Denti da squalo Recensione: tra Stand By Me e Spielberg, un buon esordio

La località marittima di Ostia in Denti da Squalo passa tutta per il giallo della fotografia di Ivan Casalgrandi. L'aria afosa che contraddistingue le estati sul litorale romano soffoca i personaggi e gli spettatori, che hanno bisogno di un tuffo in piscina per rinfrescarsi. Nell'acqua, però, in quei pochi centimetri di profondità, si nasconde un pescecane che è metafora e "animale domestico", che è sia elemento simbolico nel realismo magico del film, che componente narrativa concreta nell'esordio alla regia di Davide Gentile - tra i film in uscita a giugno 2023, di cui non dovete perdere la recensione di Spider-Man Across the Spider-Verse.



La calda estate di Walter

È di uno squalo che inizierà a prendersi cura il protagonista Walter, il giovane Tiziano Menichelli alla sua prima prova attoriale, che incontra il "bambino sperduto" Carlo, anche qui interpretato al suo debutto da Stefano Rosci, per un'amicizia che aprirà un portale al ragazzino in un mondo fatto di criminalità. Dove si cresce troppo presto.

Ma è il voler superare la precoce dipartita del padre che spingerà Walter a voler seguirne in qualche maniera le orme. A cambiare quello che è stato il destino del genitore. Voler acquistare una potenza a cui crede il padre avesse rinunciato, tanto da essere stato punito con la morte. Il confronto con l'uomo, con cosa significa essere adulti e su come si superano le difficoltà, viene scoperto nell'arco di una sola estate, unica nella vita del ragazzino. Fatta di quel mondo dei grandi in cui, si accorgerà Walter, ci sono più irrisolti che successi.



La stagione della crescita

Un arco narrativo che parte dalla placidità di un locus amoenus nascosto in bella vista. Una villa che è il centro degli eventi di Denti da squalo, a cui il film ci introduce fin dalla prima sequenza, in una lunga corsa in bici di Walter che ci conduce fin dentro i segreti di quel complesso tra stanze, sotterranei e torri.

Illuminato da tinte marittime, pronte a scurirsi più la purezza del protagonista comincia a venir corrotta. Una trasformazione coerente per una pellicola che inizia in maniera del tutto opposta rispetto a come prosegue e finisce, pur tornando in conclusione alla chiusura di un cerchio che circoscrive l'avventura personale e semi-fantastica di Walter nel tempo di una stagione. Forse poco incisiva per come viene tratteggiata in sceneggiatura da Valerio Cilio e Gianluca Leoncini, dalle premesse più originali a differenza di quanto poi vengano effettivamente sfruttate. Una prevedibilità di scrittura che agisce più sulla macro storia che sui dettagli o le sfumature, quest'ultimi ben pensati per costruire il mondo di Denti da squalo, che invece perde di mordente nel computo generale del racconto.



A ogni modo, pur risultando meno originale di quanto si sarebbe voluto, l'opera ha un'anima pura e l'aria vintage delle pellicole per ragazzi anni Ottanta. La stessa sensibilità nel confrontarsi con le prime perdite, il lutto, la morte e i traumi di classici come Stand By Me. In fondo, c'è Gabriele Mainetti con la sua Goon Films alle spalle, rendendo anche il suo tocco produttivo riconoscibile, pur quando non si trova dietro la macchina da presa. Un'estate, quella di Denti da squalo, per crescere e cambiare. Per accettare e essere felici di rimanere ancora bambini.