cittadina.

Con sua grande sorpresa scopre come Clare fosse già a conoscenza di ciò, sostenendo che in realtà il cadavere non fosse quello di Peterson, chiedendo a Marlowe di approfondire le proprie indagini e scavare nel torbido. Ma l'investigatore - che pur vanta contatti in polizia che gli spifferano informazioni sensibili - si troverà a doversi muove in una fitta rete di intrighi e bugie, con la presenza mistificante della madre di Clare, la star del cinema Dorothy Quincannon, a rimescolare ulteriormente le carte.



Un anti-eroe stanco e improbabile

Rispetto ai suoi stimati e compianti colleghi, Liam Neeson non regge il confronto e anzi appare spaesato in un palese esempio di miscasting: difficile ricordare un Marlowe così passivo e poco graffiante, con l'attore irlandese che per tutto il film non fa altro che (ri)proporre quell'espressione da cane bastonato che ultimamente sfrutta spesso nei suoi personaggi.

Una caratterizzazione che poco si adatta a una figura così archetipica e modellata su una sbruffoneria qua annacquata, priva di verve e di quel sex appeal che anzi viene negato - sia per l'età avanzata di Neeson, che per scelte di sceneggiatura quanto meno opinabili. Ecco così che i cento minuti di visione ammorbano le atmosfere noir in una sorta di racconto schematico e inerte, non certo aiutato da un ritmo di montaggio che fa apparire il racconto come una forzata sequela di posti ed eventi, tra collegamenti non sempre intuitivi e una generale mancanza di suspense, sia questa d'influenza drammatica o più spudoratamente a tema. Il regista Neil Jordan - recuperate la nostra recensione di Intervista col vampiro (1994), uno dei suoi grandi cult - torna a collaborare con Neeson, con il quale aveva già lavorato in produzioni notevoli del calibro di Michael Collins (1996), ma non trova qui il giusto registro per rendere onore al personaggio. Il titolo tra l'altro non è tratto da uno dei tanti libri di Chandler, ma bensì dal recente La bionda dagli occhi neri: Un'indagine di Philip Marlowe, romanzo pubblicato nel 2014 per mano di John Banville, che ha riportato in vita sulla pagine il coriaceo investigatore.



Il film poggia sull'improbabilità della messa in scena e di chi coinvolto, con sia Jordan in fase di regia che Neeson quale alpha e omega narrativo che appaiono visibilmente stanchi, pronti a fare affidamento esclusivamente sul loro mestiere, tanto che a brillare sono soprattutto i comprimari femminili, con la dark lady di una splendida Diane Kruger e una infingarda Jessica Lange a convincere maggiormente.

Dal punto di vista scenografico Detective Marlowe tenta di "ripristinare" un fascino démodé, ma il tutto appare un esercizio di stile sin troppo sterile e artificioso: per dire, pur nella sua forma videoludica, il videogame cult L.A. Noire era riuscito a ricreare un mondo anni Trenta/Quaranta più, paradossalmente, verosimile. E pensare che il regista, in un'intervista, ha sostenuto come Blade Runner fosse una delle sue principali fonti di ispirazione. Con una resa dei conti dal sapore metacinematografico, che tira in ballo nei dialoghi anche sir Alfred Hitchcock e riflette su certe logiche legate al mondo della Settima Arte che fu, l'operazione sembra ricercare exploit qua e là nel tentativo di nascondere le pecche di fondo, evidenti o meno che siano.