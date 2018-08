Darkest Minds: la recensione del film di Jennifer Yuh Nelson

Si sa che nel cinema chi arriva secondo - nel proporre un qualsiasi tipo di contenuto, visuale o narrativo - agli occhi del pubblico resterà per sempre il "fratello minore di questo" o il "lontano parente di quello". Darkest Minds non solo non è esente da questo problema, ma addirittura è la sua stessa fonte primaria, cioè il romanzo omonimo da cui il film è tratto, ad apparire incredibilmente derivativa.

Scritto nel 2012 da Alexandra Bracken, The Darkest Minds mette insieme elementi dei più celebri romanzi young adult moderni (in primis Hunger Games), mescolati al mondo dei fumetti, a cominciare dagli X-Men. Del romanzo a noi cinefili può anche non importare (o importare relativamente), ma il problema è che tutti gli spunti narrativi e tutte le idee visive presenti nel film di Jennifer Yuh Nelson sono già state viste o raccontate prima di oggi, sia al cinema che in televisione, innumerevoli volte e molto meglio di così.

Distopia per giovani

La cosa più divertente da fare durante il film è rintracciare tutte le fonti di ispirazione della sceneggiatura di Alexandra Bracken e Chad Hodge: ad una base da Hunger Games con panatura di X-Men si aggiunge uno spruzzo di Divergent e un pizzico di Twilight, farcendo con una guarnitura di The Leftovers e spolverando con un po' di Infinity War. La trama è ambientata nel prossimo futuro, dove una malattia cancella il 98% delle persone di età inferiore ai 18 anni, mentre il restante 2% (in pratica gli stessi numeri della serie HBO creata da Damon Lindelof) riceve dei poteri speciali: alcuni diventano semplicemente molto intelligenti, alcuni sviluppano abilità telecinetiche (tipo i Jedi), altri strane capacità elettriche, qualcuno può lanciare sfere di fuoco e qualcun altro scopre di essere in grado di controllare o leggere le menti degli altri.

Insomma il franchise di X-Men riportato all'età liceale (cosa, tra l'altro, già fatta con l'ultimo film della saga, Apocalisse).

Ma torniamo a noi: temendo questa nuova situazione, il governo prende i bambini con poteri controllabili e li trasferisce all'interno di campi di lavoro nuovi di zecca, oppure fucila quelli più pericolosi (i telepati e gli sparafuoco). Il tutto in base ad un processo di selezione incentrato sui colori, dove il verde corrisponde al livello di minaccia più basso, per lo più riservato ai bambini super intelligenti, il blu ad un livello medio, quelli che possono manipolare la materia, il giallo ad uno maggiore (elettricità) e così via.

La nostra protagonista, Ruby (Amandla Stenberg), si trova nella categoria più pericolosa, quella del controllo mentale (arancione). Ne deriva che la sua vita è a rischio, dato che il governo i bambini pericolosi li uccide direttamente, quindi decide di celarsi nella categoria verde, quella degli intelligenti. Lo stratagemma per un po' funziona, ma poi ovviamente le cose si complicheranno e Ruby, insieme ad altri suoi coetanei, sarà costretta non solo a darsi alla macchia, ma anche a diventare il simbolo di una rivoluzione.

Un film nuovo, ma già visto

La Stenberg, che al fianco di Nick Robinson era davvero adorabile nella sua fragilità in Noi Siamo Tutto, sembra dover esprimere la personalità magnetica di un personaggio che si presuppone forte ma invece è spesso incerto. A sua discolpa, bisogna dire che anche la regista dimostra di non avere ben chiaro in mente come gestire il personaggio, nascondendo la propria indecisione appena può concentrandosi sulla storia d'amore fra la protagonista e il suo ragazzo, Liam (Harris Dickinson), ma anche qui il senso di déjà vu è presente: in X-Men Rogue aveva paura di baciare l'Uomo Ghiaccio - o toccare chiunque altro - perché avrebbe rischiato di ucciderlo; stessa cosa Robert Pattinson in Twilight, la cui natura da vampiro sarebbe stata risvegliata nel baciare Kristen Stewart. E, indovinate un po', in Darkest Minds Ruby teme che, toccando Liam, potrebbe scombussolargli il cervello.

Non colpiscono nel segno nemmeno la sequenze action e la CGI, presente ma poco incisiva. Gli adulti nel cast di supporto, come Gwendoline Christie, Mandy Moore e Bradley Whitford, sono tristemente sottoutilizzati. Bene invece i costumi: il film riesce a distinguersi nel look, ma purtroppo questo non può bastare a salvare una pellicola che, semplicemente, non riesce a spiccare in un mercato ricco di produzioni simili.