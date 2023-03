Creed 3 Recensione: Michael B. Jordan se la cava senza Rocky?

Suona il gong finale per Michael B. Jordan, attore protagonista e anche regista di Creed 3. Il terzo capitolo della saga incentrata sul figlio di Apollo Creed è tra i film in sala a marzo 2023 e si prepara a calare il sipario sul viaggio di Adonis, chiamato stavolta - un po' come il suo mentore Rocky prima di lui - a fare i conti con il proprio passato ma anche con i propri limiti. Il risultato, e possiamo dirvelo dopo aver visto la pellicola in anteprima, è un sequel che chiude degnamente il franchise, regalando peraltro qualche guizzo visivo più che soddisfacente. Ma sarà riuscito Creed 3 a regalarci le stesse emozioni dei suoi predecessori? La risposta sta un po' nel mezzo e vi spieghiamo perché.



Non si fugge dal passato

Adonis ha vinto tutto. Quando la sua carriera da pugile è ormai all'apice, dopo aver conquistato e difeso strenuamente il titolo di campione dei pesi massimi, il giovane Creed si è sentito pago dei risultati ottenuti e ha preso con serenità la più difficile delle decisioni: appendere i guantoni al chiodo e ritirarsi dalla boxe, votandosi ad allenare le nuove generazioni di lottatori e dedicandosi alla propria famiglia.

In un certo senso, Donnie sembra aver trovato quell'equilibrio tra sport e affetti che il caro vecchio Rocky non ha mai davvero raggiunto, fino a completare il suo arco narrativo nel bel finale di Creed 2 (per approfondire vi lasciamo la nostra recensione di Creed 2). A tal proposito parliamo subito del "grande assente" di questa terza iterazione: com'è noto, dopo aver messo fine alla sua storia nel lungometraggio precedente, nel film diretto da Michael B. Jordan non compare il leggendario Stallone Italiano interpretato da Sylvester Stallone. Un vuoto che, a parere di chi scrive, si fa sentire: non è un mistero, d'altronde, che i primi due episodi della saga erano ammantati di un piacevole velo di nostalgia, e l'apporto di Rocky al percorso intrapreso da Adonis regalava la giusta dose di fanservice, comunque ben gestita all'interno dei film di Ryan Coogler e Steven Caple Jr.



In Creed 3, invece, la sceneggiatura, che non rappresenta esattamente il fiore all'occhiello dell'opera, cerca di intraprendere una direzione più originale e incentrata del tutto sulla vita e sul passato di Adonis, tentando peraltro di assumere un'identità più definita. Accade infatti che nel momento di maggior serenità nell'esistenza del protagonista torna un'ombra della sua infanzia, una figura che Donnie credeva appartenere ad un'epoca ormai troppo lontana: Damian (Jonathan Majors), suo fraterno amico di gioventù ed ex astro nascente del pugilato giovanile, finito in prigione in seguito ad un incidente che coinvolse lo stesso Adonis prima di essere adottato da Mary Anne Creed.

Finalmente uscito di galera dopo aver scontato un'aspra pena, Damian è intenzionato a riprendersi ciò che gli spetta nella boxe professionistica e si presenta alla porta di Donnie per chiedergli di aiutarlo a coronare il suo sogno. Ma "Dame" è troppo arrabbiato, troppo violento e indurito nell'animo per incarnare i valori della palestra di Creed. Ed ecco che il protagonista, dopo l'inaspettata escalation del suo ex amico, decide di salire ancora una volta sul ring per fermare l'oscurità di Damian e regolare vecchi conti rimasti in sospeso.



La battaglia di Michael B. Jordan

Creed 3, insomma, costruisce e porta in scena una rivalità intensa, tenendo fede ai principali crismi tematici della saga: credere in se stessi, rialzarsi dopo una sconfitta, e soprattutto superare i propri limiti e rimediare ai propri errori. Pur mettendo da parte l'universo narrativo del franchise originario, concentrandosi sul micro-cosmo di Donnie e dei suoi affetti, Creed 3 ricorda molto da vicino la parabola raccontata tra Rocky V e VI, focalizzandosi molto di più sull'introspezione del suo protagonista e sull'approfondimento delle sue origini. C'è comunque da sottolineare che, nonostante il tentativo di scavare il più possibile nel profondo, nei demoni e nelle fragilità dei suoi personaggi, così come nell'ambiguità dell'antagonista di Majors, ancor più che in passato la trama diventa niente più che un pretesto per veder esplodere il conflitto tra i due contendenti del titolo.

Un difetto che, vista l'anima indiscutibilmente action dell'opera, non inficia più di tanto il godimento generale, soprattutto nell'ultimo atto durante le canoniche sequenze di allenamento e nel match risolutivo. Non di meno, la scrittura un po' claudicante comunque non impedisce al talento del cast di emergere in tutto il suo vigore. Dall'ottima Tessa Thompson, qui nuovamente nei panni di Bianca, al volto del momento di tutta Hollywood: Jonathan Majors, con una performance più fisica e sibillina che mai, ruba quasi sempre la scena a gran parte dei suoi colleghi, con buona pace di un Michael B. Jordan piuttosto intenso e degno del compito che è chiamato a svolgere. È comunque abbastanza sorprendente quanto Jordan lasci un segno più marcato dietro la macchina da presa con una regia di cui possiamo ritenerci ampiamente soddisfatti.



Scolastico ma comunque efficace nelle sequenze più introspettive, il volto di Adonis sorprende soprattutto nelle scene dedicate al combattimento, con una direzione intelligente e a tratti persino innovativa nel mettere in scena un incontro di pugilato. Non è un segreto che Michael B. Jordan si sia esplicitamente ispirato agli anime per dirigere gli scontri che vediamo proposti in Creed 3: una passione che, a ragion veduta, si riflette nella scelta di inquadrature e nell'utilizzo di soluzioni visive che strizzano l'occhio più alla spettacolarità che al realismo sportivo, in un certo senso allontanandosi da quel forte senso di agonismo professionistico saggiato in Rocky e nei primi Creed per abbracciare una dimensione più epica, ma comunque credibile nella messinscena.

Certo, alla fine in questo capitolo di Creed manca forse la cosa più importante: quel pathos fortemente nostalgico che aveva caratterizzato i suoi predecessori, dalle musiche classiche del franchise all'incontro-scontro fisico e ideologico tra alcuni personaggi. Insomma, manca un po' di cuore, quell'emozione che ha caratterizzato il viaggio di Adonis per riscattare l'eredità di Apollo e che ha infiammato gli animi nell'attesa rivincita tra Creed e i Drago. Probabilmente perché viene meno una certa coesione narrativa che univa i primi due episodi, dai quali questo sequel cerca quasi di emanciparsi. Il round finale di Adonis Creed, in definitiva, rappresenta un piacevole esercizio di stile e una svolta ancora più "pop" per il franchise successore di Rocky, chiudendo - almeno per adesso - una saga di cui conserveremo comunque un buon ricordo.