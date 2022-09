Curve - Insidia mortale Recensione: un thriller claustrofobico on the road

In Curve - Insidia mortale, in onda stasera su Rai 4, la giovane e bella Mallory si sta recando a Denver a bordo del pick-up del suo fidanzato, nonché futuro marito, Brad, per prendere parte alle prove dell'imminente matrimonio, sul quale però ha qualche dubbio. Durante il tragitto la ragazza ha un guasto mentre si trova in un'isolata zona di montagna, dove la linea telefonica è assente. Mallory riceve l'inaspettato aiuto da parte di un uomo spuntato per caso sul ciglio della strada. Questi dice di chiamarsi Christian e sostiene di essere impegnato in un'escursione.



Il nuovo arrivato riesce a sistemare il problema al motore e per riconoscenza Mallory decide di offrirgli un passaggio fino alla città più vicina, ignara del pericolo al quale sta andando incontro. Poco dopo, mentre lei si trova al volante, il passeggero manifesta infatti un carattere violento e psicolabile e la protagonista comincia a temere per la propria vita. Decide tenta allora una mossa disperata, provocando un incidente stradale con la macchina che finisce giù da un guardrail, nella speranza che Christian - che non aveva la cintura di sicurezza allacciata - perda la vita nella caduta. Ma l'uomo sopravvive ed è lei a trovarsi in una situazione assai intricata, rimanendo intrappolata nella carcassa della vettura e impossibilitata ad uscire. Sarà soltanto l'inizio di una crudele lotta per la sopravvivenza, con il suo aguzzino che tornerà ogni tanto a tormentarla...



Curve - Insidia mortale: strade già viste

Producono Jason Blum e il regista Jaume Collet-Serra, due nomi che dovrebbe essere una garanzia nel saper sfruttare storie semplici per trasformarle in grossi successi al botteghino. E invece Curve - Insidia mortale, complice anche la sua destinazione video-on-demand, delude parzialmente le attese, riciclando qua e là spunti ripresi da prototipi ben più ispirati.

Dalle strade pericolose che hanno fatto la storia del genere di Duel (1971) e The Hitcher - La lunga strada della paura (1986) alle atmosfere claustrofobiche di film come Buried - Sepolto (2010) - dovrete scavare poco per trovare la nostra recensione di Buried - Sepolto - fino ai suggerimenti di scelte estreme come quelle prese da James Franco in 127 ore (2010), la sceneggiatura inanella una serie di situazioni atte a generare una tensione sempre più morbosa e malsana, per scadere nel finale in una resa dei conti più affine alle dinamiche di certi slasher.



Novanta minuti di visione che vorrebbero farci affezionare al destino della sfortunata quanto ingenua protagonista ma che che finiscono per restituirci un personaggio appena abbozzato, con il quale è difficile entrare in effettiva comunione empatica. Pur con un discreto numero di dettagli relativi al background infatti, Mallory non è mai viva e credibile come il ruolo avrebbe richiesto, complice anche la performance non certo memorabile della bionda Julianne Hough.



Un terrore smorzato

Il problema principale è che la storia non si prende mai rischi e rimane stabile sull'antagonismo tra villain e vittima, senza colpi di scena o figure secondarie degne di nota che diano qualche possibile svolta o incutano un minimo di suspense: lo spettatore sa già benissimo dove la storia andrà a parare e il prevedibile epilogo è una conferma a lungo attesa.



Alcuni sussulti psicologici e introspettivi che scavano nell'infernale dramma vissuto dalla ragazza, imprigionata in un auto, gravemente ferita a una gamba e con i viveri prossimi alla fine, possono anche creare un discreto coinvolgimento, ma il (sadico) gioco stanca in breve tempo ed è difficile trovare motivi di interesse tali da giustificare la forma di lungometraggio, quando il tutto si sarebbe potuto ampiamente risolvere in poco meno di un'ora. Una grossa forzatura poi, ovvero il fatto che lo psicopatico serial killer esca praticamente incolume dalla vettura incidentata, toglie qualsiasi verosimiglianza al racconto, privo così anche di qualsiasi appiglio con un'ipotetica realtà. Per altri titoli a tema, leggete il nostro speciale sui migliori film in cui si cerca l'assassino.