La dea fortuna recensione: la vita è misteriosa e imprevedibile su Netflix

La dea fortuna è l'ultimo lungometraggio di Fernan Özpetek (Le fate ignoranti, Saturno contro) apprezzato filmmaker di Istanbul trapiantato a Roma che dal 1997 con il suo esordio, Il bagno turco, è un rappresentate vivissimo della nostra cinematografia, sempre al confine tra tragicomicità e mistero, magia e crudo realismo (a tal proposito vi consigliamo di dare un'occhiata alla recensione di Magnifica Presenza), evocando sentori, immagini e sensazioni della sua terra natia, la Turchia appunto. Il film, massima espressione dello stile dell'artista, si muove nel regno della commedia, ma mano a mano che la storia si sviluppa, il dramma (inizialmente espresso in maniera sottile) prende il sopravvento. Un racconto sincero e intenso sull'imprevedibilità della vita, sulle occasioni mancate e anche sull'ineluttabilità del caso, che va preso così com'è adattandosi ad esso, ma alcune volte lasciandosi anche andare al suo flusso caotico e trascinante.



La dea fortuna, supportato da due attori straordinari come Edoardo Leo e Stefano Accorsi (e con un cast di contorno eccezionale), riesce perfettamente ad esprimere il messaggio intimo e sentito di Özpetek, ma non è in grado sempre di mostrare in maniera fluida i passaggi narrativi che, soprattutto nell'ultima parte, risultano essere un po' troppo accelerati, andando quasi contro ciò che è stato costruito fino a quel momento. Un progetto comunque brillante e significativo che è uscito nelle sale italiane il 19 dicembre 2019 ed è sbarcato tra i film Netflix di febbraio 2022, aggiungendosi ad altri titoli del regista già presenti sulla piattaforma.



La dea fortuna: un tema sottile usato con intelligenza

Il lungometraggio, durante i titoli di testa, ci presenta una situazione spaventosa, a tratti horror, che ha luogo in un edificio misterioso, tappezzato da crani a cui seguono le urla di due bambini.

Un inizio turbolento ed efficace, guidato da un movimento di macchina delicato e accomodante che passa in modo tagliente dall'atmosfera inquietante dell'incipit, ad una condizione più gioviale e accogliente. Durante una festa a casa, la coppia formata da Alessandro Marchetti (Edoardo Leo) e Arturo (Stefano Accorsi) viene improvvisamente investita di responsabilità: una loro amica comune, Annamaria Muscarà (Jasmine Trinca) è costretta lasciargli i bambini, Martina (Sara Ciocca) e Alessandro (Edoardo Brandi) per un periodo di tempo perché deve fare degli accertamenti in ospedale. Il già fragile equilibro amoroso tra i due si va ad incrinare sempre di più, con due atteggiamenti opposti: se Alessandro è più pratico con i piccoli, Arturo, al contrario, è più brusco e severo. Sottilmente capiamo che la tematica della fortuna ricopre una parte fondamentale del film: mano a mano che la storia avanza, questo elemento traspare sempre di più; l'intelligenza sta nell'usarlo mai in maniera palese o facile, ma giostrarlo spesso in modo sottinteso, altre volte suggerendo delle possibili interpretazioni facendo parlare i personaggi e anche i luoghi.



Il santuario della Fortuna Primigenia a Palestrina, è, per questo motivo, centrale: è il posto dove lavora Annamaria, oltre al nucleo fondante del primo incontro tra Alessandro e Arturo, fungendo da rappresentazione concreta del fato che, come ricorda molto spesso l'autore facendo parlare i protagonisti, non è mai positivo o negativo e sta a chi lo incontra gestirlo nella maniera più efficace possibile. In contrapposizione a ciò, se il Santuario è neutrale, la dimora della madre di Annamaria, che vediamo nelle ultime battute della pellicola, è un luogo maligno dove agiscono forze negative misteriose e dove la fortuna si abbandona all'ingerenza della cattiva sorte.



La breve corsa verso il finale

Come in molti altri lungometraggi del cineasta turco, il magico e il trascendentale sono fulcro della nostra esistenza, influenzano la vita delle persone, senza però palesarsi in modo ultraterreno o inverosimile: sono parte integrante dell'equilibrio cosmico e intervengono solo in momenti topici. Ecco che i personaggi de La dea fortuna, in questa trascinante corrente del fato, sono solo dei burattini e nonostante siano in grado di manipolarla per i loro comodi, a volte il destino prende il sopravvento senza appello, portandoli in situazioni inaspettate.



La scrittura li tratteggia in modo efficace, senza risultare mai esagerata o altisonante, ma anzi, caratterizzandoli con minuzia e realismo, guidandoli tra dialoghi intensi e sottintesi e costruendo dei background efficaci che li rendono vivi. La trama ha qualche piccolo inciampo, specialmente nella sezione finale, dove l'intera vicenda prende una deriva un eccessivamente dinamica e accelerata, con situazioni che si risolvono fin troppo in fretta. Ciò, anche se voluto, non dà la possibilità di affrontare la parte conclusiva più approfonditamente.

Tornando alla regia, la macchina da presa è spesso anche veicolo di scene simboliche e catartiche che riescono ad esemplificare perfettamente il connubio tra soprannaturale-realismo e commedia-dramma che permeano il progetto. Il regista riesce ad invitarci candidatamene all'esplorazione di questa storia in punta di piedi, mettendo a nudo la sua filosofia cinematografica e proprio per questo motivo La dea fortuna, oltre ad essere uno dei lavori più trasparenti di Özpetek, ne è anche la sua summa più precisa e puntuale.



In chiusura è doveroso menzionare le straordinarie interpretazioni di Leo e Accorsi, brillanti dall'inizio alla fine e capaci di cogliere con il loro talento le vibrazioni più sentite e profonde del film. Ad emergere sono le differenze tra i due personaggi, che gli interpreti mettono in risalto in modo cristallino. A margine anche il resto del cast funziona egregiamente, con Jasmine Trinca che ci regala una prova attoriale efficace.