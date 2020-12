Death to 2020, la recensione del mockumentary Netflix di Charlie Brooker

Ridere per esorcizzare. Sembra essere stato questo il motto intenzionale di Charlie Brooker durante la stesura dello script di Death to 2020, mockumentary targato Netflix approdato da pochi giorni sul servizio di streaming online. Come raccontare un anno talmente fuori dal comune da apparire quasi fantastico, esagerato e sconvolgente come un episodio di Black Mirror? Tentando ovviamente la strada del reale esilarante e addentrandosi in un racconto finto-documentaristico lastricato di immagini purtroppo reali e narrato invece da falsi storici alcolizzati, portavoce non ufficiali di ex-presidenti mitomani, gig millenial, CEO di fantomatiche società tech della Silicon Valley e dalla Regina Elisabetta II "in persona".



Nasce così un recap dissacrante e variopinto del 2020, mettendo insieme il genio immaginifico di Brooker e una serie di star di alto profilo che vanno da Samuel L. Jackson a Hugh Grant, tutte asservite al solo potere dell'arte parodica e oratoria della scrittura prima e del verbo poi. Un mockumentary sui generis che spiega con fare derisorio i principali avvenimenti che hanno reso l'anno che sta per concludersi uno dei peggiori e più turbolenti dell'intera storia dell'umanità, mettendo spesso i puntini sulle "i" e prendendo apertamente posizione socio-politica all'interno di un'analisi e di un discorso che, per quanto divertenti, portano con loro una ventata di caustiche affermazioni su di un mondo allo sbando.



Esserci ancora dentro

Nella sua completezza, Death to 2020 vuole (o vorrebbe) essere esaustivo quanto cinico, spassoso e persino spietato, ma incappa spesso in viticci di retorica inattesi che lo spingono verso spiagge di ridondante verbosità anziché verbosa intelligenza. In linea di massima funziona, sa anche intrattenere ed è figlio di quell'ironia british che attraverso la black comedy (riadattata al genere scelto) riesce addirittura a tratteggiare uno spaccato sociale globale e generico valido e a suo modo completo, eppure sembra soprattutto mancare di anima, privo di un plus valore che possa dirsi cuore pulsante dell'opera.

Non inventa niente, Brooker, ma si getta in un look back dell'intero anno vissuto cercando di districarsi con ingegno tra i tanti, impietosi e orribili avvenimenti che hanno interessato il 2020. Non aggiunge esagerazioni ma crea un fil rouge narrativo attraverso considerazioni pungenti e anche scorrette (in senso positivo) sulla Pandemia di Coronavirus o sulle Elezioni Presidenziali Americane, ma anche sul Movimento #BlackLivesMatter e così via, incorniciando questo annus horribilis in un finto-documentario che parla di qualcosa che ancora stiamo vivendo o cercando di somatizzare come meglio possiamo.



Qualcuno potrebbe pensare che sia addirittura troppo presto per addentrarsi in un'operazione del genere, ma la realtà è che nel suo spietato cinismo e nelle sue interessanti riflessioni, Death to 2020 è appunto un titolo cornice che spiega con tanti giri di parole, battute e mirabolanti prese in giro il background e l'evoluzione di quello che descrive a partire già dal poster come "un vero spettacolo di mer*a".

Le stilettate a Donald Trump o ai no-vax si sprecano, e nel primo caso la tendenza a ribaltare la verità fattuale del Governo Trump è incarnata da Lisa Kudrow nei panni di una portavoce conservatrice dell'ex-Presidente, che riesce addirittura a negare l'esistenza dell'Ucraina. Brooker trasforma poi l'infodemia pandemica in carnale deficienza sfruttando il volto e i tempi comici di Samson Kayo, così come incanala il pensiero stoico e ragionato di una classe giornalistica valida nel corpo di Samuel L. Jackson, che interpreta appunto un reporter di tale New Yorkerly Times.



Ma ci sono anche Leslie Jones nel ruolo di una psicologa comportamentale (che è la prima a non comportarsi bene), Kumail Nanjiani come un egoista e vizioso CEO di un'importante realtà tech americana, Joey Keery a incarnare il millenial di successo su Youtube o anche Christin Milioti nella parte di una Karen, peggiorativo riferito a donne bianche e privilegiate con comportamenti spesso razzisti, negazionisti, complottisti ecc.

A spiccare forse su tutti è però a nostro avviso lo storico Tennyson Foss interpretato da Hugh Grant, che già a inizio mockumentary chiede "se può appoggiare il suo amico sul tavolino di fronte a lui", riferendosi a un bel Negroni ghiacciato che sorseggia con entusiasmo. Non che siano rimessi a lui tutti i momenti più esilaranti, ma è forse l'attore attorno cui Brooker ha effettivamente costruito un personaggio totale, anche truccato e invecchiato, reso snob atavico e conformista, un so-tutto-io di prima cartella pronto a mandare a quel paese l'interlocutore al primo cenno di contraddizione.

Death to 2020 si può insomma dire tendenzialmente riuscito, anche se c'è una pecca molto grossa nella distribuzione su Netflix che potrebbe minarne la fruizione. Stiamo parlando dei problemi relativi alla ricerca su desktop e smart TV, dato che il film non compare in riproduzione a meno che non si modifichi la lingua dell'account in inglese. Ed è inoltre sprovvisto di sottotitoli in italiano (che probabilmente arriveranno nei prossimi giorni). Che dire: una cosa del genere non poteva che accadere nel 2020 e con un film che tenta di smontarlo pezzo dopo pezzo.