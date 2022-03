Cyrano Recensione: Peter Dinklage fenomenale nel musical di Joe Wright

È una favola che rivive, l'amore tormentato, proibito e segreto. È il moto del racconto, delle grandi storie, della mente del cuore, dell'umanità. È l'olio che fa ruotare gli ingranaggi delle civiltà, che piega chiunque. Quella di Cyrano de Bergerac è forse la storia d'amore per eccellenza, o comunque una delle epopee di cuore più toccanti che la storia ricordi. Vivida nell'immaginario collettivo l'opera originale, la commedia di Edmond Rostand, meritevole di aver ispirato un numero incalcolabile di adattamenti cinematografici e teatrali sin dai primordi della Settima Arte.



E Cyrano, di Joe Wright e con Peter Dinklage (tra i film di marzo 2022 al cinema), è la nuova trasposizione che il grande schermo vuole donare al pubblico di quella che viene presentata come "la storia d'amore che ha cambiato le storie d'amore". A sua volta rifacimento del celebre musical di Erica Schmidt, la pellicola di Wright ripercorre le orme del classico per dar vita ad un musical filmico raffinato e spettacolare, sicuramente tra i più ispirati degli ultimi anni. Tant'è che Cyrano ha guadagnato le candidature come miglior film musical e per Peter Dinklage come miglior attore in un film musical ai Golden Globes, ottenendo purtroppo solo quella per i migliori costumi alle nomination agli Oscar 2022 del 27 marzo.



Un'intramontabile storia d'amore

Il pubblico più navigato avrà letto, ascoltato e guardato la storia di Cyrano de Bergerac innumerevoli volte, ma è quello più giovane (a cui, vista la portata di un cast essenzialmente "pop", crediamo che questo film voglia rivolgersi) che potrebbe trovare in questo nuovo adattamento un racconto che vale la pena di scoprire.

La bellissima Roxanne, una giovane nobile dal fascino smisurato ma orfana e prossima alla rovina finanziaria, deve assolutamente trovare un partito alla svelta per salvare il proprio nome e le ricchezze di famiglia. Il suo principale pretendente è il duca De Guiche, perfido e viscido omuncolo che desidera la mano della ragazza a qualunque costo. Ma quando Roxanne (Haley Bennett) sembra ormai rassegnata ad accettare le avances dell'uomo ecco che arriva Christian, un cadetto affascinante ma squattrinato che immediatamente ruba il cuore della nubile, apparentemente ricambiandone il sentimento. Sul buon nome e sulla virtù di Roxanne, da anni, veglia il buon Cyrano (Peter Dinklage) un nano estremamente abile nel combattimento e perciò veterano di guerra, eppure mal visto da tutti a causa della sua scomoda deformità fisica. Il protagonista cova da anni un enorme segreto: è perdutamente innamorato di Roxanne sin dall'infanzia, ma a causa del suo aspetto e del rapporto fraterno che li lega sin da piccoli non è mai riuscito a confessarle i suoi veri sentimenti.



E quando un giorno, fomentato dal suo ego, decide di dichiararsi al suo amore, apprende con tristezza che la ragazza ama un altro, per l'appunto Christian la recluta, da poco giunto nella stessa caserma in cui milita lo stesso Cyrano. Il buon cuore del soldato, rassegnatosi alla cocente passione tra Roxanne e Christian, lo porta a diventare fidato consigliere di quest'ultimo, troppo impacciato e poco acculturato per dedicare alla sua amata le giuste parole d'amore.

L'animo da poeta di Cyrano giunge quindi in aiuto di Christian, e sarà il protagonista a scrivere le lettere che il ragazzo recapita a Roxanne. E lei, travolta dall'ardore di cui traboccano le missive, non si accorge che a scriverle con siffatto impeto è proprio il povero Cyrano, intrappolato in un doloroso triangolo e costretto a tacere sui propri sentimenti.



Cyrano, dal classico ai giorni nostri

L'epopea romantica di de Bergerac, Christian e Roxxane porta ad un epilogo tragico, in parte agrodolce, emotivamente devastante, trasposto nella pellicola di Wright con grande delicatezza e maestria registica. Cyrano è un musical raffinato e spettacolare, che alterna sequenze di grande espressività attoriale a momenti di gigantesco spessore musicale, arricchiti da coreografie di pregevole fattura e soprattutto da una sorprendente varietà di melodie, che spaziano efficacemente tra il classico e il pop senza mai stonare. Tutt'altro, i momenti cantati e ballati in Cyrano sono diversificati e tutti perfettamente riconoscibili, memorabili, eppure mai incoerenti tra loro stessi.

Talvolta la pellicola è intervallata persino da eccezionali scene d'azione, ora combattimenti all'arma bianca, ora interi segmenti da war movie d'epoca, sempre e comunque scanditi da svariate meraviglie sinfoniche. Cyrano è anche un ottimo film in costume (a firmare il trucco e parrucco è peraltro l'italiano Massimo Cantini Parrini, la mente creativa dietro i costumi di Pinocchio di Garrone e svariate pellicole dei D'Innocenzo, tra cui Favolacce e America Latina) e un'efficace pellicola di inclusività, in cui i ritocchi di Joe Wright rispetto all'opera originale ben si conformano alla modernità: spicca ovviamente il nanismo di Cyrano, che si sostituisce al proverbiale naso lungo del guerriero cantore creato da Rostand.



Come pure svariati brani che compongono la colonna sonora del lungometraggio, tra i quali svetta l'iniziale When I Was Born, magistralmente interpretata (al pari di altre magnifiche canzoni come Every Letter) da un Dinklage semplicemente in stato di grazia. Un film tutto da vivere e un musical da cantare a squarciagola, una delle uscite più promettenti di questa intrigante stagione cinematografica.