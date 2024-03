Damsel su Netflix prova a ribaltare gli stereotipi, ma non ce la fa

C'era una volta... e ora non c'è più. O almeno molto meno di prima, se pensiamo alle linee guida delle fiabe classiche, dove era il principe coraggioso a salvare le damigelle in pericolo, per un finale destinato al più classico dei "e vissero felici e contenti". Nell'epoca del girl-power e dell'emancipazione femminile cinematografica, non tocca in più infatti al prode guerriero prodigarsi per riportare a casa sana e salva la malcapitata di turno, ma sono direttamente donne indomite a salvarsi per conto proprio, in una sorta di moderno aggiornamento delle avventure prototipiche di Dorothy in un capolavoro senza tempo come Il mago di Oz (1939) - recuperate qui la nostra recensione de Il mago di Oz.



In quest'occasione niente amici o compagni a spalleggiare la per nulla sprovveduta protagonista, che fin dal voice-over a inizio visione mette subito le cose in chiaro: una dichiarazione di intenti che si rispecchia ed esaspera nel procedere di una narrazione che ha immediatamente conquistato il pubblico di Netflix, catapultando Damsel in cima alla classifica dei titoli più visti. Merito in gran parte dell'ambientazione fantasy del racconto, tra draghi e imprese cavalleresche, nonché della presenza nel ruolo principale di Millie Bobby Brown, star di Stranger Things volenterosa di distaccarsi dal ruolo iconico, ma assimilante, di Eleven. Dietro la macchina da presa lo spagnolo Juan Carlos Fresnadillo, già regista di 28 settimane dopo (2007) e Intruders (2011), per una delle produzioni più attese dell'anno sulla piattaforma... sarà andato tutto per il verso giusto?



Damsel: una per tutte, tutte per una

Orfana di madre, la principessa Elodie vive con la sorella minore, l'amato padre e la matrigna nel regno di Inophe, che da tempo sta attraversando un periodo di profonda povertà. Il solo modo per ripristinare le sorti del suo popolo è quello di sposare il principe Henry, rampollo del ricco regno di Aurea; nonostante Elodie abbia il sogno di viaggiare per il mondo intero, accetta la proposta nuziale per il bene della sua gente.

Insieme alla sua famiglia si mette in viaggio per quella landa lussureggiante e incantata, dove incontra il futuro sposo, affascinante e affabile. Quello che per lei sembra essere un matrimonio da sogno si trasforma in un incubo quando, poco dopo aver pronunciato il fatidico sì, scopre di una maledizione che pesa sulla dinastia del novello marito: un drago richiede in sacrificio le eredi della stirpe reale, per via di un evento legato a un precedente sovrano che aveva sfidato la bestia. Elodie, ingannata, viene gettata nell'antro della montagna, dove molte altre ragazze nei decenni precedenti hanno perso la vita, bruciate dalle fiamme o divorate dalle fauci della creatura. Ma la protagonista è determinata a lottare con tutte le sue forze per uscire da quella caverna buia e irta di pericoli, per evitare che diventi la sua tomba, affrontare il drago e vendicarsi di chi l'ha tradita.



Presa di coscienza

Il prologo di stampo classico, con un gruppo di cavalieri intento a penetrare nel nascondiglio del drago, è esplicativo per sottolineare il successivo cambio di rotta di un'operazione che si trasforma progressivamente in un survival-movie, tingendo quelle atmosfere familiarmente fiabesche con una violenza cruda nella lotta per la sopravvivenza della cocciuta Elodie, che di colpo si improvvisa eroina dell'ultimo minuto, capace di tirare fuori da sé stessa qualità fino ad allora nascoste.

Coraggio ed eroismo in un rapido percorso di formazione privo di sfumature, talmente veloce che non dà il tempo alla storia e al personaggio di crescere con il racconto; un difetto parzialmente condivisibile già con la premessa, tra background appena accennati e figure di contorno che risultano solo abbozzate. Certo, qui è il messaggio di fondo a essere messo in primo piano, ma una cura maggiore per il contesto avrebbe sicuramente aiutato lo spettatore ad ambientarsi in questo mondo fantastico e a parteggiare ulteriormente per la coraggiosa principessa, che nonostante la presunta libertà è schiava di una caratterizzazione schematica, anch'essa pedina di una partita a scacchi dal finale già scritto.

Tutto è infatti prevedibile nel corso dell'ora e quaranta di visione e per tentare di rinvigorire la telefonata narrazione si cerca l'imprevedibile gratuito: scelte a dir poco opinabili in fase di scrittura, che forzano ulteriormente la mano ad un racconto già fin troppo impostato.



La donna e il drago

Certamente non aiuta la prova monolitica di Millie Bobby Brown, che sembra non riuscire a smarcarsi da quello sguardo imbronciato che tanta fortuna le ha dato nella saga seriale dei fratelli Duffer - recuperate qui la nostra recensione della quarta stagione di Stranger Things - ma che qui, con tanto di trucco e parrucco medievaleggiante, non funziona più di tanto.

Non tutto è da buttare e Damsel almeno dal punto di vista del comparto estetico e visivo offre passaggi suggestivi: non soltanto il drago ha un character design accattivante e interagisce bene con le figure umane, ma anche l'ambientazione nel cuore di questa montagna millenaria ha quel look dark carico di insidie e pericoli, potenzialmente nascosti dietro ogni angolo. Potenzialmente, appunto, perché a livello di varietà di sfide affrontate e di effettive complicazioni il racconto sembra procedere su una certa monotonia, fino a quell'epilogo più che scontato, che porta ancora una volta in alto il vessillo del messaggio di partenza.

A dir poco sprecate Angela Bassett e Robin Wright in due ruoli secondari, per quanto cruciali, mentre Ray Winstone veste i panni del padre della protagonista senza troppa convinzione. D'altronde per la maggior parte del tempo è il personaggio di Millie Bobby Brown a solcare e dominare lo schermo, spesso intenta a parlare da sola in quel viaggio sempre più buio alla ricerca di una luce che possa significare salvezza. Un leit-motiv che Fresnadillo sfrutta con furbizia ma non con altrettanta efficacia ai fini del puro intrattenimento di genere, fin troppo smussato rispetto alle presumibili ambizioni di partenza.



Per altri titoli recentemente arrivati nel catalogo della piattaforma di streaming, ecco qui la rubrica sulle uscite Netflix di marzo 2024.