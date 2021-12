David e gli Elfi Recensione: su Netflix un film di Natale prevedibile

Come farebbe Babbo Natale a preparare e consegnare i doni ai bambini di tutto il mondo senza il fondamentale aiuto dei suoi instancabili elfi? Descritte con indosso cappucci di color verde e rosso, queste creature fantastiche hanno da sempre attirato l'attenzione dei più piccoli, quasi al pari del loro ben più famoso datore di lavoro, che abbiamo invece incontrato nella nostra recensione di Un Bambino Chiamato Natale.



Sono infatti proprio loro a realizzare i giocattoli che verranno consegnati la notte a cavallo tra il 24 e il 25 dicembre, realizzando i desideri di chi è ancora piccolo e di chi continua a credere nella magia di quel magico giorno. David e gli Elfi, nuova produzione originale polacca che sbarca in esclusiva nel catalogo Netflix - scoprite qui tutti gli altri film Netflix di dicembre 2021 -, vede al centro del racconto proprio uno di questi aiutanti di Babbo Natale, sceso sulla Terra per stringere amicizia con un bambino.



David e gli elfi: un desiderio da realizzare

Parliamo dell'elfo Albert, che da diversi anni ormai vince il premio come miglior dipendente della ditta di doni, indetto dalla radio locale. Babbo Natale si sta preparando per l'ennesima notte insonne della sua lunga esistenza e il piccolo David, undici anni, trascorrerà il fatidico giorno in quel di Varsavia insieme ai suoi genitori. Il bambino rimpiange la vecchia casa e vorrebbe trascorrere le feste con i nonni, ma gli impegni lavorativi di mamma e papà non lo permettono; David non si è infatti abituato alla frenetica vita di città ed è ormai disilluso.

Tutto è destinato a cambiare per sempre quando Albert, ormai stanco del fatto che il proprio lavoro non venga apprezzato a dovere, decide di recarsi sulla Terra e fare la sua conoscenza. I due diventano amici ma questo crea non pochi equivoci con i genitori del bambino e, inoltre, Albert comincia a combinare un pasticcio dietro l'altro, esaudendo i desideri della gente comune che incontra per strada...



Una magia di routine

Il messaggio anticonsumistico è chiaro e pur nella sua prevedibilità di fondo è ovviamente condivisibile. Peccato che non sia supportato da una scrittura e relativa messa in scena all'altezza, giacché nei cento minuti di visione l'impressione dell'ennesima operazione copia e incolla è ben più che evidente, senza alcun guizzo che doni un po' di verve al tutto.

La discesa in Terra di Albert è il centro comico del racconto, ma quest'elfo che poco sa del nostro mondo e di come realmente funzionino i rapporti tra gli esseri umani risulta macchiettistico e mai capace di lasciare il segno: la sua abilità di realizzare istantaneamente i desideri delle persone scatena conseguenze tragicomiche, alcune divertenti e altre meno. Ovviamente il target principale di una produzione come David e gli Elfi è il pubblico dei più piccoli, ma anche questi sono ormai fin troppo smaliziati per cedere alle diverse ingenuità di sceneggiatura, che ha poi il suo scontato esito nel canonico lieto fine all'insegna di una ricongiunzione familiare quanto mai forzata. Gli stessi personaggi di Babbo Natale e consorte, arrivati anch'essi nella nostra realtà per sbrogliare la matassa, non riescono a risollevare di molto la situazione, nonostante Santa Claus sia parzialmente diverso dal prototipo cui siamo abituati - e i flashback in cui racconta esperienze passate finiscono per essere paradossalmente i momenti più riusciti del film.