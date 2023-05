Con tutto il cuore recensione: una commedia sincera ma poco incisiva

Con tutto il cuore è la recente commedia cinematografica diretta, co-scritta e interpretata da Vincenzo Salemme (Morte di un matematico napoletano, Se mi lasci non vale) mattatore dell'umorismo partenopeo. L'opera, in realtà, è l'adattamento cinematografico di uno spettacolo teatrale che lo stesso Salemme ha portato in giro per l'Italia tra il 2018 e il 2019, riuscendo a conquistare il pubblico. Il lungometraggio, prodotto in particolare da Chi è di scena e Medusa Film, è un racconto intimo e trasparente sull'integrità morale e sulle scelte che spesso la vita ci pone davanti con malizia, lasciando sicuramente un bel messaggio di fondo. Purtroppo, però, il film non riesce perfettamente ad intercettare non solo i tempi comici giusti, ma anche la struttura narrativa, con una svolta centrale della storia che purtroppo arriva troppo tardi rispetto al resto.



Non basta, purtroppo, il grande talento di Salemme nel dare vita ad un personaggio splendido ma anche ad una storia che ha il coraggio di raccontare con sentimento ed emozione la bellezza della semplicità e la forza dell'onestà. Tutta l'efficacia della morale presentata dalla pellicola si perde quindi in alcuni giri a vuoto narrativi utili per costruire il background del film, ma totalmente accessori ai sensi dell'intero comparto contenutistico e tematico. Con tutto il cuore, che recentemente è sbarcato su Netflix (a tal proposito vi consigliamo di recuperare la lista delle uscite Netflix di maggio 2023), è arrivato nelle sale italiane il 7 ottobre 2021, con la distribuzione di Medusa Film.



Tra incomunicabilità e disonestà

Con tutto il cuore si apre con un quadretto familiare mafioso di grande impatto, immediatamente rotto dalla morte del boss Antonio Carannante detto il barbiere (perché fa barba e capelli alle sue vittime), figlio di Donna Carmela (Cristina Donadio).



La madre decide di trapiantare il cuore di Antonio nell'uomo che lo avrebbe vendicato, peccato che però, a causa di un errore in sala operatoria, a ricevere l'organo vitale è il povero professore Ottavio Camaldoli (Vincenzo Salemme), integerrimo e onesto che si trova, suo malgrado, in una situazione spiacevole. Una figura scritta in modo totalmente brillante che dà il suo meglio quando interagisce con le altre persone: il paradosso che si va a creare è che, nonostante stiamo parlando di uno stimato insegnante, l'uomo non riesce mai a comunicare efficacemente con nessuno perché figlio di una mentalità pura e limpida che non esiste più. Un incomunicabilità perenne che tra l'altro è raccontata sempre con molta ironia, ma che, in realtà, nasconde un profonda riflessione dietro. Di pari passo con questa tematica, è ugualmente affascinante vedere l'impresa donchisciottesca di Ottavio che cerca in tutti i modi di mettere in piedi un mondo perfetto, più umano e gentile, ma che si scontra perennemente con la disonestà.



Il dubbio esistenziale si va a creare quando il protagonista ha la possibilità di avere più prestigio e riconoscenza, ma al costo di sacrificare la sua integrità d'animo. Un conflitto psicologico ben costruito che trova la sua massima espressione nella pennellata finale del film, uno squarcio narrativo rapido che non solo riassume il senso del lungometraggio, ma arriva ad una nuova consapevolezza. L'intera struttura tematica di Con tutto il cuore che vi abbiamo appena descritto perde però purtroppo di mordente perché contaminata con uno sviluppo per nulla convincente del tema crime.



Gangster irriverenti, dalla poca presenza scenica

Se è sicuramente apprezzabile che, una volta tanto, la mafia (come recentemente evidenziato recensione di Koza Nostra, ad esempio) viene ridicolizzata e non raffigurata in tutta la sua crudeltà e violenza, è altrettanto vero che ha fin troppo poco peso nella storia. L'effetto finale è che siamo in presenza di una componente eccessivamente secondaria che tra l'altro è presente all'interno del lungometraggio in sezioni narrative che appaiono sospese, come mancanti di un legante effettivo con la vita del professor Camaldoli.

Anche la chiusura effettiva della storyline "vendicativa" di Donna Carmela, tra l'altro, si esaurisce velocemente, senza dare modo allo spettatore di elaborare quanto visto e non prendendosi il tempo necessario per incastrare un epilogo più coerente. Non è un caso che il più grande difetto del film è proprio la gestione dei tempi, cominciando dalle battute old school che sembrano essere sempre in ritardo e fuori fase.



Gli spunti umoristici falliscono, tra l'altro, nel tentativo di proporre esclusivamente gag linguistiche e verbali. Anche la regia non intuisce perfettamente i tempi corretti di esecuzione, proponendo originalmente una sequenza onirica che però si protrae eccessivamente. Per il resto la macchina da presa non propone nulla di nuovo e tiene sempre ben salda l'attenzione sulle prodezze artistiche di Vincenzo Salemme.

L'attore napoletano è un baluardo imprescindibile del lungometraggio grazie non solo al suo talento, ma anche alla sua capacità di saper leggere con così tanta lucidità i tempi che corrono. Un progetto che però, con il senno di poi, è forse più adatto ad uno palcoscenico dove questa storia ha avuto la possibilità di di comunicare al meglio il suo valore sfruttando i limiti e le opportunità che il mondo del teatro può offrire.