Dead Ant, la recensione della comedy-horror heavy metal su Prime Video

I Sonic Grave sono una band hair-metal che ebbe un grande successo alla fine degli anni '80 grazie a una canzone che ha scalato le hit. Una fama purtroppo effimera, con il gruppo poi finito nel dimenticatoio come accaduto a molti altri progetti simili. Ora i Sonic Grave sono determinati a tornare alla ribalta e l'occasione ideale è la partecipazione a un festival rock che si terrà nel deserto, dove sono attesi migliaia di appassionati.

Durante il tragitto nel loro pulmino i musicisti effettuano una sosta nei pressi di una "stazione di servizio" gestita da un nativo indiano e dal suo socio, dove oltre all'acquisto di sostanze stupefacenti ricevono, così come altri avventori, il monito a non uccidere le formiche presenti nella zona: in caso contrario una terribile maledizione si scatenerà su di loro.

Quando il consiglio viene disatteso, si scatena il putiferio e i Sonic Grave si troveranno ad affrontare insetti di dimensioni sempre più gigantesche e intenzionati a eliminarli uno dopo l'altro.

Metallo pesante

Nel 2017 sono usciti due film dalla tematica molto similare, che riprendevano il filone horror degli anni '50 e che vedevano l'umanità minacciata da insetti di proporzioni gargantuesche.

It Came from the Desert era l'adattamento dell'omonimo videogioco di culto degli anni ottanta mentre l'altro - qui oggetto di recensione - è un'operazione che non si rivolge esclusivamente agli appassionati del genere ma anche al popolo metallaro, in quanto la musica heavy è uno degli elementi chiave dell'ora e mezza di visione.

E Dead Ant va preso come una scanzonata goliardia citazionista, garantendo tramite quest'approccio momenti di facile intrattenimento senza pensieri.

Ci troviamo infatti davanti a una horror comedy che non si prende mai sul serio ma gioca con spavalderia sugli archetipi tipici delle rockstar - groupie incluse - all'insegna di un divertimento immediato.

Semplice e veloce

Effetti speciali appena discreti - e comunque superiori alle omologhe produzioni in stile Asylum - e una forte dose di black humour caratterizzano la pressoché totalità del racconto, indirizzato a una violenza all'acqua di rose dal taglio splatter e a un'insistita esaltazione delle dinamiche sessuali, pur senza mai scadere nel cattivo gusto fine a se stesso.

Il risultato è tanto innocuo quanto gradevole, almeno per il principale target di riferimento.

Meritano poi una menzione le efficaci scelte di casting, con guest star del calibro di Sean Astin e il Michael Horse di Twin Peaks nei panni del combattivo indiano ad affiancare il nucleo principale che vede uno scatenato Tom Arnold e il figlio d'arte Jake Busey tra le punte di diamante.