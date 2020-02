Dead Trigger, recensione del film con Dolph Lundgren tratto dal videogioco

Il videogioco alla base, distribuito sulle piattaforme iOS e Android, è stato un inaspettato successo di pubblico, con un altissimo numero di download pirata che ha costretto la compagnia produttrice ad abbandonare la vendita a pagamento per trasformarlo in un free-to-play con microtransazioni. Dead Trigger, uscito nel 2012 con un sequel prodotto l'anno successivo, è un survival horror in prima persona a tema zombie, con gli utenti che devono affrontare diversi stage invasi da orde di morti viventi.

L'idea di un adattamento in forma filmica balena nella testa del regista Mike Cuff, al suo debutto dietro la macchina da presa dopo esperienze a teatro e in programmi televisivi, quando acquista i diritti per la relativa trasposizione e assolda nel cast un action-hero per eccellenza quale Dolph Lundgren.

Le aspettative del novello cineasta non vanno come previsto e questi abbandona il set dopo solo due giorni di riprese, per via di sostanziali diversità di vedute con i produttori. Il progetto viene riscritto da capo dal subentrante Scott Windhauser con l'aiuto dello stesso Lundgren, apportando sostanziali cambiamenti al plot originario. E, come vedremo, non certamente in meglio.

Un futuro senza speranza

La storia ha inizio nel 2025 in un mondo che è rimasto vittima di una devastante epidemia che ha trasformato gran parte della popolazione in zombi affamati di carne umana. I sopravvissuti vivono in zone sicure e protette, ma la piaga è sempre più diffusa e l'esercito non riesce a contenere il pericolo. Il Governo ha messo in sviluppo un videogame, Dead Trigger, che riflette quanto accade nella realtà e i migliori giocatori vengono forzatamente arruolati per entrare a far parte di un team dell'esercito specializzato nell'eliminazione degli infetti. Le nuove reclute, tutte giovanissime e con diverse vicissitudini e tragedie personali alle spalle, vengono addestrate dall'integerrimo ufficiale Kyle Walker, uomo esperto e tutto d'un pezzo che ha visto la sua famiglia mutare davanti a propri occhi.

Dopo le prime fasi di training la squadra, ancora inesperta, viene scelta per una pericolosa missione: recarsi nella zona di Ground Zero, dove tutto ebbe inizio, per salvare una dottoressa e recuperare un virus sperimentale che potrebbe mettere per sempre fine all'emergenza. Ma giunti sul posto Walker e i suoi ragazzi devono affrontare, oltre agli zombie, anche insidie di altro tipo.

Un disastro su tutta la linea

Dolph Lundgren aveva già affrontato gli zombi in tempi relativamente recenti, ossia nel delirante Battle of the Damned (2013) dove, oltre ai resuscitati, doveva vedersela anche con distruttivi prototipi robot. Già lì ci trovavamo davanti a un'operazione mediocre, in pieno stile b/z-movie moderno, ma rispetto a Dead Trigger appare ora come un capolavoro di genere. In quest'adattamento da fonte videoludica infatti non si riesce a salvare davvero nulla nei novanta minuti di visione, realizzati con un budget risicatissimo e pieni di ingenuità tecniche e narrative che si palesano già dai primissimi istanti. Il prologo ci accompagna, tramite un rapido voice-over, nel background di questo mondo allo sfascio, dove la grandi compagnie e il Governo fanno il buono e il cattivo tempo a discapito della povera gente.

Questo, almeno, sulla carta, perché il racconto si concentra quasi esclusivamente sull'improbabile banda di personaggi principali alle prese con una missione suicida nella zona d'origine dell'infezione. Il reclutamento casuale dei vari membri del team e il successivo addestramento palesa già una povertà di idee e di mezzi imbarazzante, con involontarie citazioni a classici quali Il giorno degli zombi (1985) e in generale a tutta la mitologia romeriana che rasentano il ridicolo.



Quando poi la squadra entra nella red zone le cose, se possibile, peggiorano ulteriormente. I pessimi effetti speciali e di make-up, con decine di comparse truccate da morti viventi, offrono campo aperto a scene d'azione forzate e improbabili, con tragiche perdite in serie prive di qualsiasi sbocco drammatico e l'apparizione casuale di uno zombie evoluto (ricalcato sul Nemesis di Resident Evil) a cercare di variare lo stanco leit-motiv spara-scappa.

La seconda metà affastella poi colpi di scena senza senso, e tradimenti privi di logica, fino a un epilogo poco ragionato che complica ulteriormente il tutto e permette a Lundgren (mai convinto e convincente) una posta plastica da eroe nella "piena" tradizione di genere. Il resto del cast è semplice carne da macello, anche per via di relativi alter-ego che spuntano e dipartono senza che il pubblico se ne accorga.