Dead Kids, la recensione del film originale Netflix

Il cinema filippino è poco conosciuto al grande pubblico, mentre le platee più cinefile vanno ogni volta in visibilio a ogni nuovo film di registi di culto del calibro di Lav Diaz e Brillante Mendoza, autori di opere spesso ostiche per temi e durata ma in grado di offrire grandi soddisfazioni agli spettatori più pazienti e appassionati. Il Paese del Sud Est asiatico ha comunque una discreta scena di genere, con diversi horror e thriller che per la maggior parte rimangono inediti al di fuori dei confini nazionali. Uno dei grandi meriti di Netflix, indipendentemente dalla qualità o meno dei lavori proposti, è quello di rendere disponibile anche al resto del mondo visioni che altrimenti rimarrebbero disponibili soltanto nel luogo d'origine o fruibili esclusivamente attraverso metodi illeciti o mercati d'importazione, e proprio nel catalogo della piattaforma di streaming è arrivata (in esclusiva come originale) negli ultimi giorni la pellicola qui oggetto di recensione Dead Kids.

Per soldi e per amore

La trama vede al centro del racconto il personaggio di Santa Maria, studente all'ultimo anno di liceo che spera di essere ammesso a una prestigiosa università. Il ragazzo, povero in canna, ha un pessimo rapporto con la famiglia e anche la sua vita sentimentale non va a gonfie vele: innamorato di una compagna di scuola di classe più agiata, ha infatti paura di dichiararsi per via della differenza sociale. Santa Maria guadagna pochi spicci facendo i compiti per i suoi coetanei o dando ripetizioni, ma fatica a integrarsi nel tessuto del liceo e non ha veri e propri amici. Una grande occasione per dare una svolta alla propria misera esistenza arriva quando tre compagni gli propongono di rapire un altro studente, nasconderlo all'interno della topaia in cui il Nostro vive e chiedere un ingente riscatto al padre del sequestrato.

Quello che sembra un piano organizzato alla perfezione comincia però in breve tempo a scricchiolare e i criminali in erba si trovano a fare i conti con un imprevisto dopo l'altro.

Rosso sangue

I fratelli Mikhail e Nikolas Red, il primo regista e il secondo sceneggiatore, hanno sempre avuto il cinema nel sangue come eredità paterna: il genitore Raymond aveva infatti vinto la Palma d'oro per il miglior cortometraggio con il misconosciuto Anino (2000). I figli sono attivi da circa una decina d'anni e si sono specializzati in produzioni di genere, e questo Dead Kids non fa che confermare il loro percorso tematico.

Nell'ora e mezza di visione sono infatti evidenti le influenze tipiche dei teen-drama psicologici, unite a una dose di robusta violenza più affine allo stile indigeno. E in certe occasioni l'insieme sembra poter effettivamente instradarsi sui corretti binari tensivi, salvo poi perdersi in alcune forzature narrative e in un'eccessiva velocità nel tratteggio introspettivo delle figure coinvolte, i cui cambi d'umore e di idee risultano troppo forzati se paragonati al minutaggio di poco precedente.

Errori di fondo

Proprio come nel ben più famoso Kinatay - Massacro (2009) di Mendoza, anch'esso vincitore di una Palma (quella al miglior regista), anche in questo caso la storia racconta di un rapimento nel quale il personaggio principale si trova invischiato per far fronte a difficoltà economiche, seppur qui la brutalità sia molto addolcita e il discorso sulle differenze di classe, ulteriormente inzuccherato da un accenno di platonica love-story, sia l'ennesimo espediente per portare al drammatico epilogo.

Dead Kids tenta fin dal prologo, coi primi piani sui volti di giovanissime prostitute di un night club, di raccontare "altro" ma si perde in diverse ingenuità che castrano gli intenti di partenza e allo scorrere dei titoli di coda permane sì un senso di amarezza, ma non tanto riconducibile al destino delle figure coinvolte bensì ai limiti di un'operazione eccessivamente acerba per lasciare il segno.